Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи

Часто спрашивая нас помочь выбрать недорогой телевизор на кухню или дачу, часто ставятся требования по невысокой стоимости и небольшой диагонали дисплея. Но даже в этом ценовом сегменте, с учетом текущих реалий со смещением акцента в стриминговые сервисы и Youtube, рекомендуем обращать внимание на модели, построенные на базе платформы Android и поддерживающим доступ в сеть.

Harper 24R490TS

Тестируемый сегодня Harper 24R490TS соответствует всем этим требованиям. К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10 699 рублей.

Harper 24R490TS обзор

Комплектация

Упакован в коробку со схематичным изображением и данными по характеристикам. Стартовый набор включает ножки с винтами крепления, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper 24R490TS

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться со способом установки. Выбрав между комплектными ножками или кронштейном VESA100f на стену, соответствующие отверстия есть на крышке.

Harper 24R490TS

На комплектных ножках стоит устойчиво. Фиксируются они при помощи комплектных саморезов.

Harper 24R490TS

Основным материалом корпуса выступает черный пластик. Внешний вид у него классический. Вес легкий.

Harper 24R490TS

Разъемы у Harper 24R490TS распределены по боковым граням. Тут гнездо RJ-45, аудиовыход под наушники или акустику, оптический аудиовыход, HDMI ARC и еще один HDMI. Гнезда под антенну двух типов.

Harper 24R490TS

На боковой грани пара USB-разъемов, слот под модуль CI и композитный вход. Набор портов с учетом того, что перед нами модель невысокого ценового сегмента хороший.

Harper 24R490TS

Есть выбор между проводным и беспроводным вариантами подключения к сети. Два USB для внешнего накопителя и клавиатуры с тачпадом для управления, например, Harper KBT-330.

Harper 24R490TS

Кабельное, спутниковое телевидение. Но забегая вперед, можно будет запустить приложение для IPTV, получив эфирную сетку без оплаты абонентской платы и лишних кабелей.

Harper 24R490TS

Телевизор оснащен встроенной парой динамиков. По 3 Вт каждый. Уровень максимальной громкости с запасом для просмотра фильмов или роликов в типовой комнате. Направлены динамики вниз, при близком размещении к стене перекрываться не будут.

Harper 24R490TS

Кабель питания несъемный. Его длины с запасом для удаленного подключения к розетке.

Harper 24R490TS

Рамки вокруг экрана шириной 1 см. Поверхность экрана глянцевая. При попадании прямых солнечных лучей бликует.

Harper 24R490TS

По центру нижней рамки находится светодиодный индикатор, совмещенный с приемником комплектного пульта ДУ.

Оснащение

Установлен 24-дюймовый экран. Это VA-матрица с разрешением 1366 на 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За время тестирования мы использовали его для просмотра роликов с Youtube, фильмов со стримингового сервиса Кинопоиск, а также запуска роликов с флешки. Уровень максимальной яркости 200 кд/м2. Засветов по периметру не было

Harper 24R490TS

Располагает 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. Этого достаточно для установки необходимого набора приложений.

Интерфейс

При первом запуске Harper 24R490TS предлагает пользователю провести сеанс предварительной настройки. Выбор языка интерфейса, русский присутствует.

Harper 24R490TS

Параметры одного из двух вариантов доступа в сеть.

Harper 24R490TS

Доступен экран с настройками. Выбираются объемный звук, режим звука, баланс между колонками.

Harper 24R490TS

Детальные настройки по эфирной сетке телеканалов. Проблем с приемом за время тестов не возникло.

Harper 24R490TS

Далее встречает экран с быстрым доступом к рекомендованному контенту. Плитки с предустановленными приложениями.

Harper 24R490TS

Дополнительный софт можно поставить с Play Market или записав образ APK.

Harper 24R490TS

Ролики с Youtube работают корректно. В дачном варианте разрешение HD позволит снизить качество картинки и уменьшить используемый объем трафика. Актуально при эксплуатации с мобильным интернетом. Есть встроенный мультимедийный плеер, распознающий популярные медиаформаты.

Harper 24R490TS

Поддерживается технология HDMI ARC с обратной связью. К ней можно подключить совместимый саундбар, ограничившись только одним кабелем. С консолью или плеером, поддерживающим ARC, включаться и выключаться будет совместно.

Harper 24R490TS

В комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Но с учетом использования интерфейса Android, рекомендуем приобрести аэромышку или клавиатуру.

Итоги по Harper 24R490TS

Harper 24R490TS – недорогой 24-дюймовый телевизор для кухни и дачи. Android со свободным выбором программ и стриминговых сервисов. Хороший набор разъемов, беспроводной и проводной доступ в сеть, VA-матрица с HD-разрешением, встроенная пара динамиков, поддержка кабельного и спутникового телевидения, HDMI ARC, аккуратное исполнение.
Комментарии и отзывы Harper 24R490TS
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