Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ

В начале 2021 года мы детально изучили новую SMART-платформу Салют ТВ, разработанную для телевизоров, от СБЕР. Первое время вывести этот интерфейс можно было только подключив SberBox, чуть позже он же появился в умном дисплее SberPortal. Сейчас же с лета появилась линейка телевизоров, включающая сразу 7 моделей с диагональю от 32 до 75 дюймов. В рамках «Лаборатории» сегодня детально изучим HYUNDAI H-LED43FU7004 с поддержкой Ultra HD HDR.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 27 990 рублей.

Комплектация

Упакован телевизор в коробку с боковыми ручками, упрощающими переноску. Внутри упакован в транспортировочную пленку и пенопласт.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Комплект включает ножки, саморезы, умный пульт, руководство пользователя, отдельный буклет по работе с платформой Салют ТВ и гарантийный талон.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. По умолчанию это комплектные ножки, фиксируемые с двух сторон корпуса при помощи комплектных саморезов.

HYUNDAI H-LED43FU7004

А также есть возможность установить на VESA-совместимый кронштейн. Этот вариант исключит случайное опрокидывание.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Толщина у корпуса небольшая. Сборка проведена качественно. В центре выступ с ключевым техническим оснащением и набором разъемов.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Распределены они тут по двум граням. Слева: три HDMI, слот CI, аудиовыход, два USB. Один из HDMI с поддержкой ARC. К нему в HYUNDAI H-LED43FU7004 можно подключить консоль или саундбар и эти устройства будут использовать обратную связь, например, включить телевизор можно будет автоматически с включением консоли.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Снизу композитный вход. Два вида антенн со встроенным цифровым декодером. Дополнительно к Wi-Fi есть проводной RJ-45.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Рамки вокруг панели в районе 1 сантиметра. По центру нижней нанесен логотип производителя. В правой части пятипозиционный джойстик и светодиодный индикатор.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Установлена 43 дюймовая матрица с LED-подсветкой. Разрешение 3840х2160 пикселей. Пиковая яркость до 230 кд/м2.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Качество картинки высокое. За время эксплуатации мы использовали его для просмотра фильмов со стриминговых сервисов и игр с Sony PlayStation 5.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Есть встроенная пара динамиков по 10 Вт каждый. Поддерживается кодек Dolby Digital.

Софт

Для смартфона предварительно можно будет загрузить приложение Салют СБЕР. Через него проходит упрощенная синхронизация данных и связка с остальными компонентами.

HYUNDAI H-LED43FU7004

В приложении также можно будет активировать детский режим работы.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Интерфейс

Работает HYUNDAI H-LED43FU7004 на базе платформы Салют ТВ. Первыми шагами предлагается провести синхронизацию аккаунта, подключить умный пульт ДУ и задать данные беспроводной сети.

HYUNDAI H-LED43FU7004

В комплекте с телевизором идет пульт со встроенным микрофоном, используемым для голосового управления. Он отличается от привычного формата исполнения и как показала практика успешно решает все задачи по управлению системой.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Главный экран и исполнение интерфейса схоже с тем, что идет в SberBox. Быстрый доступ к эфирной сетке, стриминговым сервисам, выбору источника, данными по погоде и новостям.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Отдельный экран для управления элементами умного дома. Включить питание розеток или изменить уровень освещения в комнате. В будущем ожидается интеграция с решениями сторонних производителей.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Управление воспроизведение музыкой.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Казуальные игры для детей и взрослых.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Доступ к установленным приложениям.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Сам список приложений пополняется из каталога.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Телевизор также предлагает выбор актуальных источников сигнала. HDMI, композитный вход, эфирная сетка телеканалов.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Youtube с выводом рекомендованного контента.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Стриминговые сервисы. ОККО в рамках подписки. Также можно пользоваться и сторонними IVI, Кинопоиск HD и другими на выбор.

HYUNDAI H-LED43FU7004

Работает интерфейс стабильно, без видимых задержек и зависаний.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI H-LED43FU7004 – телевизор с хорошим качеством картинки Ultra HD HDR, работающий на базе платформы Салют ТВ и предлагающий поддержку актуальных стриминговых сервисов. Весомым плюсом является возможность интеграции в общую систему умного дома с голосовым управлением. Хорошо себя показал в разных сценариях включая эфирную сетку ТВ, игры на некстген консолях, просмотра фильмов и сериалов.
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Комментарии и отзывы HYUNDAI H-LED43FU7004
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