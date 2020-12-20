Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи

Тестируемый сегодня Harper 24R490TS соответствует всем этим требованиям. К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10 699 рублей.
Harper 24R490TS обзор
КомплектацияУпакован в коробку со схематичным изображением и данными по характеристикам. Стартовый набор включает ножки с винтами крепления, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видПеред началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Выбрав между комплектными ножками или кронштейном VESA100f на стену, соответствующие отверстия есть на крышке.
На комплектных ножках стоит устойчиво. Фиксируются они при помощи комплектных саморезов.
Основным материалом корпуса выступает черный пластик. Внешний вид у него классический. Вес легкий.
Разъемы у Harper 24R490TS распределены по боковым граням. Тут гнездо RJ-45, аудиовыход под наушники или акустику, оптический аудиовыход, HDMI ARC и еще один HDMI. Гнезда под антенну двух типов.
На боковой грани пара USB-разъемов, слот под модуль CI и композитный вход. Набор портов с учетом того, что перед нами модель невысокого ценового сегмента хороший.
Есть выбор между проводным и беспроводным вариантами подключения к сети. Два USB для внешнего накопителя и клавиатуры с тачпадом для управления, например, Harper KBT-330.
Кабельное, спутниковое телевидение. Но забегая вперед, можно будет запустить приложение для IPTV, получив эфирную сетку без оплаты абонентской платы и лишних кабелей.
Телевизор оснащен встроенной парой динамиков. По 3 Вт каждый. Уровень максимальной громкости с запасом для просмотра фильмов или роликов в типовой комнате. Направлены динамики вниз, при близком размещении к стене перекрываться не будут.
Кабель питания несъемный. Его длины с запасом для удаленного подключения к розетке.
Рамки вокруг экрана шириной 1 см. Поверхность экрана глянцевая. При попадании прямых солнечных лучей бликует.
По центру нижней рамки находится светодиодный индикатор, совмещенный с приемником комплектного пульта ДУ.
ОснащениеУстановлен 24-дюймовый экран. Это VA-матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За время тестирования мы использовали его для просмотра роликов с Youtube, фильмов со стримингового сервиса Кинопоиск, а также запуска роликов с флешки. Уровень максимальной яркости 200 кд/м2. Засветов по периметру не было
Располагает 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. Этого достаточно для установки необходимого набора приложений.
ИнтерфейсПри первом запуске Harper 24R490TS предлагает пользователю провести сеанс предварительной настройки. Выбор языка интерфейса, русский присутствует.
Параметры одного из двух вариантов доступа в сеть.
Доступен экран с настройками. Выбираются объемный звук, режим звука, баланс между колонками.
Детальные настройки по эфирной сетке телеканалов. Проблем с приемом за время тестов не возникло.
Далее встречает экран с быстрым доступом к рекомендованному контенту. Плитки с предустановленными приложениями.
Дополнительный софт можно поставить с Play Market или записав образ APK.
Ролики с Youtube работают корректно. В дачном варианте разрешение HD позволит снизить качество картинки и уменьшить используемый объем трафика. Актуально при эксплуатации с мобильным интернетом. Есть встроенный мультимедийный плеер, распознающий популярные медиаформаты.
Поддерживается технология HDMI ARC с обратной связью. К ней можно подключить совместимый саундбар, ограничившись только одним кабелем. С консолью или плеером, поддерживающим ARC, включаться и выключаться будет совместно.
В комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Но с учетом использования интерфейса Android, рекомендуем приобрести аэромышку или клавиатуру.