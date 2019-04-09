Обзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальца

В конце прошлого года мы проводили тестирование недорого LTE-смартфона INOI 5i с IPS-дисплеем. Не так давно вышла его улучшенная модификация, получившая полноценную операционную систему Android 8.1 Oreo, сканер отпечатка пальцев и больший объем памяти. Его рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

INOI 5i Pro обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице, собранной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в духе минимализма Apple. Внутри покупатель обнаружит зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел INOI 5i Pro в четырех расцветках корпуса, среди которых черный, темно-синий, золотистый и темно-красный. Это классический моноблок с традиционным расположением разъемов и элементов.

Корпус у смартфона разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти microSD. Задействовать можно все разъемы.

Пластиковая крышка плотно прилегает к корпусу без зазоров. При надавливании не прогибается. Края крышки закруглены.

В верхней части блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Они немного выступают за пределы основной плоскости.

Под ним активная зона сканера отпечатка пальца. Расположена она удобно с учетом касания пальцем при расположении в руке.

Определяет пальцы точно. Срабатывает быстро. В памяти можно будет хранить несколько отпечатков.

На правом торце у INOI 5i Pro хромированная кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход у кнопки короткий.

Сверху аудиоразъем под проводные наушники и microUSB, используемый для зарядки и подключения к компьютеру.

Фронтальная сторона смартфона защищена стеклом с 2.5D-эффектом. Ряд интерфейсных кнопок реализован программно. На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры.

Экран

На борту 5.5-дюймовый дисплей с разрешением 640 на 1280 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Цветовой баланс по ощущениям смещен в холодные тона. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Построен INOI 5i Pro на базе платформы MediaTek MT6739. Четыре ядра Cortex A-53 с графикой PowerVR GE8100. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются емкие карты памяти. Быстродействие далеко не рекордное, но и это недорогая модель. Популярные приложения открывает уверенно без видимых зависаний.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается 4G. С SIM-картами российских операторов проблем не наблюдалось. Скорость загрузки до 150/50 Мбит/с. Поддерживаются LTE BANDS 1, 3, 7 и 20. Bluetooth 4.0 c A2DP. Wi-Fi модуль работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. На холодный старт GPS уходит около 30-40 секунд.Встроенного аккумулятора с емкостью 2850 мАч хватает примерно на 4 часа работы с включенным на максимальной яркости экране в смешанной нагрузке. В обычном режиме вполне хватит на весь рабочий день. Технология быстрой зарядкой не поддерживается.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп с дополнительным модулем 0.3 Мп. В дневное время INOI 5i Pro демонстрирует хорошую резкость снимков. В ночное время часто встречается смазанность. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

INOI 5i Pro обзор

Видео пишутся в разрешение Full HD.

Софт

Установлена операционная система Android 8.1. Есть предустановленные игры, приложения Яндекс и утилита для получения сервисной поддержки.

Итоги по INOI 5i Pro

INOI 5i Pro недорогой смартфон с хорошо сбалансированными характеристиками. Поддержка LTE, S-IPS дисплей, 2 и 16 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, 13 Мп камера, несколько расцветок корпуса. Не устроить может предустановленный в память дополнительный софт.