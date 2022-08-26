Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой

Телевизор в современных реалиях все реже используется для вывода эфирной сетки каналов, выступая мультимедийной платформой для доступа к различным стриминговым сервисам, воспроизводя мультимедийный контент с внешнего накопителя, игровых консолей и других устройств. Тестируемый сегодня HIPER H32YQ2200GR, следуя этим трендам, работает на базе системы «Яндекс.ТВ».

Комплектация

Это недорогой телевизор, приобрести можно в среднем за 13 тысяч рублей.Упакован в коробку из плотного картона с логотипом бренда, отметками по поддерживаемым сервисам Яндекса и особенностям технического исполнения.

Комплект включает пульт ДУ с батарейками, ножки и набор винтов крепления для них, а также руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет определиться со способом установки. Комплектный набор предполагает установку двух ножек на основании с помощью винтов.

Ножки компактные. При такой диагонали и габаритах корпуса дают устойчивое расположение, без риска опрокидывания.

Альтернативным вариантом крепления будет VESA-100 совместимый кронштейн. Соответствующие винтовые отверстия есть на крышке.

Внешний вид у панели классический. Это рамка шириной в 1 сантиметр по всему периметру, окрашенная в серебристый цвет.

Поверхность матрицы у HIPER H32YQ2200GR глянцевая. Установлен здесь 32-дюймовый IPS с подсветкой Direct LED. Разрешение 1366х768 пикселей. Уровень максимальной яркости 220 кд/м2.

Задняя панель из пластика. Сборка проведена качественно, огрехов не наблюдается.

В центре утолщение, на боковых гранях которого распределены интерфейсные разъемы.

Вниз направлены два HDMI, один из которых поддерживает ARC, гнездо RJ-45, два USB, композитные разъемы. Вправо входы для антенны DVB-S2 и RF, коаксильный, а также слот CI/CI+. Набор портов позволит подключить несколько источников сигнала, выбрать между проводным и беспроводным соединением с сетью, соединить саундбар HDMI-кабелем и использовать обратную связь между ними, а также декодировать эфирную сетку телеканалов.

Пульт ДУ

Пара встроенных динамиков по 10 Вт каждый. Качество выводимого звука приемлемое, не хватает басов. Как и с большинством телевизоров, оптимально использовать с дополнительной акустикой.В комплекте есть пульт ДУ с дополнительной кнопкой для активации голосового помощника Алиса от Яндекс и встроенным микрофоном. Он не перегружен элементами управления и, как показала практика, удобен в повседневной эксплуатации.

Интерфейс

При первом включении предлагается провести начальную настройку системы, включающую шаги по подключению к сети, настройке пульта ДУ и соединения с аккаунтом Яндекс. HIPER H32YQ2200GR можно использовать и как обычный телевизор, не используя Яндекс.ТВ, в таком режиме работает эфирная сетка каналов и встроенный мультимедийный плеер, считывающий файлы с подключенной флешки или внешнего диска.

Выбор источника сигнала идет в один клик, доступны: ТВ, YPBPR, AV, HDMI 1 и 2.

Дальнейшие тесты проводились с подключением к Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц.

Кстати, смотреть привычные телевизионные каналы с ним можно и без подключения антенного кабеля или спутниковой тарелки. Каналы, доступные по сети, сортируются по тематике. Для выбранных можно просмотреть программу передач.

Ключевым сервисом для просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов выступает Кинопоиск. Потребуется активная подписка «Яндекс.Плюс». Интерфейс привычный, работает все шустро, за время эксплуатации в течение нескольких недель не сталкивались с зависанием.

Запустить нужный фильм или подобрать его по запросу можно простыми голосовыми командами. Алиса сама поможет в этом. Также умеет выполнять и другие типы команд, включая управление элементами умного дома.

Дополнительно можно поставить популярные сервисы отдельными приложениями. Заметных ограничений не ставится. Wink, Okko, Смотрим, IVI и многие другие.

Настройки

В настройках HIPER H32YQ2200GR доступны ручные корректировки яркости, подсветки, контраста, насыщенности, тона и резкости.

Проводится корректировка параметров звука, поиск каналов со встроенного декодера, настройки системы и подключения аксессуаров по Bluetooth.

Выбирается вывод звука между встроенными динамиками и ARC-совместимой акустикой.

Тесты

Помимо визуальной оценки изображения, также провели детальное изучение матрицы с помощью калибратора. Согласно полученным данным, охват sRGB составляет 88%, 65% AdobeRGB, 65% P3 и 60% NTSC.

Есть отклонения по гамме и тонам.

Максимальная яркость выше заявленной, составляет она 240 кд/м2.

Засветов по периметру нет, подсветка равномерна. Углы обзора у него широкие.

Итоги

HIPER H32YQ2200GR станет отличным выбором на кухню, дачу или в детскую. Хорошее качество матрицы, набор интерфейсов и разъемов, выбор источников воспроизведения, пульт с микрофоном в комплекте, возможность установки на VESA-кронштейн, качественная сборка и аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".