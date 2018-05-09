Обзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровня

В начале апреля компания Kingston анонсировала выход новой линейки твердотельных накопителей A1000. Её особенностями стали использование протокола NVMe и форм-фактор М2. Относится эта линейка к начальному уровню, сам производитель, ожидает, что эти накопители станут отличной альтернативой SATA-версиям, предложив вдвое большую производительность при сопоставимой стоимости. Изучать мы будем на примере версии объемом на 480 Гбайт, доступны они также с объемами 240 и 960 Гбайт.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Kingston A1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 180 евро, уже в ближайшее время они появятся и в российской рознице.
Kingston A1000 480 ГБ обзор
Комплектация
Покупатель получает Kingston A1000 480 ГБ в прозрачном пластиковом блистере. Комплект включает код для Acronis True Image HD, позволяющей провести перенос операционной системы на новой накопитель без её переустановки, а также руководство пользователя.
Внешний видВыполнен Kingston A1000 480 ГБ в традиционном форм-факторе М.2 2280. Выполнен накопитель на печатной плате темно-синего цвета.
Лицевую сторону полностью занимает оформительная наклейка, являющаяся также гарантийной пломбой.
Чипы памяти и контроллер расположены с одной стороны печатной платы. Коннектор получил ключи «M» и «B». Для работы задействуется две линии PCI Express.
Проблем с установкой накопителя на стандартный слот M.2 материнской платы возникнуть не должно. Также его можно рассматривать для апгрейда ноутбука, неттопа или ультрабука.
Используется 3D TLC NAND память от Toshiba. Эти микросхемы имеют высокий ресурс службы, неудивительно, что предоставляется пятилетняя гарантия. Для версии объемом 480 Гбайт заявлен объем гарантированной записи в 300 Тбайт.
В Kingston A1000 480 ГБ установлен четырехканальный контроллер Phison PS5008-E8 с буфером DDR3L.
Заявленная скорость чтения до 1500 МБ/c и скорость записи до 900 МБ/с. Производительность работы во время чтения/записи случайных 4K-блоков 100 000/90 000 IOPS.
Тесты Kingston A1000 480 ГБ
|Модель
|Данные
|Корпус
|Aerocool DreamBox
|Материнская плата
|ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
|Процессор
|Intel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
|Кулер для процессора
|RAIJINTEK TRITON 240
|Видеокарта
|Palit GTX1080 Super JetStream
|Оперативная память
|Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц
|Жесткий диск
|Kingston SKC1000/240G
|Жесткий диск 2
|Crucial MX300 750 GB
|Жесткий диск 2
|Samsung 850 EVO 500 Gb
|Блок питания
|Zalman ZM850-EBT
|Аудио
|HyperX Cloud Revolver S
|Монитор
|DELL U3417W
|Монитор 2
|Philips 242G5DJEB
|Мышка
|HyperX Pulsefire FPS
|Клавиатура
|HyperX Alloy Elite RGB
|Операционная система
|Windows Pro 10
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Итоги по Kingston A1000 480 ГБKingston A1000 480 ГБ станет отличным выбором в качестве системного накопителя для настольного ПК и ноутбука. Использование интерфейса NVMe позволяет обойти ограничения SATA, при этом еще и избавиться от лишних проводов в системе. К его сильным сторонам отнесем пятилетнюю гарантию, высокий ресурс службы, невысокий нагрев во время продолжительной нагрузки, наличие в комплекте ключа для Acronis True Image HD. Эта линейка можно смело отнести к «народному выбору» сезона 2018 года.
Kingston A1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".