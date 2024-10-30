Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"

Сегодня рынок мобильных устройств позволяет потребителям выбирать из множества аналогичных моделей от разных брендов. Чтобы выделиться, компаниям нужно предложить что-то эксклюзивное — необычный дизайн или особые характеристики. Huawei постаралась сделать именно это, выпустив MatePad Pro 12,2" с яркостью экрана до 2000 нит и контрастностью 2 000 000:1.

Комплектация

В белой фирменной коробке приходит планшет вместе с подходящей клавиатурой, а также кабель USB Type-C и Адаптер питания HUAWEI SuperCharge. Также по классике в комплекте лежат руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как только берёшь планшет в руки, ощущаешь его лёгкость. Планшет весит всего 508г, то есть как обычная пол литровая бутылка с водой. Это приятно радует, учитывая приличный функционал, который обещает производитель.

Следующее, на что обращаешь внимание – толщина корпуса. Она составляет 5,5 мм и благодаря этому его достаточно удобно держать и в одной руке. Материал корпуса – магниевый сплав. В целом, планшет действительно ощущается тоньше и легче аналогов из одного ценового сегмента, поэтому его будет удобнее носить на работу и учёбу или даже брать в путешествия.

Модель MatePad Pro 12,2" вышла в двух цветах – классическом чёрном и цвете под названием «Роскошное золото». Вторая модель отличается особым покрытием, которое имитирует гладкую текстуру шёлка. На ощупь очень приятно, а засчёт матовости можно пользоваться и без чехла.

Углы у корпуса скругленные, как и полагается всем планшетам, выпущенным за последние несколько лет. Есть две камеры и вспышка, их расположение такое же, как у всех смартфонов Huawei из серии Mate.

В планшете установлен сканер отпечатков пальцев – он расположен сбоку около динамиков и его можно использовать как для разблокировки и активации планшета, так и для подтверждения оплаты одним касанием. Для дополнительной защиты приложений на них также можно установить вход по отпечатку пальца.

В комплекте с планшетом предусмотрена клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, которая позволяет работать в нескольких режимах: ввода текста, когда планшет используется как экран, и в режиме рисования, когда клавиатура обеспечивает удобный наклон планшета на несколько градусов и оставляет в доступе тачпад, чтобы пользователю было удобнее взаимодействовать с устройством.

Клавиатура полностью съёмная и сама по себе достаточно портативная, общий вес планшета в комплекте с ней составляем всего 928г. В ней предусмотрено место для хранения и зарядки любого стилуса от производителя. Чтобы стилус начал заряжаться, нужно просто сопрячь его с планшетом, поместив в выемку клавиатуры. Ещё одна приятная особенность – покрытие у клавиатуры матовое и совсем немаркое.

К планшету идеально должен подойти стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения, который стал первым устройством, поддерживающим технологию NearLink. Он предоставляет пользователю 16 384 уровня чувствительности к нажатиям, приближая ощущения от письма или рисования стилусом к реальности. У электронного пера много разных алгоритмов, задержка во время работы не ощущается вообще – это особенно радует.

Экран

Планшет производится в двух вариациях: чёрный MatePad Pro 12,2" и золотой MatePad Pro 12,2" PaperMatte. Обе модели обладают Tandem OLED-экраном с высоким разрешением и достаточно яркой цветопередачей, но есть и весомые различия.

В первом варианте планшета стоит экран Tandem OLED FullView, значение яркости в котором теперь достигает ранее недоступных 2000 нит, а также обеспечивает высокую контрастность 2 000 000:1. В глазах не рябит, но картинка выглядит очень сочно. Соотношение сторон у экрана 3:2, разрешение 2,8K и плотность пикселей 275 PPI. Глубина цвета в 10 бит делает изображения более естественным, а переходы в видео – более плавными, чем на экранах с глубиной в 6 или 8 бит.По контуру нет вырезов или отверстий, тёмные рамки составляют 4,6 мм, благодаря чему достигаются достаточно высокие для планшета значение полезной площади экрана — 92%.

Модель «Роскошное золото» обладает Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte. Экран имеет антибликовую поверхность и поддерживает технологии защиты зрения. Благодаря покрытию изображение на экране не становится тусклым даже при прямом солнечном свете.Во время продолжительной работы с устройством не возникает дискомфорта в глазах, а устают они сравнительно позже, чем когда используешь устройства с глянцевыми покрытиями экрана. Такой эффект достигается благодяр нанооптическому магнетронному покрытию, которое снижает коэффициент отражения экрана.Помимо этого, экран поддерживает защиту от появления ярких пятен.Технология высокочастотного ШИМ-затемнения 2880 Гц4 обеспечивает снижение мерцания и повышает комфорт для глаз. Пока это самый высокий показатель в отрасли OLED-экранов.

Камера

Планшет оснащен двумя камерами: 13-мегапиксельной основной с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной с диафрагмой f/2.2. Качество снимков, особенно при дневном свете, приятно удивляет для планшетного устройства. Основная камера с разрешением 13 Мп отлично подходит для съемки пейзажей, домашних животных, документов и других объектов. Фронтальная камера также не отстает, предлагая разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.2.

Железо

HUAWEI MatePad Pro 2024 получил процессор Kirin T91, который обеспечивает высокую производительность для повседневных задач. На тестирование нам прислали вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, хотя есть и более доступная версия с конфигурацией 12/256.

Мощности планшета хватает с запасом, и в повседневной эксплуатации производительности вполне достаточно. Что касается игр, то такие проекты как PUBG Mobile, Standoff 2, Call Of Duty Mobile, работают на высоких настройках графики. Буквально единственным исключением является Genshin Impact, для нее оптимально выбрать средние настройки для плавного кадра. Даже при интенсивных нагрузках троттлинг не наблюдается.

На устройстве установлено ПО HarmonyOS 4.2 от Huawei. На планшете предустановлено приложение для рисования GoPaint. Оно достаточно простое в использовании, интерфейс интуитивно понятен, разобраться можно с первого раза.

В целом, представлен весь функционал того же Procreate, даже немного расширенный. Кроме большого набора функций и холстов с различными текстурами в библиотеке имеются также уникальные кисти, которых нет в приложениях-аналогах: «Флюид»2, кисть с эффектом брызг и двойная кисть. Также можно импортировать любимые кисти Photoshop или LazyShare. Есть выделение области волшебной палочкой, поиск слоев, а также направляющие сетки и линии — это новые функции, с которыми творческий процесс станет еще проще и быстрее.

Время работы

Несмотря на тонкий корпус, в планшете стоит очень внушительный аккумулятор на 10 100 мАч, то есть целый день он проработает без подзарядки совершенно спокойно. Если быть точнее, то выдержит 14 часов безостановочного воспроизведения видео, сохраненных на устройстве.В комплекте идёт зарядное устройство HUAWEI SuperCharge на 100 Вт, которое зарядит планшет до до 85% буквально за 40 минут, до 100% – за 55 минут. Ещё одна интересная деталь – это технология умного энергосбережения Smart Power Conserve. Она позволяет планшету жить больше года в «режиме ожидания», если на момент прекращения активного пользования на нём было более 80%.

Итоги

Huawei MatePad Pro 12,2" — отличный выбор для тех, кто ценит лёгкость и производительность. Этот планшет подойдёт для творческих задач, повседневного использования, чтения, просмотра контента и работы в режиме многозадачности. Долгая работа без подзарядки и высокая производительность делают его универсальным инструментом на каждый день.