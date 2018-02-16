Обзор HyperX Alloy Elite RGB. Лучшая механическая клавиатура

2018-02-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Alloy Elite RGB; [116]
Не так давно подразделение HyperX расширило модельную линейку своей периферии, выпустив новую механическую клавиатуру HyperX Alloy Elite RGB, получившую настраиваемую RGB-подсветку и программное обеспечение для детальной настройки. Как можно догадаться по названию, за основу взято уже зарекомендовавшее себя решение. Вышла клавиатура в трех вариантах исполнения в зависимости от установленных переключателей: CHERRY MX Brown, Red, Blue. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

HyperX Alloy Elite RGB

К моменту публикации она уже стала доступна в интернет-магазине DNS за 11990 рублей - http://hyperx.gg/MegaobzorAlloyRGB

HyperX Alloy Elite RGB обзор

Комплектация

Поставляется HyperX Alloy Elite RGB в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Подробно описаны ключевые преимущества и спецификации.

HyperX Alloy Elite RGB

Комплект включает восемь сменных кнопок, ключ для извлечения кнопок, съемную подставку, рекомендацию по загрузке программного обеспечения, техническую документацию.

HyperX Alloy Elite RGB

Внешний вид

HyperX Alloy Elite RGB выполнена в металлическом корпусе. Конструкция «скелетон», кнопки приподняты над основной рабочей плоскостью.

HyperX Alloy Elite RGB

Выглядит она премиально. Прямого сходства с продуктами конкурентов не наблюдается, есть свой фирменный стиль, что сейчас встречается довольно редко.

HyperX Alloy Elite RGB

Использование металлической пластины обеспечивает высокую жесткость конструкции. Даже при резких движениях и во время ожесточенных баталиях стоит на ровной поверхности устойчиво.

HyperX Alloy Elite RGB

В комплекте идет съемная подставка, фиксируемая при помощи двух зацепов. Основная площадь подставки с аккуратным текстурным рисунком.

HyperX Alloy Elite RGB

Верхняя зона корпуса с утолщением. Слева расположились три механические кнопки, отвечающие за регулировку яркости подсветки, переключение эффектов и активирующую игровой режим.

HyperX Alloy Elite RGB

Правее блок управления воспроизведением и барабан регулировки громкости. Все элементы гармонично вписываются в общий дизайн.

HyperX Alloy Elite RGB

HyperX Alloy Elite RGB располагает традиционным набором клавиш с цифровым блоком. Полноразмерные SHIFT и однорядный ENTER.

HyperX Alloy Elite RGB

Отсутствует кнопка FN, характерная для игровых клавиатур. Кейкапы выполнены из пластика с матовой текстурой. В комплекте предусмотрено восемь серебристых клавиш, четыре из которых идут со стальным рисунком. После установки этот блок WASD будет хорошо определяться слепым методом.

HyperX Alloy Elite RGB

Символы нанесены на клавиши методом лазерной гравировки. Шрифты аккуратные, тот редкий случай, когда и к локализации под русскоязычных пользователей подошли отвественно.

HyperX Alloy Elite RGB

Отдельного внимания заслуживает реализация подсветки в этой клавиатуры. Вся площадь клавиш подсвечивается равномерно, дополнительно подсвечивается пространство между клавишами и продольная граница в верхней зоне.

HyperX Alloy Elite RGB

Цвета четко различимы, в память клавиатуры записан готовый набор эффектов с возможностью переключения, как с помощью встроенных кнопок, так и воспользовавшись программным обеспечением.

HyperX Alloy Elite RGB

Основываясь на многочисленных тестах, реализацию подсветки в HyperX Alloy Elite RGB можно назвать одной из лучших среди доступных на рынке.

HyperX Alloy Elite RGB

На нижней поверхности предусмотрена пара откидных ножек. Присутствуют резиновые накладки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

HyperX Alloy Elite RGB

Подключается при помощи массивного кабеля в тканевой оплетке. Место выхода кабеля усиленно. На конце два отдельных USB-коннектора. Один отвечает за работу клавиатуры, на него нанесена наклейка с рекомендацией по загрузке программного обеспечения. Второй обеспечивает работу сквозного USB-разъема, выведенного на тыльной стороне корпуса.

HyperX Alloy Elite RGB

Софт

Предлагаются возможности детальных настроек с помощью программного обеспечения. Утилита NGenuity Software поддерживает профили. Доступен готовый пресет профилей под популярный список игр.

HyperX Alloy Elite RGB

Во вкладке детальных настроек есть подробный инструмент по управлению подсветки. Меняется цвет каждой клавиши в отдельности, меняются эффекты и поведение этих эффектов.

HyperX Alloy Elite RGB

HyperX Alloy Elite RGB

Вкладка игрового режима позволит отключить комбинации клавиш и отельные кнопки.

HyperX Alloy Elite RGB

И конечно же подробный редактор макросов с изменением интервала между действиями и зацикливанием.

HyperX Alloy Elite RGB

Тесты

Тестируемая нами HyperX Alloy Elite RGB построена на переключателях CHERRY MX RED. Отличает её не высокий уровень шума, линейный ход и небольшое усилие нажатия. Клавиши только частично утоплены в корпус. Клавиатура подойдет как для игр требующих быстрой реакции и точного контроля, а также быстрого набора текста. Ложных срабатываний за время тестов обнаружено не было. Поддерживается режим NKRO с одновременным нажатием неограниченного числа клавиш.

HyperX Alloy Elite RGB

Выверенная эргономика, позволит удобно расположить руки во время работы. Усталости не наблюдается и при длительных игровых сессиях. Пользователь самостоятельно сможет определиться требуется ли ему зона подставки. Качество сборки клавиатуры не вызывает нареканий.

HyperX Alloy Elite RGB

Преимуществом этой модели стали детальные настройки с возможностью распределения макросов. RGB-подсветку можно применять не только для визуального наслаждения, но и позиционируя профили настроек и акцентируя внимания на нужных клавишах. Восемь дополнительных клавиш выбраны с учетом частоты использования кнопок в играх.

HyperX Alloy Elite RGB

Итоги по HyperX Alloy Elite RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Alloy Elite RGB определенно относится к категории лучших механических клавиатур сезона 2017-2018. Предлагая пользователям настраиваемую RGB-подсветку, макросы, металлический каркас, выбор установленных переключателей, блок дополнительных мультимедиа клавиш, сквозной USB, устойчивый к повреждениям кабель, съемную подставку под запястья, равномерную подсветку кириллицы, качество сборки и используемых материалов, сменные кейкапы и ключ для замены в комплекте.
HyperX Alloy Elite RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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