Обзор HIPER HPB-750RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

Материнские платы, видеокарты, оперативная память повсеместно начали получать многоцветную подсветку, позволяя владельцам заострить внимание не только на техническом наполнении, но и собрать красивую систему. Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-750RGB также оснащается многоцветной подсветкой.
Относится эта модель к недорогому сегменту. Рекомендованная стоимость составляет 5750 рублей.
HIPER HPB-750RGB обзор
КомплектацияПоставляется блок питания в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется двухлетняя гарантия.
Внешний видВыполнен HIPER HPB-750RGB в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Верхняя крышка представляет собой вентиляционную решетку. Общие габариты 150 × 85 × 140.
Для доступа к вентилятору с целью удаления пыли потребуется разбор корпуса с повреждением гарантийной пломбы.
Здесь установлен вентилятор с многоцветной заполняющей подсветкой. Выглядит эффектно. С учетом роста количества корпусов со стенками из стекла будет актуально.
Управлять подсветкой можно с помощью кнопки на тыльной панели. Нажатием на нее последовательно переключаются эффекты.
Такая опция дает независимость от программного обеспечения и возможность смены цвета/эффекта в условиях открытого стенда, но ограничивает синхронизацию с остальными компонентами.
Помимо этого, на задней стенке расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.
В HIPER HPB-750RGB применен несъемный кабель-менеджмент. В дополнительной оплетке только кабель питания материнской платы.
Всего пользователю доступны: два разъема PCI 6+2, один CPU 4+4, пять SATA, четыре MOLEX и один FDD. Средняя длина 60 см.
На боковые стороны нанесена декоративная наклейка, а также подробная таблица по силовым характеристикам. Начинка Эта модель блока питания поддерживает защиты от коротких замыканий, повышенного напряжения и перегрузки. Используется активный корректор коэффициента мощности.
Основной конденсатор 330 мКф 420V. Может функционировать в температурном диапазоне до 105 градусов.
За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с функцией регулировки скорости оборотов. На плате два алюминиевых радиатора с диодными мостиками.
Тесты HIPER HPB-750RGB
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|33
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|82
|250W
|83
|350W
|85
|500W
|83
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,21
|12,12
|12,03
|5
|5.02
|5.01
|4.98
|3,33
|3.32
|3.30
|3.28