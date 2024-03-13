Чайник на каждый день с регулируемой температурой. Обзор Harper HWK-MD06

Не так давно мы проводили тестирование чайника Harper HWK-GD04 со стеклянной колбой, поддержкой регулируемой температуры нагрева и информативной многоцветной подсветкой. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, в центре внимания будет Harper HWK-MD06 с сенсорным управлением, регулировкой температуры и тремя уровнями защиты.

Комплектация

Комплект включает подставку, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с данными по особенностям исполнения и характеристикам.

Harper HWK-MD06 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из нержавеющей стали, надежно и практично. При этом хорошо выглядит за счет интересной формы верхней части, закругленной крышка, как общий элемент цельной конструкции.

Объем колбы 1.7 литра, внутренняя стенка также идет из стали. Для контроля уровня воды в резервуаре, сбоку прозрачное окошко с максимальной и минимальной риской. При нагревании подсвечивается синим цветом.

Эта модель оснащена датчиком, определяющим недостаточный уровень воды, автоматически отключаясь, предотвращая выход из строя. Также есть температурный датчик, который отвечает за отключение при закипании или достижении выбранной температуры.

Harper HWK-MD06 позволяет выставить диапазон от 40 до 100 градусов, шагом в 10. Выдерживает заданную целевую температуру точно.

Задается при помощи сенсорной панели на комплектной подставке. Помимо этого есть три режима работы: нагрев до заданной температуры, кипячение и очистка. Есть цифровой дисплей.

Важно отметить, что чайник можно использовать как термопот, задавая нужную температуру. При остывании он будет автоматически подогревать ее до заданной, так всегда под рукой будет вода с нужной температурой. Продолжает работать такая функция в течение 2 часов, потом отключается,

Верхняя часть подставки из нержавеющей стали, основание из пластика. С внутренней стороны скрывается ниша для скручивания лишней длины кабеля. Здесь он длиной 60 сантиметров. Установленный на нем чайник можно вращать на 360 градусов.

Тесты

Чайник прост в эксплуатации, промываем колбу и проводим первое кипячение, эту воду оптимально вылить, а уже дальше можно эксплуатировать по прямому назначению. Мощность нагревателя 1800 Вт. Встроенный цифровой дисплей отображает текущую температуру воды во время нагрева. В среднем на нагрев от 20 до 100 градусов уходит 6 минут.

Нагрев в диапазоне от 40 до 90 градусов можно использовать для приготовления травяных напитков, зеленого чая и подготовки питания.

Итоги

Harper HWK-MD06 – чайник на каждый день с металлической колбой, выполненный в стильном корпусе. Регулируемый уровень нагрева от 40 до 100 градусов, смотровое окно с подсветкой, режим очистки, цифровой дисплей, функция поддержания температуры.