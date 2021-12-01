Обзор HIPER IoT Light DL772. Умная потолочная лампа

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали детально решения для организации освещения в помещении с использованием как отдельных лампочек с разным типом патрона, так и элементов освещения, выступающих самостоятельным элементом декора. Сегодня продолжая изучение актуальных решений, в центре внимания будет HIPER IoT Light DL772 с поддержкой актуальных экосистем с голосовыми помощниками, включая Алису, Марусю, Салют и Сири.

Комплектация

Средняя ее стоимость составляет 6990 рублей.Упакована в массивную коробку с изображением светильника и описанием ключевых особенностей его работы.

HIPER IoT Light DL772обзор

Внешний вид

В сравнении с ранее изученной Hiper IoT Light DL442 у нее больше диаметр. Составляет он здесь 60 сантиметров.

При этом сохранено преимущество в виде малого веса. Этот светильник можно использовать для замены тех, что уже стоят в комнате, включая и возможность установки на подвеc с натяжным потолком.

По периметру корпуса есть дополнительная вставка из прозрачного пластика, она смягчат переход со светильника к зоне потолка.

Крепежные отверстия распределены по всей площади светильника. Его можно будет ставить как на потолок, так и на стену.

Основную площадь занимает полуматовый рассеиватель. Есть интересный эффект с зонами в виде звезд. За счет этого смотрится премиально.

HIPER IoT Light DL772 поддерживает регулировку баланса между холодным и теплым свечением (2700K - 6500K).

Максимальный уровень яркости составляет 5500 лм. Мощность до 72 Вт. Она регулируется в широком диапазоне.

Яркости достаточно для того, чтобы использовать в качестве единственного источника света в небольшой комнате. В больших комнатах можно комбинировать, объединяя в группы или используя дополнительные элементы освещения.

Корпус лампы разборный. Основа выполнена из металла, окрашенного в белый цвет. Лента с диодами расположена по спирали, обеспечивая равномерное свечение по всей площади.

В центре блок, отвечающий за управление подсветкой и подключение к беспроводной сети. Нанесена наклейка с QR-кодом и другим техническим оснащением.

Подключение питающего кабеля идет к клеммам с винтовым зажимом. Для работы требует традиционную пару с нулем и фазой.

Для сохранения управления и доступности через приложение питание должно идти постоянно. При замене штатного светильника выключатель в комнате необходимо оставлять во включенном положении.

Софт

Разобраться с установкой и подключением будет несложно. Провести ее можно самостоятельно, при условии предварительного обесточивания на время монтажа.После установки и подключения питания для возможности дистанционного управления с экрана смартфона потребуется провести настройку с помощью приложения Hiper IoT. Проходит этот процесс в виде наглядных подсказок и не занимает много времени.

Так управлять лампой можно будет из любой точки планеты, в которой есть доступ к сети. Помимо банального включения и выключения, меняется баланс от холодного до теплого спектра. Отдельно выставляет уровень яркости.

Есть набор с готовыми сценами и эффектами, например, для работы, чтения и отдыха. Также доступен редактор своих сценариев.

Включение и выключение можно программировать, задавать расписание по изменению рабочего статуса. Также светильник связывается в связки по срабатыванию датчиков или других типов триггеров.

Проводится управление настройками лампы. Обновление прошивки.

Голосовое управление

Производитель предлагает хорошие возможности по интеграциям и связке с голосовыми помощниками. Поддерживаются все актуальные системы в России. Мы проводили тесты с Марусей, Алисой и Сбером. Со всеми работало стабильно.

Включать и отключать свет, менять температуру и яркость можно кликом через приложение, например, Яндекс.

Итоги

Чтобы упростить освоение управления голосом, приводится список поддерживаемых команд. Срабатывали точно и быстро. За время длительной эксплуатации дома проблем с интеграциями замечено не было.HIPER IoT Light DL772 – потолочный светильник, который дополняет систему умного дома, выступая элементом интерьера и эффективно решая вопрос освещения в комнате. Регулировка цветовой температуры и яркости, простой монтаж, интересный эффект со звездами на поверхности рассеивателя, управление с телефона через приложение на русском языке и стабильная работа серверов, интеграция с голосовыми системами управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".