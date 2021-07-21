Обзор HYUNDAI HHE 6450 WG. Электрическая варочная панель

На момент публикации средняя стоимость составляет 13 100 рублей.
Использование белого цвета делает ее универсальной, позволяя гармонично вписаться в столешницы с разным цветовым оформлением. Также хорошо скрываются возможные следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации.
На переднем крае выведена сенсорная панель управления с фоновой подсветкой красного цвета. для каждой из четырех конфорок выведен регулятор степени нагрева.
В центре таймер с выбором временного интервала от 1 до 99 минут. Отдельная кнопка для блокировки клавиш от детей. На касания кнопки реагируют точно.
Зоны конфорок отмечены. Распределены они с учетом возможности задействования сразу всех при готовке. Отличаются они диаметром и мощностью. При нагреве становится видна нагревательная подложка красного цвета.
Основание HYUNDAI HHE 6450 WG выполнено из металла. По площади расположено множество отверстий. Коннектор с пятижильным кабелем. Эту модель можно использовать в сетях с двухфазным и однофазным током. В комплектной инструкции подробно описаны все спецификации. Мы тесты вели в однофазной сети.
Важной особенностей такого типа, является медленное остывание после отключение. Это нужно учитывать при выборе времени завершения готовки. Последние этапы и томление можно для экономии завершать с выключенным питанием.
Всего доступно 9 уровней нагрева. Две конфорки с большим диаметром идут с большей мощностью. На первых трех уровнях оптимально проводить томление и готовить бульоны. Средние и высокие уровни для кипячения и жарки. Работает бесшумно и без посторонних запахов. На закипание чайника объемом 1 литр на маленьких конфорках уходит 7.5 минут, тот же объем на большой конфорке закипает в течение 6 минут.
Мы активно эксплуатировали варочную панель в течение недели. Процесс готовки на ней понравился. Успешно справляется с варкой, тушением, томлением и жаркой. Не требуется подбор специальной посуды для готовки.
Панель из стекла показала себя с лучшей стороны. Царапин на ней не появилось. Не подвержена быстрому загрязнению пылью и пальцами. Для очистки остатков еды рекомендуется использование специальных средств с помощью влажной ткани. Нельзя использоваться абразивные средства и жесткие щетки.