Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской

Телевизоры с диагональю 32 дюйма оптимальный вариант по сочетанию стоимость-характеристики для размещения на кухне, в детской или в спальне. При этом как и в случае с большими диагоналями, при выборе необходимо обращать внимание на платформу, оснащение и предлагаемые интерфейсы. Как пример, KIVI 32F750NW из актуальной модельной линейки работает на Android TV, поддерживает аналоговое, кабельное и цифровое телевидение, оснащен оснащен 2-мя USB портами, 3-мя HDMI портами (1 из которых ARC) кроме того есть 3.5Jack для подключения внешней акустики или наушников, Оптический порт для работы с например саундбарами и классическими RCA тюльпанами. Есть выбор между проводным и беспроводными вариантами подключения к сети.

KIVI 32F750NW

Комплектация

Покупатель получает телевизор упакованным в коробку из плотного картона с логотипом бренда и информацией по техническим характеристикам. Внутри нее надежно зафиксирован в паллет и транспортировочный пакет.

KIVI 32F750NW

Комплект включает пульт управления с набором батареек, ножку с крепежом, различную документацию.

KIVI 32F750NW обзор

Внешний вид

Телевизор комплектуется ножкой из стали со стильно изогнутой формой. Окрашена она в цвет корпуса, на внутренней ее стороне прорезиненные накладки, предотвращающие смещение.

KIVI 32F750NW

Стоит на ней устойчиво, не раскачивается. В качестве альтернативы можно использовать VESA 200x100 крепеж, соответствующие отверстия расположены на обратной стороне корпуса с глубиной гнезда 6 мм. Весит телевизор с установленными ножкой 4.2 кг.

KIVI 32F750NW

Представлен в черном и белом вариантах исполнения, можно будет подобрать с учетом интерьера. В белом смотрится выигрышнее.

KIVI 32F750NW

У телевизора не характерные для этого ценового сегмента узкие боковые рамки, плюс отсутствие броских элементов оформления на фронтальной стороне.

KIVI 32F750NW

Разъемы у KIVI 32F750NW сосредоточены по двум граням. Справа два USB 2.0, гнездо антенны, слот CI, HDMI с поддержкой ARC.

KIVI 32F750NW

На нижнем торце еще два HDMI, оптический аудиовыход, разъем RJ-45. Как отмечали вначале, помимо проводного подключения есть поддержка Wi-Fi в двух диапазонах.

KIVI 32F750NW

Доступные здесь USB можно будет использовать как для подключения внешних дисков с загруженными фильмами и сериалами, так и подключения периферии, например, клавиатуры с тачпадом.

Особенностью этой линейки стала акустика от JVC. Здесь это два динамика по 8 Вт с суммарной мощностью в 16 Вт. Для спальни и кухни хватает ее с запасом, но, конечно, полноценный саундбар не заменит, который тут можно будет подключить через HDMI ARC или аудиоразъем.

Пульт управления

Комплектный пульт в цвет корпуса – белый пластик. Современное исполнение при котором вместо цифровой клавиатуры управление идет пятипозиционным джойстиком и кнопками для быстрого доступа к запуску голосового помощника, ключевых функций воспроизведения мультимедийного контента.

KIVI 32F750NW

В пульте есть встроенный микрофон, который можно будет использовать для передачи команд голосовому ассистенту Google. Функции аэромыши у пульта нет.

Оснащение

Оснащается KIVI 32F750NW матрицей VA с диагональю 32 дюйма с частотой обновления 60 Гц и разрешением 1920х1080 пикселей. Согласно проведенным измерениям, цветовой охват близок к sRGB. Подсветка равномерна, засветов по периметру в изучаемом экземпляре нет. Здесь есть характерные для такого типа матрицы изменения полутонов при изменении угла обзора более 45 градусов.

KIVI 32F750NW

Для типовых сценариев с просмотром роликов, фильмов и сериалов со стриминговых сервисов подходит отлично. Отзывчивый экран с достаточным уровнем детализации, картинка не рассыпается и не зернится. С такими консолями, как Nintendo Switch, Xbox и PlayStation можно будет поиграть в игры.

KIVI 32F750NW

В качестве аппаратной платформы в нем используется 4-ядерный процессор с 8 Гбайт встроенной памяти. Нехватки быстродействия система не испытывает, проверяли запуск фильмов с высоким битрейтом и приложений с потоковым вещанием. Данный телевизор оснащен тюнером с аналоговым и цифровым вещанием (DVB-T2, DVB-C, DVB-T, HbbTV). Помимо кабельного подключения, был изучен прием с дециметровой антенны, были найдены каналы из базовой цифровой сети и несколько радио каналов.

Интерфейс

В качестве платформы в KIVI 32F750NW используется операционная система Android TV 11 с полным доступом к магазину приложений Play Market и технологии Google Chromecast с беспроводной передачей изображения со смартфона и других совместимых устройств, включая интеграцию в систему умного дома.

KIVI 32F750NW

По умолчанию домашняя страница с традиционным оформлением и набором приложений для Google TV. В качестве альтернативы можно будет установить рабочий стол KIVI MEDIA или любой другой лаунчер из магазина приложений. Оба варианта основываются на тематическом разделении контента и выборе источника/сервиса с отображением плиток с «живым» просмотром и быстрым запуском актуального.

KIVI 32F750NW

Есть необходимые настройки по тонкой настройке системы и параметрам вывода изображения. Интерфейс полностью на русском языке, интуитивный.

KIVI 32F750NW

Помимо предлагаемых приложений из Play Market, загрузить необходимые на флешку и установить с APK файла.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIVI 32F750NW – современный телевизор для кухни, спальни и детской, поддерживающий актуальный набор источников контента. Цифровой и аналоговый тюнер, Android TV 11 со свободной установкой приложений, Google Chromecast и голосовое управление, три HDMI, один из которых с ARC, два USB с поддержкой популярных кодеков и форматов, при желании можно подключить как беспроводную колонку или даже музыкальный центр по Bluetooth. Все это в стильном белом корпусе с узкими боковыми рамками и при этом вкусным ценником.
KIVI 32F750NW получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
90-дюймовый телевизор Redmi MAX появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам 90-дюймового телевизора Redmi MAX, который оценен в 1155 д…
50-дюймовый Xiaomi TV Q2 оценен в 40 тысяч рублей …
Компания Xiaomi представила в России телевизоры Xiaomi TV Q2, глобальный релиз которых состоялся еще прош…
Mini-LED телевизоры Toshiba Z700 представили в Китае …
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров Mini-LED серией Z700, в которую вошли модели с диагона…
98-дюймовый телевизор TCL QLED Q Class 2023 оценен в $10000…
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров линейкой TCL QLED Q Class 2023, в которую вошл…
Услуги по ремонту ЖК телевизоров…
Сервисный центр Фаст-Сервис занимается…
65-дюймовый Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition оценен в $3…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новые доступные телевизоры Mi TV A55 Competitive Edition и M…
98-дюймовый TCL QD-Mini LED TV C12G оценен в $4800 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TV C12G, которая основана на панелях Mini LED. В ли…
Mini-LED телевизоры TCL Q10H появились в продаже …
Компания TCL дала старт продажам флагманских телевизоров TCL Q10H, которые оценены в 1155, 1600, 2170 и 3…
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджетКакой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor