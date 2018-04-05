Обзор Kingston SKC1000/240G. Стабильный и быстрый M.2 NVMe

Как и обещали мы продолжаем изучать актуальные модели твердотельных накопителей с протоколом NVMe, сегодня в центре внимания серия Kingston SKC1000. Изучим её на примере младшей версии с объемом 240 Гбайт, также она же доступна с объемом 480 и 960 Гбайт. Построен накопитель с контроллером Phison PS5007-E7 и MLC 2D NAND памятью. Предоставляется пятилетняя гарантия. Интересен этот SSD будет как под настольные системы, так и ноутбуки.

Kingston SKC1000/240G обзор

К моменту публикации Kingston SKC1000/240G уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Доступен этот накопитель в двух вариантах комплектации, простой, которая включает только накопитель, и расширенной с HHHL-переходником с PCIe. В полной комплектации он будет интересен для систем со старыми материнскими платами.

Комплект также включает ключ для программы Acronics True Image HD и руководство пользователя. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.

Внешний вид

Kingston SKC1000/240G выполнен на печатной плате черного цвета. Это форм-фактор M.2 2280. Габариты традиционные.

В этом накопители не предусмотрено дополнительных элементов пассивного и активного охлаждения. Чипы с внутренней стороны открыты.

С лицевой стороны нанесена наклейка с названием серии, логотипом и техническими данными.

Начинка

Тесты Kingston SKC1000/240G

Диск может использоваться для апгрейда ноутбуков и ультрабуков.Построен накопитель на базе платформы Phison PS5007-E7. Четырехъядерный чип с проведенной оптимизацией для получение высокой эффективности в операционной системе Windows.Распаяны чипы памяти Toshiba MLC 2D NAND, выполненные по 15-нм техпроцессу. Для Kingston SKC1000/240G заявлена скорость 2700/900 МБ/с, старшие версии могут похвастаться скоростью 2700/1600 МБ/с.Производитель гарантирует объем записи в 300 ТБ. Это выше, чем ряд конкурентов гарантируют под более дорогие решения. Неудивительно, что обеспечивается пятилетняя гарантия.

Итоги по Kingston SKC1000/240G

Kingston SKC1000/240G один из лучших твердотельных накопителей с протоколом NVMe 1.2 из представленных в недорогом ценовом сегменте. К его плюсам отнесем высокие скорости работы с файлами разного объема и количества, высокий ресурс службы, пятилетнюю гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".