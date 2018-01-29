Обзор оперативной памяти Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц (HX430C15SB2/8)

2018-01-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston HyperX Savage DDR4; [263]
Рынок оперативной памяти заметно оживился с момента выхода новых процессоров AMD и Intel. Повысился интерес к планкам, работающим на повышенной частоте, именно с такой памятью стало возможно выжать по максимуму из новых Ryzen. Продолжая изучение актуальных решений, представленных на российском рынке, сегодня мы поделимся результатами детального тестирования серии HyperX Savage, которую изучали на примере набора из двух планок объемом по 8 Гбайт, работающими на частоте 3000 МГц.

К моменту публикации они уже доступны в российской рознице, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Kingston HyperX Savage DDR4 обзор

Комплектация

Поставляется Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц в традиционном блистере из прозрачного пластика. В комплекте с планками покупатель получает набор документации и наклейки с логотипом.

Внешний вид

Одним из отличий от младшей серии HyperX Fury DDR4, стала более сложная геометрия установленных радиаторов охлаждения.

Фигурный вырез по краям, дополнительные «зубчики» на верхнем торце. Все эти изменения не коснулись негативно на совместимости с системами охлаждения процессора.

На одну из боковых сторон Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц нанесен логотип серии и производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

В этих планках используются чипы памяти SKHynix. По 16 чипов объемом по 512 Мбайт.

Установленные алюминиевые радиаторы эффективно справляются с охлаждением чипов памяти. Температура при длительной нагрузке не превышала 40 градусов.

В этой серии также доступны вариации с объемом одного модуля: 4, 8 и 16 Гбайт. Комплект из одного модуля, двух, четверых и восьмерых. Планки с частотой: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 МГц.

Тесты и разгон

Записано два XMP-профиля:
  • Частота 3000 МГц, CL15-17-17-39 1.35 В;
  • Частота 2666 МГц, CL14-15-15-36 1.35 В.
Изучение мы проводили с материнской платой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE и процессором Intel Core i7-7820X. Полученные в ходе тестов данные получены на штатных частотах процессора. Серия синтетических тестов и замеры быстродействия в играх, определили наиболее оптимальным первый XMP профиль (3000 МГц, CL15-17-17-39 1.35 В).

Дополнительно в подборку добавлены данные по наиболее распространённой частоте 2133 МГц, на стандартных таймингах. Получены они с этим же набором памяти. В ходе изучения разгонного потенциала, мы по сложившейся традиции, идем двумя путями: снижение таймингов и повышение частоты. Минимальные стабильные тайминги получены на частоте 2800 МГц, составили CL14-14-14-36. Максимально стабильная частота зафиксирована на отметке 3200 МГц с таймингами CL16-16-16. Дальнейшее повышение частоты приводило к ошибкам работы операционной системы.

Частота 2133 CL15-15-15

Частота 2800 CL14-14-14

Частота 3000 CL15-17-17

Частота 3200 CL16-17-17

Итоги по Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц продемонстрировали хорошие данные производительности и стабильную работу на повышенных частотах при длительной нагрузке. К плюсам отнесем возможность дальнейшего ручного разгона, совместимость с системами охлаждения процессора, стоимость относительно предложений конкурентов.
Kingston HyperX Savage DDR4 3000 МГц получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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