Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики

Сегодня стартовали продажи 11 поколения процессоров Intel семейства Rocket Lake. В нашей «Лаборатории» читатели уже могли ознакомиться с детальным тестированием материнской платы GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. В рамках данного теста мы сравним его с прошлым поколением и здесь же будут приведены данные по старшему Intel Core i7-11700KF, который будет детально рассмотрен уже завтра.

Intel Core i5-11600K

Одним из ожидаемых нововведений стало появление поддержки PCIe gen 4.0, заложенное еще в ряд материнских плат на чипсете Z490, но до текущего времени отключенного. Важно отметить, что работать этот протокол будет только с новыми процессорами. Плюс еще одно отличие касается увеличение количества линий от процессора с 16 до 20. Четыре из них подведены к М.2 разъему.

Intel Core i5-11600K

Для примера приведем результаты полученные с твердотельным накопителем T-Force CARDEA Ceramic C440.

Intel Core i5-11600K

Скорость работы М.2, связанных с чипсетом материнской платы не изменилось. Здесь радикальных отличий нет и не будет. При чем несмотря на то, что владелец сможет собирать систему, как на базе нового поколения материнских плат, так и представленных в прошлом году. Для «раскрытия» всего потенциала, на текущий момент, потребуется Z590, а немногим позже и младшие H570, B560, H510 и Q570. Кстати, отчасти давление конкурента в лице AMD, даст владельцам недорогих H570 и B570 инструменты разгона оперативной памяти.

Intel Core i5-11600K

В случае с Intel Core i5-11600K и в отличие от старших чипов тут сохранили количество ядер в количестве 6 с 12 потоками. Но это новые ядра, эффективнее старых. Увеличилось количество выполняемых за такт команд на 19%.

Intel Core i5-11600K

Качественные изменения коснулись встроенной графики. Все данные тестов проводились именно на встроенной графике. И здесь в сравнение с Intel Core i5-10600K есть улучшения по уровню быстродействия в рабочих приложениях и играх. Можно играть в киберспортивные игры в Full HD разрешении, без дискретной видеокарты, что на фоне текущего ажиотажа и тотального роста цен на видеоускорители становится актуальным.

Intel Core i5-11600K

В этом вопросе решения Intel заметно обходят конкурентов, особенно в вопросе просты подбора материнских плат и обратной совместимости с разными поколениями. Из дополнительных улучшений повышение для 4К-разрешения скорости до 60 кадров в секунду, а также поддержка 8К. Последняя будет актуальна при расширении рабочего пространства несколькими мониторами.

Intel Core i5-11600K

Появилась поддержка AVX512F, которая длительное время требовала использования HEDT-платформы. Увеличился минимально рекомендуемая частота памяти с 2666 МГц до 3200 МГц. Конечно, материнские платы и раньше поддерживали работы на более высоких частотах. Есть новый режим работы контроллера памяти Gear 1 и Gear 2. На частоте 3200 МГц на полной скорости с соотношением 1:1 (Gear 1) будет работать только с Core i9-11900K. Остальные дают полную скорость с 3000 МГц, а на более высоких с 1:2 (Gear 2).

AIDA64

Intel Core i5-11600K

Для Intel Core i5-11600K повысили диапазон рабочих частот, составляет он 3.9 ГГц до 4.9 ГГц, против 4.1 ГГц до 4.8 ГГц у Core i5-10600K. Это повлекло рост TDP с 95 Вт до 125 Вт.

PCMARK 10

Intel Core i5-11600K

WinRar

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

GeekBench

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

CineBench

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

NightRaid

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

FireStrike Extreme

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

Отдельно провели изучение потенциала для разгона. Мы проводили запуск с инженерной версией процессора и последней версией BIOS от Gigabyte. Позже и на двух материнских платах ASUS мы не смогли улучшить результат. И так для него получили стабильную частоте 5 ГГц с напряжением 1.45В. Также отдельно поднимали его до 1.5В, но это также не дало выход на 5.1 ГГц, но при этом подняло температурные режимы работы.

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

Тесты в играх

World of Tanks

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

Total War

Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K

Итоги по Intel Core i5-11600K

Золото. Выбор редакции MegaObzorIntel Core i5-11600K – продолжил общий темп обновлений, предложив ряд улучшений и изменений. Среди них ускорение работы твердотельных накопителей M.2 с поддержкой PCI 4.0, увеличение скоростных USB 3.2 gen.2, улучшения по работе с оперативной памятью. Изменений в этом году больше, чем во времена перехода с 9 на 10 поколение. Если в случае со старшим Core i9 gen.11 уменьшилось количество ядер, то здесь мы получаем те же 6 ядер, но улучшенные. Основным конкурентом для него выступает при сборке новой системы AMD Ryzen 5-5600X, который за последнее время заметно «возмужал» и подорожал.
Intel Core i5-11600K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Intel Core i5-11600K
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