Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого

Телевизоры с QLED матрицей стоят довольно много, но, оказывается, это не всегда так. К нам на обзор попала модель Hyundai H-LED50QBU7500, которая при своей относительно небольшой цене обладает экраном на 50 дюймов, изготовленный по той самой технологии QLED. Помимо этого, он может похвастаться симпатичным дизайном, шустрой оболочкой Android TV и двумя стереодинамиками на 20 Вт.

Комплектация

Hyundai H-LED50QBU7500 QLED поставляется в коробке из переработанного картона. Внутри нее находятся сам телевизор, кабель питания, две съемные ножки, набор из четырех болтиков, Пульт ДУ, две AAA-батарейки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Подавляющее число телевизоров выглядят, как большой прямоугольный экран в черном корпусе. В случае с Hyundai H-LED50QBU7500 сразу видно, что производитель решил пойти немного иным путем и сделал нижнюю рамку серебристой, впрочем, как и сами ножки. Такой небанальный подход к дизайну нам по душе. Кстати еще у Hyundai есть в запасе две аналогичные модели, только с размерами экранов на 55 и 65 дюймов.

Расстояние между ножками составляет 112 см. Об этом стоит помнить при выборе тумбы под него. К слову, сами ножки выполнены из металла и имеют довольно интересную форму. Вес телевизора вместе с ними составляет 9.1 кг.

Если посмотреть сбоку, то станет заметно, что толщина телевизора неравномерна. Снизу в самом незаметном месте она составляет 85 мм, а сверху сужается до 8 мм.

Сзади телевизора предусмотрены отверстия под кронштейн VESA размерами 200x200 мм. Из органов управления есть лишь одна единственная кнопка включения. По этой причине, если пульт разрядится, то управлять телевизором уже не получится. По этой причине всегда стоит иметь запасной комплект AAA-батареек.

По портам у Hyundai H-LED50QBU7500 полный порядок. Здесь есть RJ-45, x3 HDMI, x2 USB 2.0, ANT1, ANT2, CI+/PCMCIA для смарт-карт, AV-разъем и цифровой аудиовыход. Для полного счастья не хватает лишь отдельного разъема под SD-карты.

Пульт ДУ выполнен в классическом форм-факторе. Он длинный и имеет большое количество всевозможных кнопок. Ход клавиш мягкий и тихий. На нем есть встроенный микрофон для осуществления работы с голосовым помощником. К телевизору пульт ДУ еще можно подключить по Bluetooth. Конечно, нам бы хотелось видеть к такому телевизору какой-то более минималистичный и элегантный пульт, но и данный вариант не самый плохой.

Звуковая система телевизора состоит из пары динамиков общей мощностью в 20 Вт. Они поддерживают технологии объемного звучания Surround Sound и Dolby Atmos. Качество звука достойное, играет довольно объемно. Запас громкости приличный. Также при желании звук можно подкорректировать с помощью встроенного эквалайзера.

Экран

Размер экрана у Hyundai H-LED50QBU7500 QLED один из самых ходовых и составляет 50 дюймов. Его разрешение равно 4K UHD (3840x2160 пикселей). Соотношение сторон классическое — 16:9. Как вы уже поняли, экран телевизора изготовлен по технологии квантовых точек QLED. Благодаря ней в Hyundai H-LED50QBU7500 достигается широкий диапазон цветовых тонов и изображение выглядит наиболее насыщенным и контрастным. На деле картинка выглядит действительно весьма и весьма достойно: черный отображается максимально глубоким, а подсветка распределена наиболее равномерно, без пятен. Также еще одним плюсом QLED является то, что он долговечен и пиксели с годами не выгорают.В телевизоре используется тип матрицы VA. По этой причине максимальный уровень яркости может составлять только 350 кд/м2. Это и является причиной столь довольно низкой стоимости данной модели. При этом всем такого запаса яркости более чем хватает для просмотра контента в помещении в 4K, тем более, что здесь есть поддержка HDR 10+ и Dolby Vision, но запредельной «сочности» изображения, как в более дорогих моделях ожидать не стоит.Время отклика пикселя составляет 9.5 мс, а частота обновления равна 60 Гц. Функция адаптивной яркости в телевизоре не предусмотрена.

В настройках в разделе «Изображение» можно на свой вкус подкорректировать картинку. Количество всевозможных параметров впечатляет. Далеко не всем стоит во все это вникать. Единственное, рекомендуем поменять режим изображения с «Энергосбережение», который стоит по умолчанию и занижает уровень яркости на какой-либо другой. Мы остановились на «Стандарт».

Первое включение и тесты

Hyundai H-LED50QBU7500 QLED работает на Android TV 11. Первоначальная настройка телевизора осуществляется за несколько простых шагов. Проще всего его выполнить через смартфон на Android с помощью голосовой команды «Окей Google, настрой устройство».

В качестве процессора в телевизоре выступает четырехъядерный ARM Cortex-A55. Так как количество оперативной памяти составляет 2 Гбайт, то телевизор работает достаточно шустро отзывается на все команды и в состоянии удерживать открытыми пару приложений одновременно. Объем внутренней памяти равен 16 Гбайт. Этого должно более чем хватать. Если что никто не мешает подключить к телевизору внешний накопитель, например, с уже скачанными фильмами в высоком качестве.

Во время тестирования у нас не возникло проблем с работой какого-либо популярного медиасервиса, будь то КиноПоиск, ОККО, ivi, СТАРТ, Mediateka или просто YouTube. Как ни крути, но QLED экран полностью себя оправдывает и в конечном итоге мы видим насыщенное изображение, вне зависимости от того, какого типа контент мы запустили.

Поддержка голосового помощника Google Assistant, как мы уже упомянули есть. С помощью него можно быстро узнать прогноз погоды, попросить включить определенное приложение, найти нужный фильмы, выключить телевизор и многое другое.

Поддержка Chromecast тоже естественно есть. Она позволяет передавать отображаемый контент со смартфона на телевизор. Например, с Google Фото или YouTube.

Итоги

Hyundai H-LED50QBU7500 QLED за время тестирования успел доказать, что он стоит своих денег и его можно рекомендовать к покупке. Первое за что хочется похвалить данный телевизор, так это за его QLED-экран, способный передавать в полной мере насыщенную цветовую гамму. Из других положительных сторон телевизора стоит выделить стильный дизайн, шуструю работу Android TV, неплохое качество звучания, большое количество доступных портов и поддержку голосового поиска.