Обзор HIPER IoT Cam M4. Умная поворотная камера

На прошлой неделе мы проводили тестирование камеры Hiper IoT Cam CX2 , выполненной в защищенном корпусе и рассчитанной на установку на улице. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим HIPER IoT Cam M4. Она как и рассмотренная ранее модель поддерживает целый ряд сервисов, позволяющих использовать ее не только дистанционного мониторинга дома, квартиры и офиса, но и выполнять охранные функции.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 690 рублей.Упакована в коробке с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает крепеж на стену и дюбеля.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из белоснежного корпуса. Стоит из сферы и основания.

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Движение идет по двум осям.

Установить можно как на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене. Все необходимое идет в комплекте.

На фронтальной стороне объектив камеры. В нижней его части скрывается отсек под microSD кабель и кнопка перезагрузки.

Помимо микрофона, есть динамик. HIPER IoT Cam M4 поддерживает двухстороннюю голосовую связь и может использоваться в качестве видеоняни.

Питание подается через microUSB. В дальнейшем замена кабеля не вызовет трудностей.

Софт

На боковую сторону нанесена наклейка с техническими данными и QR-кодом.Важной ее составляющей является программное обеспечение, устанавливаемое на смартфон или планшет. Оно объединяет актуальные IoT устройства этого производителя. Добавление проходит простым сканированием QR-кода с данными по беспроводной сети с экрана смартфона.

В окне управления выводится потоковое изображение с камеры, данные по качеству соединения. Кнопки принудительной съемки, просмотра занятых файлов.

Джойстик для изменения положения камеры по четырем направлениям.

Просмотр отснятых файлов по дате с перемещением по таймлайну.

Опция облачного хранения данных платная. Для нее нужно выбрать один из планов подписки.

В разделе управления картой памяти можно выставить тип съемки: по срабатыванию датчика движения (экономит место на накопителе) или постоянно.

Вывод предупреждений на смартфон при обнаружении движения.

Тесты

Съемка камера HIPER IoT Cam M4

Итоги

Еще одна платная технология – обнаружение лиц.Съемку камера ведет в Full HD разрешении. Оснащена ИК-датчиками с автоматическим включением при слабом освещении.HIPER IoT Cam M4 – умная камера для эксплуатации в помещении с возможностью интеграции в общую систему умного дома и управляемая с помощью приложения. Простые установка и добавление, поворотный механизм, детальные настройки, возможность фиксации на стене, двухсторонняя голосовая связь.