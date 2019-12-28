Обзор HIPER HPB-750RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

Материнские платы, видеокарты, оперативная память повсеместно начали получать многоцветную подсветку, позволяя владельцам заострить внимание не только на техническом наполнении, но и собрать красивую систему. Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-750RGB также оснащается многоцветной подсветкой.

HIPER HPB-750RGB обзор

Относится эта модель к недорогому сегменту. Рекомендованная стоимость составляет 5750 рублей.

Комплектация

Поставляется блок питания в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется двухлетняя гарантия.

Внешний вид

Выполнен HIPER HPB-750RGB в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Верхняя крышка представляет собой вентиляционную решетку. Общие габариты 150 × 85 × 140.

Для доступа к вентилятору с целью удаления пыли потребуется разбор корпуса с повреждением гарантийной пломбы.

Здесь установлен вентилятор с многоцветной заполняющей подсветкой. Выглядит эффектно. С учетом роста количества корпусов со стенками из стекла будет актуально.

Управлять подсветкой можно с помощью кнопки на тыльной панели. Нажатием на нее последовательно переключаются эффекты.

Такая опция дает независимость от программного обеспечения и возможность смены цвета/эффекта в условиях открытого стенда, но ограничивает синхронизацию с остальными компонентами.

Помимо этого, на задней стенке расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

В HIPER HPB-750RGB применен несъемный кабель-менеджмент. В дополнительной оплетке только кабель питания материнской платы.

Всего пользователю доступны: два разъема PCI 6+2, один CPU 4+4, пять SATA, четыре MOLEX и один FDD. Средняя длина 60 см.

На боковые стороны нанесена декоративная наклейка, а также подробная таблица по силовым характеристикам. Начинка Эта модель блока питания поддерживает защиты от коротких замыканий, повышенного напряжения и перегрузки. Используется активный корректор коэффициента мощности.

Основной конденсатор 330 мКф 420V. Может функционировать в температурном диапазоне до 105 градусов.

За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с функцией регулировки скорости оборотов. На плате два алюминиевых радиатора с диодными мостиками.

Тесты HIPER HPB-750RGB

Уровень шума:

Данные Простой 33 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 82 250W 83 350W 85 500W 83

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,21 12,12 12,03 5 5.02 5.01 4.98 3,33 3.32 3.30 3.28

Итоги по HIPER HPB-750RGB

HIPER HPB-750RGB – недорогой блок питания с многоцветной подсветкой, предлагающий несъемный кабель-менеджмент, эффективность в районе 85%, классический набор разъемов, переключение эффектов подсветки с помощью кнопки и двухлетнюю гарантию. Из недостатков отметим использование оплетки только на кабеле питания материнской платы.