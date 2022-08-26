Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой

Это недорогой телевизор, приобрести можно в среднем за 13 тысяч рублей.
Комплект включает пульт ДУ с батарейками, ножки и набор винтов крепления для них, а также руководство пользователя на русском языке.
Ножки компактные. При такой диагонали и габаритах корпуса дают устойчивое расположение, без риска опрокидывания.
Альтернативным вариантом крепления будет VESA-100 совместимый кронштейн. Соответствующие винтовые отверстия есть на крышке.
Внешний вид у панели классический. Это рамка шириной в 1 сантиметр по всему периметру, окрашенная в серебристый цвет.
Поверхность матрицы у HIPER H32YQ2200GR глянцевая. Установлен здесь 32-дюймовый IPS с подсветкой Direct LED. Разрешение 1366х768 пикселей. Уровень максимальной яркости 220 кд/м2.
Задняя панель из пластика. Сборка проведена качественно, огрехов не наблюдается.
В центре утолщение, на боковых гранях которого распределены интерфейсные разъемы.
Вниз направлены два HDMI, один из которых поддерживает ARC, гнездо RJ-45, два USB, композитные разъемы. Вправо входы для антенны DVB-S2 и RF, коаксильный, а также слот CI/CI+. Набор портов позволит подключить несколько источников сигнала, выбрать между проводным и беспроводным соединением с сетью, соединить саундбар HDMI-кабелем и использовать обратную связь между ними, а также декодировать эфирную сетку телеканалов.
Пара встроенных динамиков по 10 Вт каждый. Качество выводимого звука приемлемое, не хватает басов. Как и с большинством телевизоров, оптимально использовать с дополнительной акустикой.
Выбор источника сигнала идет в один клик, доступны: ТВ, YPBPR, AV, HDMI 1 и 2.
Дальнейшие тесты проводились с подключением к Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц.
Кстати, смотреть привычные телевизионные каналы с ним можно и без подключения антенного кабеля или спутниковой тарелки. Каналы, доступные по сети, сортируются по тематике. Для выбранных можно просмотреть программу передач.
Ключевым сервисом для просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов выступает Кинопоиск. Потребуется активная подписка «Яндекс.Плюс». Интерфейс привычный, работает все шустро, за время эксплуатации в течение нескольких недель не сталкивались с зависанием.
Запустить нужный фильм или подобрать его по запросу можно простыми голосовыми командами. Алиса сама поможет в этом. Также умеет выполнять и другие типы команд, включая управление элементами умного дома.
Дополнительно можно поставить популярные сервисы отдельными приложениями. Заметных ограничений не ставится. Wink, Okko, Смотрим, IVI и многие другие.
Проводится корректировка параметров звука, поиск каналов со встроенного декодера, настройки системы и подключения аксессуаров по Bluetooth.
Выбирается вывод звука между встроенными динамиками и ARC-совместимой акустикой.
Есть отклонения по гамме и тонам.
Максимальная яркость выше заявленной, составляет она 240 кд/м2.
Засветов по периметру нет, подсветка равномерна. Углы обзора у него широкие.