Чайник на каждый день с регулируемой температурой. Обзор Harper HWK-MD06

Объем колбы 1.7 литра, внутренняя стенка также идет из стали. Для контроля уровня воды в резервуаре, сбоку прозрачное окошко с максимальной и минимальной риской. При нагревании подсвечивается синим цветом.
Эта модель оснащена датчиком, определяющим недостаточный уровень воды, автоматически отключаясь, предотвращая выход из строя. Также есть температурный датчик, который отвечает за отключение при закипании или достижении выбранной температуры.
Harper HWK-MD06 позволяет выставить диапазон от 40 до 100 градусов, шагом в 10. Выдерживает заданную целевую температуру точно.
Задается при помощи сенсорной панели на комплектной подставке. Помимо этого есть три режима работы: нагрев до заданной температуры, кипячение и очистка. Есть цифровой дисплей.
Важно отметить, что чайник можно использовать как термопот, задавая нужную температуру. При остывании он будет автоматически подогревать ее до заданной, так всегда под рукой будет вода с нужной температурой. Продолжает работать такая функция в течение 2 часов, потом отключается,
Верхняя часть подставки из нержавеющей стали, основание из пластика. С внутренней стороны скрывается ниша для скручивания лишней длины кабеля. Здесь он длиной 60 сантиметров. Установленный на нем чайник можно вращать на 360 градусов.
Нагрев в диапазоне от 40 до 90 градусов можно использовать для приготовления травяных напитков, зеленого чая и подготовки питания.