Обзор HYUNDAI HHE 6450 WG. Электрическая варочная панель

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации встраиваемой варочной поверхности HYUNDAI HHE 6450 WG с четырьмя конфорками и сенсорным управлением на переднем крае. Из особенностей отмечаются встроенный таймер на 99 минут, до 9 уровней нагрева, а также легкая очистка рабочей поверхности.

HYUNDAI HHE 6450 WG

На момент публикации средняя стоимость составляет 13 100 рублей.

Комплектация

Упакована в транспортировочный картон со схематичным изображением, названием модели и общими данными по характеристикам. Комплект включает крепежные скобы и винты, инструкцию на русском языке.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Внешний вид

Поверхность варочной панели выполнена из стеклокерамики от EuroKera. Боковая грань скошена под углом.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Использование белого цвета делает ее универсальной, позволяя гармонично вписаться в столешницы с разным цветовым оформлением. Также хорошо скрываются возможные следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации.

HYUNDAI HHE 6450 WG

На переднем крае выведена сенсорная панель управления с фоновой подсветкой красного цвета. для каждой из четырех конфорок выведен регулятор степени нагрева.

HYUNDAI HHE 6450 WG

В центре таймер с выбором временного интервала от 1 до 99 минут. Отдельная кнопка для блокировки клавиш от детей. На касания кнопки реагируют точно.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Зоны конфорок отмечены. Распределены они с учетом возможности задействования сразу всех при готовке. Отличаются они диаметром и мощностью. При нагреве становится видна нагревательная подложка красного цвета.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Основание HYUNDAI HHE 6450 WG выполнено из металла. По площади расположено множество отверстий. Коннектор с пятижильным кабелем. Эту модель можно использовать в сетях с двухфазным и однофазным током. В комплектной инструкции подробно описаны все спецификации. Мы тесты вели в однофазной сети.

Тесты

В установленном состоянии варочная панель выглядит привлекательно. Управление интуитивное. Разобраться несложно, даже если это первый опыт работы с электрической варкой. Разный диаметр нагревательных конфорок, дает возможность выбирать место установки под диаметр конкретной посуды.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Важной особенностей такого типа, является медленное остывание после отключение. Это нужно учитывать при выборе времени завершения готовки. Последние этапы и томление можно для экономии завершать с выключенным питанием.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Всего доступно 9 уровней нагрева. Две конфорки с большим диаметром идут с большей мощностью. На первых трех уровнях оптимально проводить томление и готовить бульоны. Средние и высокие уровни для кипячения и жарки. Работает бесшумно и без посторонних запахов. На закипание чайника объемом 1 литр на маленьких конфорках уходит 7.5 минут, тот же объем на большой конфорке закипает в течение 6 минут.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Мы активно эксплуатировали варочную панель в течение недели. Процесс готовки на ней понравился. Успешно справляется с варкой, тушением, томлением и жаркой. Не требуется подбор специальной посуды для готовки.

HYUNDAI HHE 6450 WG

Панель из стекла показала себя с лучшей стороны. Царапин на ней не появилось. Не подвержена быстрому загрязнению пылью и пальцами. Для очистки остатков еды рекомендуется использование специальных средств с помощью влажной ткани. Нельзя использоваться абразивные средства и жесткие щетки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI HHE 6450 WG станет хорошим выбором при поиске электрической варочной панели. Качественное покрытие из стекла, практичный белый цвет, четыре конфорки с разным диаметром, сенсорная панель, 9 режимов нагрева, таймер на 99 минут, поддержка однофазных и двухфазных сетей.
HYUNDAI HHE 6450 WG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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