Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской

Телевизоры с диагональю 32 дюйма оптимальный вариант по сочетанию стоимость-характеристики для размещения на кухне, в детской или в спальне. При этом как и в случае с большими диагоналями, при выборе необходимо обращать внимание на платформу, оснащение и предлагаемые интерфейсы. Как пример, KIVI 32F750NW из актуальной модельной линейки работает на Android TV, поддерживает аналоговое, кабельное и цифровое телевидение, оснащен оснащен 2-мя USB портами, 3-мя HDMI портами (1 из которых ARC) кроме того есть 3.5Jack для подключения внешней акустики или наушников, Оптический порт для работы с например саундбарами и классическими RCA тюльпанами. Есть выбор между проводным и беспроводными вариантами подключения к сети.

Комплектация

Покупатель получает телевизор упакованным в коробку из плотного картона с логотипом бренда и информацией по техническим характеристикам. Внутри нее надежно зафиксирован в паллет и транспортировочный пакет.

KIVI 32F750NW обзор

Внешний вид

Комплект включает пульт управления с набором батареек, ножку с крепежом, различную документацию.Телевизор комплектуется ножкой из стали со стильно изогнутой формой. Окрашена она в цвет корпуса, на внутренней ее стороне прорезиненные накладки, предотвращающие смещение.

Стоит на ней устойчиво, не раскачивается. В качестве альтернативы можно использовать VESA 200x100 крепеж, соответствующие отверстия расположены на обратной стороне корпуса с глубиной гнезда 6 мм. Весит телевизор с установленными ножкой 4.2 кг.

Представлен в черном и белом вариантах исполнения, можно будет подобрать с учетом интерьера. В белом смотрится выигрышнее.

У телевизора не характерные для этого ценового сегмента узкие боковые рамки, плюс отсутствие броских элементов оформления на фронтальной стороне.

Разъемы у KIVI 32F750NW сосредоточены по двум граням. Справа два USB 2.0, гнездо антенны, слот CI, HDMI с поддержкой ARC.

На нижнем торце еще два HDMI, оптический аудиовыход, разъем RJ-45. Как отмечали вначале, помимо проводного подключения есть поддержка Wi-Fi в двух диапазонах.

Пульт управления

Доступные здесь USB можно будет использовать как для подключения внешних дисков с загруженными фильмами и сериалами, так и подключения периферии, например, клавиатуры с тачпадом.Особенностью этой линейки стала акустика от JVC. Здесь это два динамика по 8 Вт с суммарной мощностью в 16 Вт. Для спальни и кухни хватает ее с запасом, но, конечно, полноценный саундбар не заменит, который тут можно будет подключить через HDMI ARC или аудиоразъем.Комплектный пульт в цвет корпуса – белый пластик. Современное исполнение при котором вместо цифровой клавиатуры управление идет пятипозиционным джойстиком и кнопками для быстрого доступа к запуску голосового помощника, ключевых функций воспроизведения мультимедийного контента.

Оснащение

В пульте есть встроенный микрофон, который можно будет использовать для передачи команд голосовому ассистенту Google. Функции аэромыши у пульта нет.Оснащается KIVI 32F750NW матрицей VA с диагональю 32 дюйма с частотой обновления 60 Гц и разрешением 1920х1080 пикселей. Согласно проведенным измерениям, цветовой охват близок к sRGB. Подсветка равномерна, засветов по периметру в изучаемом экземпляре нет. Здесь есть характерные для такого типа матрицы изменения полутонов при изменении угла обзора более 45 градусов.

Для типовых сценариев с просмотром роликов, фильмов и сериалов со стриминговых сервисов подходит отлично. Отзывчивый экран с достаточным уровнем детализации, картинка не рассыпается и не зернится. С такими консолями, как Nintendo Switch, Xbox и PlayStation можно будет поиграть в игры.

Интерфейс

В качестве аппаратной платформы в нем используется 4-ядерный процессор с 8 Гбайт встроенной памяти. Нехватки быстродействия система не испытывает, проверяли запуск фильмов с высоким битрейтом и приложений с потоковым вещанием. Данный телевизор оснащен тюнером с аналоговым и цифровым вещанием (DVB-T2, DVB-C, DVB-T, HbbTV). Помимо кабельного подключения, был изучен прием с дециметровой антенны, были найдены каналы из базовой цифровой сети и несколько радио каналов.В качестве платформы в KIVI 32F750NW используется операционная система Android TV 11 с полным доступом к магазину приложений Play Market и технологии Google Chromecast с беспроводной передачей изображения со смартфона и других совместимых устройств, включая интеграцию в систему умного дома.

По умолчанию домашняя страница с традиционным оформлением и набором приложений для Google TV. В качестве альтернативы можно будет установить рабочий стол KIVI MEDIA или любой другой лаунчер из магазина приложений. Оба варианта основываются на тематическом разделении контента и выборе источника/сервиса с отображением плиток с «живым» просмотром и быстрым запуском актуального.

Есть необходимые настройки по тонкой настройке системы и параметрам вывода изображения. Интерфейс полностью на русском языке, интуитивный.

Итоги

Помимо предлагаемых приложений из Play Market, загрузить необходимые на флешку и установить с APK файла.KIVI 32F750NW – современный телевизор для кухни, спальни и детской, поддерживающий актуальный набор источников контента. Цифровой и аналоговый тюнер, Android TV 11 со свободной установкой приложений, Google Chromecast и голосовое управление, три HDMI, один из которых с ARC, два USB с поддержкой популярных кодеков и форматов, при желании можно подключить как беспроводную колонку или даже музыкальный центр по Bluetooth. Все это в стильном белом корпусе с узкими боковыми рамками и при этом вкусным ценником.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".