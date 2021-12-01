Обзор HIPER IoT Light DL772. Умная потолочная лампа

Средняя ее стоимость составляет 6990 рублей.
При этом сохранено преимущество в виде малого веса. Этот светильник можно использовать для замены тех, что уже стоят в комнате, включая и возможность установки на подвеc с натяжным потолком.
По периметру корпуса есть дополнительная вставка из прозрачного пластика, она смягчат переход со светильника к зоне потолка.
Крепежные отверстия распределены по всей площади светильника. Его можно будет ставить как на потолок, так и на стену.
Основную площадь занимает полуматовый рассеиватель. Есть интересный эффект с зонами в виде звезд. За счет этого смотрится премиально.
HIPER IoT Light DL772 поддерживает регулировку баланса между холодным и теплым свечением (2700K - 6500K).
Максимальный уровень яркости составляет 5500 лм. Мощность до 72 Вт. Она регулируется в широком диапазоне.
Яркости достаточно для того, чтобы использовать в качестве единственного источника света в небольшой комнате. В больших комнатах можно комбинировать, объединяя в группы или используя дополнительные элементы освещения.
Корпус лампы разборный. Основа выполнена из металла, окрашенного в белый цвет. Лента с диодами расположена по спирали, обеспечивая равномерное свечение по всей площади.
В центре блок, отвечающий за управление подсветкой и подключение к беспроводной сети. Нанесена наклейка с QR-кодом и другим техническим оснащением.
Подключение питающего кабеля идет к клеммам с винтовым зажимом. Для работы требует традиционную пару с нулем и фазой.
Для сохранения управления и доступности через приложение питание должно идти постоянно. При замене штатного светильника выключатель в комнате необходимо оставлять во включенном положении.
Разобраться с установкой и подключением будет несложно. Провести ее можно самостоятельно, при условии предварительного обесточивания на время монтажа.
Так управлять лампой можно будет из любой точки планеты, в которой есть доступ к сети. Помимо банального включения и выключения, меняется баланс от холодного до теплого спектра. Отдельно выставляет уровень яркости.
Есть набор с готовыми сценами и эффектами, например, для работы, чтения и отдыха. Также доступен редактор своих сценариев.
Включение и выключение можно программировать, задавать расписание по изменению рабочего статуса. Также светильник связывается в связки по срабатыванию датчиков или других типов триггеров.
Проводится управление настройками лампы. Обновление прошивки.
Включать и отключать свет, менять температуру и яркость можно кликом через приложение, например, Яндекс.
Чтобы упростить освоение управления голосом, приводится список поддерживаемых команд. Срабатывали точно и быстро. За время длительной эксплуатации дома проблем с интеграциями замечено не было.