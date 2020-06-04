Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600

Не так давно стартовали продажи процессоров Intel десятого поколения Comet Lake-S. Мы начнем его изучать с Intel Core i5-10600K, проведя комплекс тестов бенчмарках, приложениях и играх. Данный процессор один из самых интересных в плане предлагаемого уровня быстродействия, особенно в условиях ограниченных бюджетов на сборку системы на фоне глобальных проблем в экономике.

Особенности

В рамках этого материала мы проведем его сравнение с AMD Ryzen 5 3600. Забегая вперед оба процессора, тестировались с одними и теми же компонентами, на общей линейке материнских плат, отличающихся только чипсетом.К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Выпускался Intel Core i5-10600K на фоне возросшей конкуренции с AMD Ryzen. Именно она внесла немаловажный вклад в темп эволюции процессоров.

Так в сравнении с Intel Core i5-9600K при сохранении 65 физических ядер, получаем теперь 12 потоков против 6 ранее.

Также выросла базовая частота с 3.7 до 4.1 ГГц. В разгоне получаем 4.8 против 4.6 ГГц ранее. Повышение частот ожидаемо затронуло TDP оно выросло 95 до 125 Ватт.

В основе же используется уже знакомый нам в течение нескольких лет 14 нм техпроцесс и по факту наработки все того же семейства Skylake. Вероятнее всего этого будет последнее его возвращение в пользовательский сегмент, дальше нас ждет новая архитектура.

Под теплораспределительной крышкой используется термопаста. Припой использовать не стали. Увеличилась толщина самой крышки.

Проблем с охлаждением возникнуть не должно, подходят все решения с креплением под LGA1151.

Отказались от обратной совместимости с ранее вышедшими платами. Используется новый сокет LGA1200. Одну из таких плат мы уже тестировали в лице ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI).

Помимо Z490 в будущем должны выйти платы H470, H410 и B460. Последние будут актуальны для процессоров с заблокированным множителем.

Тесты

FireStrike Extreme

Для бенчмарков в систему ставилась видеокарта PALIT GeForce GTX 1650 KalmX) , это самая младшая видеокарта из имеющихся у нас в редакции. Выбрана для уменьшения влияния видеокарты на получаемые тесты.

TimeSpy

NightRaid

3DMark

PCMARK

Cinebench 20

Geekbench 3

WinRar

AIDA64

В ближайшем будущем мы пополним данные в сравнительных таблицах, добавив и другие процессоры от Intel и AMD, получаемые с минимально возможными отличиями по компонентам.

Тесты в играх

Far Cry New Dawn: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

В играх сменили видеокарту на ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix. Во всех играх установлены ультра настройки графики в Full HD разрешении.

World of Tanks: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Batman: Arkham Knight: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rainbow Six Siege: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Rise of Tomb Raider: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Metro Exodus: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Battlefield V: Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Разгон

Используемая нами материнская плата позволила получить для этого процессора эффективную частоту на отметке 5000 МГц. На частоте 5100 МГц система работала не стабильно, выдавая «синий экран» через некоторое время после запуска. Вероятнее всего это связано и с используемой платой, в ближайшем будущем в нашем распоряжении должно появиться решение более высокого ценового сегмента, и мы повторно вернемся к этому вопросу.

Итоги по Intel Core i5-10600K

Стоит ли внимания новый Intel Core i5-10600K? Да, если это собираемая с «нуля» система в условиях 2020 года, высокий уровень быстродействия в играх и возможность эффективной работы даже с флагманскими видеокартами, возможность повышения частоты до 5 ГГц. Как итог на его основе собирается система под максимальные настройки графики. Если же он рассматривается как вариант апгрейда с Intel Core i5-9600K, однозначно стоит подождать как минимум год, до появления поддержки PCIe 4.0, внедрение Hyper-Threading и USB 3.2 gen.2 не оправдают расходов на смену материнской платы. При сравнении с AMD Ryzen, выходит на первый план вопрос стоимости, пока он не в пользу Intel. В ближайшем будущем мы проведем дополнительные сравнительные тестирования в 4К-разрешении с GeForce RTX 2080 Ti.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".