Обзор HIPER HPB-750RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

2019-12-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER HPB-750RGB; [346]
Материнские платы, видеокарты, оперативная память повсеместно начали получать многоцветную подсветку, позволяя владельцам заострить внимание не только на техническом наполнении, но и собрать красивую систему. Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-750RGB также оснащается многоцветной подсветкой.

HIPER HPB-750RGB

Относится эта модель к недорогому сегменту. Рекомендованная стоимость составляет 5750 рублей.

HIPER HPB-750RGB обзор

Комплектация

Поставляется блок питания в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется двухлетняя гарантия.

HIPER HPB-750RGB

Внешний вид

Выполнен HIPER HPB-750RGB в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Верхняя крышка представляет собой вентиляционную решетку. Общие габариты 150 × 85 × 140.

HIPER HPB-750RGB

Для доступа к вентилятору с целью удаления пыли потребуется разбор корпуса с повреждением гарантийной пломбы.

HIPER HPB-750RGB

Здесь установлен вентилятор с многоцветной заполняющей подсветкой. Выглядит эффектно. С учетом роста количества корпусов со стенками из стекла будет актуально.

HIPER HPB-750RGB

Управлять подсветкой можно с помощью кнопки на тыльной панели. Нажатием на нее последовательно переключаются эффекты.

HIPER HPB-750RGB

Такая опция дает независимость от программного обеспечения и возможность смены цвета/эффекта в условиях открытого стенда, но ограничивает синхронизацию с остальными компонентами.

HIPER HPB-750RGB

Помимо этого, на задней стенке расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

HIPER HPB-750RGB

В HIPER HPB-750RGB применен несъемный кабель-менеджмент. В дополнительной оплетке только кабель питания материнской платы.

HIPER HPB-750RGB

Всего пользователю доступны: два разъема PCI 6+2, один CPU 4+4, пять SATA, четыре MOLEX и один FDD. Средняя длина 60 см.

HIPER HPB-750RGB

На боковые стороны нанесена декоративная наклейка, а также подробная таблица по силовым характеристикам. Начинка Эта модель блока питания поддерживает защиты от коротких замыканий, повышенного напряжения и перегрузки. Используется активный корректор коэффициента мощности.

HIPER HPB-750RGB

Основной конденсатор 330 мКф 420V. Может функционировать в температурном диапазоне до 105 градусов.

HIPER HPB-750RGB

За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с функцией регулировки скорости оборотов. На плате два алюминиевых радиатора с диодными мостиками.

HIPER HPB-750RGB

Тесты HIPER HPB-750RGB

Уровень шума:

HIPER HPB-750RGB

Данные
Простой33
Нагрузка41

КПД

HIPER HPB-750RGB

Данные
150W82
250W83
350W85
500W83

Уровень напряжения на линиях

HIPER HPB-750RGB

150W350W500W
1212,2112,1212,03
55.025.014.98
3,333.323.303.28

Итоги по HIPER HPB-750RGB

HIPER HPB-750RGB – недорогой блок питания с многоцветной подсветкой, предлагающий несъемный кабель-менеджмент, эффективность в районе 85%, классический набор разъемов, переключение эффектов подсветки с помощью кнопки и двухлетнюю гарантию. Из недостатков отметим использование оплетки только на кабеле питания материнской платы.

Комментарии и отзывы HIPER HPB-750RGB
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