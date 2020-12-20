Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи

Часто спрашивая нас помочь выбрать недорогой телевизор на кухню или дачу, часто ставятся требования по невысокой стоимости и небольшой диагонали дисплея. Но даже в этом ценовом сегменте, с учетом текущих реалий со смещением акцента в стриминговые сервисы и Youtube, рекомендуем обращать внимание на модели, построенные на базе платформы Android и поддерживающим доступ в сеть.

Harper 24R490TS обзор

Тестируемый сегодня Harper 24R490TS соответствует всем этим требованиям. К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10 699 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со схематичным изображением и данными по характеристикам. Стартовый набор включает ножки с винтами крепления, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Выбрав между комплектными ножками или кронштейном VESA100f на стену, соответствующие отверстия есть на крышке.

На комплектных ножках стоит устойчиво. Фиксируются они при помощи комплектных саморезов.

Основным материалом корпуса выступает черный пластик. Внешний вид у него классический. Вес легкий.

Разъемы у Harper 24R490TS распределены по боковым граням. Тут гнездо RJ-45, аудиовыход под наушники или акустику, оптический аудиовыход, HDMI ARC и еще один HDMI. Гнезда под антенну двух типов.

На боковой грани пара USB-разъемов, слот под модуль CI и композитный вход. Набор портов с учетом того, что перед нами модель невысокого ценового сегмента хороший.

Есть выбор между проводным и беспроводным вариантами подключения к сети. Два USB для внешнего накопителя и клавиатуры с тачпадом для управления, например, Harper KBT-330.

Кабельное, спутниковое телевидение. Но забегая вперед, можно будет запустить приложение для IPTV, получив эфирную сетку без оплаты абонентской платы и лишних кабелей.

Телевизор оснащен встроенной парой динамиков. По 3 Вт каждый. Уровень максимальной громкости с запасом для просмотра фильмов или роликов в типовой комнате. Направлены динамики вниз, при близком размещении к стене перекрываться не будут.

Кабель питания несъемный. Его длины с запасом для удаленного подключения к розетке.

Рамки вокруг экрана шириной 1 см. Поверхность экрана глянцевая. При попадании прямых солнечных лучей бликует.

Оснащение

По центру нижней рамки находится светодиодный индикатор, совмещенный с приемником комплектного пульта ДУ.Установлен 24-дюймовый экран. Это VA-матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За время тестирования мы использовали его для просмотра роликов с Youtube, фильмов со стримингового сервиса Кинопоиск, а также запуска роликов с флешки. Уровень максимальной яркости 200 кд/м2. Засветов по периметру не было

Интерфейс

Располагает 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. Этого достаточно для установки необходимого набора приложений.При первом запуске Harper 24R490TS предлагает пользователю провести сеанс предварительной настройки. Выбор языка интерфейса, русский присутствует.

Параметры одного из двух вариантов доступа в сеть.

Доступен экран с настройками. Выбираются объемный звук, режим звука, баланс между колонками.

Детальные настройки по эфирной сетке телеканалов. Проблем с приемом за время тестов не возникло.

Далее встречает экран с быстрым доступом к рекомендованному контенту. Плитки с предустановленными приложениями.

Дополнительный софт можно поставить с Play Market или записав образ APK.

Ролики с Youtube работают корректно. В дачном варианте разрешение HD позволит снизить качество картинки и уменьшить используемый объем трафика. Актуально при эксплуатации с мобильным интернетом. Есть встроенный мультимедийный плеер, распознающий популярные медиаформаты.

Поддерживается технология HDMI ARC с обратной связью. К ней можно подключить совместимый саундбар, ограничившись только одним кабелем. С консолью или плеером, поддерживающим ARC, включаться и выключаться будет совместно.

Итоги по Harper 24R490TS

В комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Но с учетом использования интерфейса Android, рекомендуем приобрести аэромышку или клавиатуру.Harper 24R490TS – недорогой 24-дюймовый телевизор для кухни и дачи. Android со свободным выбором программ и стриминговых сервисов. Хороший набор разъемов, беспроводной и проводной доступ в сеть, VA-матрица с HD-разрешением, встроенная пара динамиков, поддержка кабельного и спутникового телевидения, HDMI ARC, аккуратное исполнение.