Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600

В рамках этого материала мы проведем его сравнение с AMD Ryzen 5 3600. Забегая вперед оба процессора, тестировались с одними и теми же компонентами, на общей линейке материнских плат, отличающихся только чипсетом.
К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Intel Core i5-10600K обзор
ОсобенностиВыпускался Intel Core i5-10600K на фоне возросшей конкуренции с AMD Ryzen. Именно она внесла немаловажный вклад в темп эволюции процессоров.
Так в сравнении с Intel Core i5-9600K при сохранении 65 физических ядер, получаем теперь 12 потоков против 6 ранее.
Также выросла базовая частота с 3.7 до 4.1 ГГц. В разгоне получаем 4.8 против 4.6 ГГц ранее. Повышение частот ожидаемо затронуло TDP оно выросло 95 до 125 Ватт.
В основе же используется уже знакомый нам в течение нескольких лет 14 нм техпроцесс и по факту наработки все того же семейства Skylake. Вероятнее всего этого будет последнее его возвращение в пользовательский сегмент, дальше нас ждет новая архитектура.
Под теплораспределительной крышкой используется термопаста. Припой использовать не стали. Увеличилась толщина самой крышки.
Проблем с охлаждением возникнуть не должно, подходят все решения с креплением под LGA1151.
Отказались от обратной совместимости с ранее вышедшими платами. Используется новый сокет LGA1200. Одну из таких плат мы уже тестировали в лице ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI).
Помимо Z490 в будущем должны выйти платы H470, H410 и B460. Последние будут актуальны для процессоров с заблокированным множителем.
В новом чипсете используется 24 линии PCIe. Пока внедрять поддержку 4.0 не стали. Из нововведений USB 3.2 Gen.2, встроенный гигабитный контроллер.
ТестыВ нашем распоряжении есть процессор AMD Ryzen 5 3600 с платой ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Проводить будем тестирование именно с ним. Процессор Intel Core i5-10600K установлен в материнскую плату ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Оба работали на заводских частотах. Оперативная память T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz.
Для бенчмарков в систему ставилась видеокарта PALIT GeForce GTX 1650 KalmX), это самая младшая видеокарта из имеющихся у нас в редакции. Выбрана для уменьшения влияния видеокарты на получаемые тесты.
FireStrike Extreme
TimeSpy
NightRaid
3DMark
PCMARK
Cinebench 20
Geekbench 3
WinRar
AIDA64
В ближайшем будущем мы пополним данные в сравнительных таблицах, добавив и другие процессоры от Intel и AMD, получаемые с минимально возможными отличиями по компонентам.
Тесты в играхВ играх сменили видеокарту на ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Во всех играх установлены ультра настройки графики в Full HD разрешении.
Far Cry New Dawn: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
World of Tanks: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
Batman: Arkham Knight: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
Rainbow Six Siege: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
Rise of Tomb Raider: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
Metro Exodus: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
Battlefield V: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600
РазгонИспользуемая нами материнская плата позволила получить для этого процессора эффективную частоту на отметке 5000 МГц. На частоте 5100 МГц система работала не стабильно, выдавая «синий экран» через некоторое время после запуска. Вероятнее всего это связано и с используемой платой, в ближайшем будущем в нашем распоряжении должно появиться решение более высокого ценового сегмента, и мы повторно вернемся к этому вопросу.
Итоги по Intel Core i5-10600KСтоит ли внимания новый Intel Core i5-10600K? Да, если это собираемая с «нуля» система в условиях 2020 года, высокий уровень быстродействия в играх и возможность эффективной работы даже с флагманскими видеокартами, возможность повышения частоты до 5 ГГц. Как итог на его основе собирается система под максимальные настройки графики. Если же он рассматривается как вариант апгрейда с Intel Core i5-9600K, однозначно стоит подождать как минимум год, до появления поддержки PCIe 4.0, внедрение Hyper-Threading и USB 3.2 gen.2 не оправдают расходов на смену материнской платы. При сравнении с AMD Ryzen, выходит на первый план вопрос стоимости, пока он не в пользу Intel. В ближайшем будущем мы проведем дополнительные сравнительные тестирования в 4К-разрешении с GeForce RTX 2080 Ti.
Intel Core i5-10600K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".