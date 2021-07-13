Обзор HIPER IoT Cam M4. Умная поворотная камера

На прошлой неделе мы проводили тестирование камеры Hiper IoT Cam CX2, выполненной в защищенном корпусе и рассчитанной на установку на улице. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим HIPER IoT Cam M4. Она как и рассмотренная ранее модель поддерживает целый ряд сервисов, позволяющих использовать ее не только дистанционного мониторинга дома, квартиры и офиса, но и выполнять охранные функции.

HIPER IoT Cam M4

Рекомендованная стоимость составляет 3 690 рублей.

Комплектация

Упакована в коробке с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает крепеж на стену и дюбеля.

HIPER IoT Cam M4

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из белоснежного корпуса. Стоит из сферы и основания.

HIPER IoT Cam M4

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Движение идет по двум осям.

HIPER IoT Cam M4

Установить можно как на ровную поверхность, так и зафиксировать на стене. Все необходимое идет в комплекте.

HIPER IoT Cam M4

На фронтальной стороне объектив камеры. В нижней его части скрывается отсек под microSD кабель и кнопка перезагрузки.

HIPER IoT Cam M4

Помимо микрофона, есть динамик. HIPER IoT Cam M4 поддерживает двухстороннюю голосовую связь и может использоваться в качестве видеоняни.

HIPER IoT Cam M4

Питание подается через microUSB. В дальнейшем замена кабеля не вызовет трудностей.

HIPER IoT Cam M4

На боковую сторону нанесена наклейка с техническими данными и QR-кодом.

Софт

Важной ее составляющей является программное обеспечение, устанавливаемое на смартфон или планшет. Оно объединяет актуальные IoT устройства этого производителя. Добавление проходит простым сканированием QR-кода с данными по беспроводной сети с экрана смартфона.

HIPER IoT Cam M4

В окне управления выводится потоковое изображение с камеры, данные по качеству соединения. Кнопки принудительной съемки, просмотра занятых файлов.

HIPER IoT Cam M4

Джойстик для изменения положения камеры по четырем направлениям.

HIPER IoT Cam M4

Просмотр отснятых файлов по дате с перемещением по таймлайну.

HIPER IoT Cam M4

Опция облачного хранения данных платная. Для нее нужно выбрать один из планов подписки.

HIPER IoT Cam M4

В разделе управления картой памяти можно выставить тип съемки: по срабатыванию датчика движения (экономит место на накопителе) или постоянно.

HIPER IoT Cam M4

Вывод предупреждений на смартфон при обнаружении движения.

HIPER IoT Cam M4

Еще одна платная технология – обнаружение лиц.

Тесты

Съемку камера ведет в Full HD разрешении. Оснащена ИК-датчиками с автоматическим включением при слабом освещении.

Съемка камера HIPER IoT Cam M4

Итоги

HIPER IoT Cam M4 – умная камера для эксплуатации в помещении с возможностью интеграции в общую систему умного дома и управляемая с помощью приложения. Простые установка и добавление, поворотный механизм, детальные настройки, возможность фиксации на стене, двухсторонняя голосовая связь.
Комментарии и отзывы HIPER IoT Cam M4
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