Обзор HYUNDAI HHE 6450 WG. Электрическая варочная панель

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации встраиваемой варочной поверхности HYUNDAI HHE 6450 WG с четырьмя конфорками и сенсорным управлением на переднем крае. Из особенностей отмечаются встроенный таймер на 99 минут, до 9 уровней нагрева, а также легкая очистка рабочей поверхности.

Комплектация

На момент публикации средняя стоимость составляет 13 100 рублей.Упакована в транспортировочный картон со схематичным изображением, названием модели и общими данными по характеристикам. Комплект включает крепежные скобы и винты, инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Поверхность варочной панели выполнена из стеклокерамики от EuroKera. Боковая грань скошена под углом.

Использование белого цвета делает ее универсальной, позволяя гармонично вписаться в столешницы с разным цветовым оформлением. Также хорошо скрываются возможные следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации.

На переднем крае выведена сенсорная панель управления с фоновой подсветкой красного цвета. для каждой из четырех конфорок выведен регулятор степени нагрева.

В центре таймер с выбором временного интервала от 1 до 99 минут. Отдельная кнопка для блокировки клавиш от детей. На касания кнопки реагируют точно.

Зоны конфорок отмечены. Распределены они с учетом возможности задействования сразу всех при готовке. Отличаются они диаметром и мощностью. При нагреве становится видна нагревательная подложка красного цвета.

Тесты

Основание HYUNDAI HHE 6450 WG выполнено из металла. По площади расположено множество отверстий. Коннектор с пятижильным кабелем. Эту модель можно использовать в сетях с двухфазным и однофазным током. В комплектной инструкции подробно описаны все спецификации. Мы тесты вели в однофазной сети.В установленном состоянии варочная панель выглядит привлекательно. Управление интуитивное. Разобраться несложно, даже если это первый опыт работы с электрической варкой. Разный диаметр нагревательных конфорок, дает возможность выбирать место установки под диаметр конкретной посуды.

Важной особенностей такого типа, является медленное остывание после отключение. Это нужно учитывать при выборе времени завершения готовки. Последние этапы и томление можно для экономии завершать с выключенным питанием.

Всего доступно 9 уровней нагрева. Две конфорки с большим диаметром идут с большей мощностью. На первых трех уровнях оптимально проводить томление и готовить бульоны. Средние и высокие уровни для кипячения и жарки. Работает бесшумно и без посторонних запахов. На закипание чайника объемом 1 литр на маленьких конфорках уходит 7.5 минут, тот же объем на большой конфорке закипает в течение 6 минут.

Мы активно эксплуатировали варочную панель в течение недели. Процесс готовки на ней понравился. Успешно справляется с варкой, тушением, томлением и жаркой. Не требуется подбор специальной посуды для готовки.

Итоги

Панель из стекла показала себя с лучшей стороны. Царапин на ней не появилось. Не подвержена быстрому загрязнению пылью и пальцами. Для очистки остатков еды рекомендуется использование специальных средств с помощью влажной ткани. Нельзя использоваться абразивные средства и жесткие щетки.HYUNDAI HHE 6450 WG станет хорошим выбором при поиске электрической варочной панели. Качественное покрытие из стекла, практичный белый цвет, четыре конфорки с разным диаметром, сенсорная панель, 9 режимов нагрева, таймер на 99 минут, поддержка однофазных и двухфазных сетей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".