Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 27 990 рублей.
Комплект включает ножки, саморезы, умный пульт, руководство пользователя, отдельный буклет по работе с платформой Салют ТВ и гарантийный талон.
А также есть возможность установить на VESA-совместимый кронштейн. Этот вариант исключит случайное опрокидывание.
Толщина у корпуса небольшая. Сборка проведена качественно. В центре выступ с ключевым техническим оснащением и набором разъемов.
Распределены они тут по двум граням. Слева: три HDMI, слот CI, аудиовыход, два USB. Один из HDMI с поддержкой ARC. К нему в HYUNDAI H-LED43FU7004 можно подключить консоль или саундбар и эти устройства будут использовать обратную связь, например, включить телевизор можно будет автоматически с включением консоли.
Снизу композитный вход. Два вида антенн со встроенным цифровым декодером. Дополнительно к Wi-Fi есть проводной RJ-45.
Рамки вокруг панели в районе 1 сантиметра. По центру нижней нанесен логотип производителя. В правой части пятипозиционный джойстик и светодиодный индикатор.
Установлена 43 дюймовая матрица с LED-подсветкой. Разрешение 3840х2160 пикселей. Пиковая яркость до 230 кд/м2.
Качество картинки высокое. За время эксплуатации мы использовали его для просмотра фильмов со стриминговых сервисов и игр с Sony PlayStation 5.
Есть встроенная пара динамиков по 10 Вт каждый. Поддерживается кодек Dolby Digital.
В приложении также можно будет активировать детский режим работы.
В комплекте с телевизором идет пульт со встроенным микрофоном, используемым для голосового управления. Он отличается от привычного формата исполнения и как показала практика успешно решает все задачи по управлению системой.
Главный экран и исполнение интерфейса схоже с тем, что идет в SberBox. Быстрый доступ к эфирной сетке, стриминговым сервисам, выбору источника, данными по погоде и новостям.
Отдельный экран для управления элементами умного дома. Включить питание розеток или изменить уровень освещения в комнате. В будущем ожидается интеграция с решениями сторонних производителей.
Управление воспроизведение музыкой.
Казуальные игры для детей и взрослых.
Доступ к установленным приложениям.
Сам список приложений пополняется из каталога.
Телевизор также предлагает выбор актуальных источников сигнала. HDMI, композитный вход, эфирная сетка телеканалов.
Youtube с выводом рекомендованного контента.
Стриминговые сервисы. ОККО в рамках подписки. Также можно пользоваться и сторонними IVI, Кинопоиск HD и другими на выбор.
Работает интерфейс стабильно, без видимых задержек и зависаний.