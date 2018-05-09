Обзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровня

2018-05-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G); [196]
В начале апреля компания Kingston анонсировала выход новой линейки твердотельных накопителей A1000. Её особенностями стали использование протокола NVMe и форм-фактор М2. Относится эта линейка к начальному уровню, сам производитель, ожидает, что эти накопители станут отличной альтернативой SATA-версиям, предложив вдвое большую производительность при сопоставимой стоимости. Изучать мы будем на примере версии объемом на 480 Гбайт, доступны они также с объемами 240 и 960 Гбайт.

Kingston A1000

Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 180 евро, уже в ближайшее время они появятся и в российской рознице.

Kingston A1000 480 ГБ обзор

Комплектация

Kingston A1000

Покупатель получает Kingston A1000 480 ГБ в прозрачном пластиковом блистере. Комплект включает код для Acronis True Image HD, позволяющей провести перенос операционной системы на новой накопитель без её переустановки, а также руководство пользователя.

Kingston A1000

Внешний вид

Выполнен Kingston A1000 480 ГБ в традиционном форм-факторе М.2 2280. Выполнен накопитель на печатной плате темно-синего цвета.

Kingston A1000

Лицевую сторону полностью занимает оформительная наклейка, являющаяся также гарантийной пломбой.

Kingston A1000

Чипы памяти и контроллер расположены с одной стороны печатной платы. Коннектор получил ключи «M» и «B». Для работы задействуется две линии PCI Express.

Kingston A1000

Проблем с установкой накопителя на стандартный слот M.2 материнской платы возникнуть не должно. Также его можно рассматривать для апгрейда ноутбука, неттопа или ультрабука.

Kingston A1000

Используется 3D TLC NAND память от Toshiba. Эти микросхемы имеют высокий ресурс службы, неудивительно, что предоставляется пятилетняя гарантия. Для версии объемом 480 Гбайт заявлен объем гарантированной записи в 300 Тбайт.

Kingston A1000

В Kingston A1000 480 ГБ установлен четырехканальный контроллер Phison PS5008-E8 с буфером DDR3L.

Kingston A1000

Заявленная скорость чтения до 1500 МБ/c и скорость записи до 900 МБ/с. Производительность работы во время чтения/записи случайных 4K-блоков 100 000/90 000 IOPS.

Тесты Kingston A1000 480 ГБ

МодельДанные
КорпусAerocool DreamBox
Материнская платаASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
ПроцессорIntel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьKingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц
Жесткий дискKingston SKC1000/240G
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Samsung 850 EVO 500 Gb
Блок питанияZalman ZM850-EBT
АудиоHyperX Cloud Revolver S
МониторDELL U3417W
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаHyperX Pulsefire FPS
КлавиатураHyperX Alloy Elite RGB
Операционная системаWindows Pro 10


HD Tune Pro:

Kingston A1000

Kingston A1000

Kingston A1000

Kingston A1000

Kingston A1000



CrystalDiskMark:

Kingston A1000



AS SSD Benchmark:

Kingston A1000



Тест скорости работы с данными:

Kingston A1000

Итоги по Kingston A1000 480 ГБ

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston A1000 480 ГБ станет отличным выбором в качестве системного накопителя для настольного ПК и ноутбука. Использование интерфейса NVMe позволяет обойти ограничения SATA, при этом еще и избавиться от лишних проводов в системе. К его сильным сторонам отнесем пятилетнюю гарантию, высокий ресурс службы, невысокий нагрев во время продолжительной нагрузки, наличие в комплекте ключа для Acronis True Image HD. Эта линейка можно смело отнести к «народному выбору» сезона 2018 года.
Kingston A1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
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