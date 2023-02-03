Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого

Расстояние между ножками составляет 112 см. Об этом стоит помнить при выборе тумбы под него. К слову, сами ножки выполнены из металла и имеют довольно интересную форму. Вес телевизора вместе с ними составляет 9.1 кг.
Если посмотреть сбоку, то станет заметно, что толщина телевизора неравномерна. Снизу в самом незаметном месте она составляет 85 мм, а сверху сужается до 8 мм.
Сзади телевизора предусмотрены отверстия под кронштейн VESA размерами 200x200 мм. Из органов управления есть лишь одна единственная кнопка включения. По этой причине, если пульт разрядится, то управлять телевизором уже не получится. По этой причине всегда стоит иметь запасной комплект AAA-батареек.
По портам у Hyundai H-LED50QBU7500 полный порядок. Здесь есть RJ-45, x3 HDMI, x2 USB 2.0, ANT1, ANT2, CI+/PCMCIA для смарт-карт, AV-разъем и цифровой аудиовыход. Для полного счастья не хватает лишь отдельного разъема под SD-карты.
Пульт ДУ выполнен в классическом форм-факторе. Он длинный и имеет большое количество всевозможных кнопок. Ход клавиш мягкий и тихий. На нем есть встроенный микрофон для осуществления работы с голосовым помощником. К телевизору пульт ДУ еще можно подключить по Bluetooth. Конечно, нам бы хотелось видеть к такому телевизору какой-то более минималистичный и элегантный пульт, но и данный вариант не самый плохой.
Звуковая система телевизора состоит из пары динамиков общей мощностью в 20 Вт. Они поддерживают технологии объемного звучания Surround Sound и Dolby Atmos. Качество звука достойное, играет довольно объемно. Запас громкости приличный. Также при желании звук можно подкорректировать с помощью встроенного эквалайзера.
В настройках в разделе «Изображение» можно на свой вкус подкорректировать картинку. Количество всевозможных параметров впечатляет. Далеко не всем стоит во все это вникать. Единственное, рекомендуем поменять режим изображения с «Энергосбережение», который стоит по умолчанию и занижает уровень яркости на какой-либо другой. Мы остановились на «Стандарт».
В качестве процессора в телевизоре выступает четырехъядерный ARM Cortex-A55. Так как количество оперативной памяти составляет 2 Гбайт, то телевизор работает достаточно шустро отзывается на все команды и в состоянии удерживать открытыми пару приложений одновременно. Объем внутренней памяти равен 16 Гбайт. Этого должно более чем хватать. Если что никто не мешает подключить к телевизору внешний накопитель, например, с уже скачанными фильмами в высоком качестве.
Во время тестирования у нас не возникло проблем с работой какого-либо популярного медиасервиса, будь то КиноПоиск, ОККО, ivi, СТАРТ, Mediateka или просто YouTube. Как ни крути, но QLED экран полностью себя оправдывает и в конечном итоге мы видим насыщенное изображение, вне зависимости от того, какого типа контент мы запустили.
Поддержка голосового помощника Google Assistant, как мы уже упомянули есть. С помощью него можно быстро узнать прогноз погоды, попросить включить определенное приложение, найти нужный фильмы, выключить телевизор и многое другое.
Поддержка Chromecast тоже естественно есть. Она позволяет передавать отображаемый контент со смартфона на телевизор. Например, с Google Фото или YouTube.