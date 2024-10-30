Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"

Следующее, на что обращаешь внимание – толщина корпуса. Она составляет 5,5 мм и благодаря этому его достаточно удобно держать и в одной руке. Материал корпуса – магниевый сплав. В целом, планшет действительно ощущается тоньше и легче аналогов из одного ценового сегмента, поэтому его будет удобнее носить на работу и учёбу или даже брать в путешествия.
Модель MatePad Pro 12,2" вышла в двух цветах – классическом чёрном и цвете под названием «Роскошное золото». Вторая модель отличается особым покрытием, которое имитирует гладкую текстуру шёлка. На ощупь очень приятно, а засчёт матовости можно пользоваться и без чехла.
Углы у корпуса скругленные, как и полагается всем планшетам, выпущенным за последние несколько лет. Есть две камеры и вспышка, их расположение такое же, как у всех смартфонов Huawei из серии Mate.
В планшете установлен сканер отпечатков пальцев – он расположен сбоку около динамиков и его можно использовать как для разблокировки и активации планшета, так и для подтверждения оплаты одним касанием. Для дополнительной защиты приложений на них также можно установить вход по отпечатку пальца.
В комплекте с планшетом предусмотрена клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, которая позволяет работать в нескольких режимах: ввода текста, когда планшет используется как экран, и в режиме рисования, когда клавиатура обеспечивает удобный наклон планшета на несколько градусов и оставляет в доступе тачпад, чтобы пользователю было удобнее взаимодействовать с устройством.
Клавиатура полностью съёмная и сама по себе достаточно портативная, общий вес планшета в комплекте с ней составляем всего 928г. В ней предусмотрено место для хранения и зарядки любого стилуса от производителя. Чтобы стилус начал заряжаться, нужно просто сопрячь его с планшетом, поместив в выемку клавиатуры. Ещё одна приятная особенность – покрытие у клавиатуры матовое и совсем немаркое.
К планшету идеально должен подойти стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения, который стал первым устройством, поддерживающим технологию NearLink. Он предоставляет пользователю 16 384 уровня чувствительности к нажатиям, приближая ощущения от письма или рисования стилусом к реальности. У электронного пера много разных алгоритмов, задержка во время работы не ощущается вообще – это особенно радует.
В первом варианте планшета стоит экран Tandem OLED FullView, значение яркости в котором теперь достигает ранее недоступных 2000 нит, а также обеспечивает высокую контрастность 2 000 000:1. В глазах не рябит, но картинка выглядит очень сочно. Соотношение сторон у экрана 3:2, разрешение 2,8K и плотность пикселей 275 PPI. Глубина цвета в 10 бит делает изображения более естественным, а переходы в видео – более плавными, чем на экранах с глубиной в 6 или 8 бит.
Модель «Роскошное золото» обладает Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte. Экран имеет антибликовую поверхность и поддерживает технологии защиты зрения. Благодаря покрытию изображение на экране не становится тусклым даже при прямом солнечном свете.
Мощности планшета хватает с запасом, и в повседневной эксплуатации производительности вполне достаточно. Что касается игр, то такие проекты как PUBG Mobile, Standoff 2, Call Of Duty Mobile, работают на высоких настройках графики. Буквально единственным исключением является Genshin Impact, для нее оптимально выбрать средние настройки для плавного кадра. Даже при интенсивных нагрузках троттлинг не наблюдается.
На устройстве установлено ПО HarmonyOS 4.2 от Huawei. На планшете предустановлено приложение для рисования GoPaint. Оно достаточно простое в использовании, интерфейс интуитивно понятен, разобраться можно с первого раза.
В целом, представлен весь функционал того же Procreate, даже немного расширенный. Кроме большого набора функций и холстов с различными текстурами в библиотеке имеются также уникальные кисти, которых нет в приложениях-аналогах: «Флюид»2, кисть с эффектом брызг и двойная кисть. Также можно импортировать любимые кисти Photoshop или LazyShare. Есть выделение области волшебной палочкой, поиск слоев, а также направляющие сетки и линии — это новые функции, с которыми творческий процесс станет еще проще и быстрее.