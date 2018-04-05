Обзор Kingston SKC1000/240G. Стабильный и быстрый M.2 NVMe

2018-04-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston SKC1000/240G; [164]
Как и обещали мы продолжаем изучать актуальные модели твердотельных накопителей с протоколом NVMe, сегодня в центре внимания серия Kingston SKC1000. Изучим её на примере младшей версии с объемом 240 Гбайт, также она же доступна с объемом 480 и 960 Гбайт. Построен накопитель с контроллером Phison PS5007-E7 и MLC 2D NAND памятью. Предоставляется пятилетняя гарантия. Интересен этот SSD будет как под настольные системы, так и ноутбуки.

Kingston SKC1000/240G

К моменту публикации Kingston SKC1000/240G уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Kingston SKC1000/240G обзор

Комплектация

Доступен этот накопитель в двух вариантах комплектации, простой, которая включает только накопитель, и расширенной с HHHL-переходником с PCIe. В полной комплектации он будет интересен для систем со старыми материнскими платами.

Kingston SKC1000/240G

Комплект также включает ключ для программы Acronics True Image HD и руководство пользователя. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом.

Kingston SKC1000/240G

Внешний вид

Kingston SKC1000/240G выполнен на печатной плате черного цвета. Это форм-фактор M.2 2280. Габариты традиционные.

Kingston SKC1000/240G

В этом накопители не предусмотрено дополнительных элементов пассивного и активного охлаждения. Чипы с внутренней стороны открыты.

Kingston SKC1000/240G

С лицевой стороны нанесена наклейка с названием серии, логотипом и техническими данными.

Kingston SKC1000/240G

Диск может использоваться для апгрейда ноутбуков и ультрабуков.

Начинка

Построен накопитель на базе платформы Phison PS5007-E7. Четырехъядерный чип с проведенной оптимизацией для получение высокой эффективности в операционной системе Windows.

Распаяны чипы памяти Toshiba MLC 2D NAND, выполненные по 15-нм техпроцессу. Для Kingston SKC1000/240G заявлена скорость 2700/900 МБ/с, старшие версии могут похвастаться скоростью 2700/1600 МБ/с.

Производитель гарантирует объем записи в 300 ТБ. Это выше, чем ряд конкурентов гарантируют под более дорогие решения. Неудивительно, что обеспечивается пятилетняя гарантия.

Тесты Kingston SKC1000/240G

МодельДанные
КорпусAerocool DreamBox
Материнская платаASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
ПроцессорIntel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьTeam Night Hawk RGB DDR4
Жесткий дискADATA XPG SX8000 256GB
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Samsung 850 EVO 500 Gb
Блок питанияZalman ZM850-EBT
АудиоCreative Sound BlasterX G5
МониторDELL U3417W
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаRazer DeathAdder Elite
КлавиатураRazer BlackWidow Chroma
Операционная системаWindows Pro 10


HD Tune Pro:

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB



CrystalDiskMark:

ADATA XPG SX8000 256GB



AS SSD Benchmark:

ADATA XPG SX8000 256GB



Тест скорости работы с данными:

ADATA XPG SX8000 256GB

Итоги по Kingston SKC1000/240G

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston SKC1000/240G один из лучших твердотельных накопителей с протоколом NVMe 1.2 из представленных в недорогом ценовом сегменте. К его плюсам отнесем высокие скорости работы с файлами разного объема и количества, высокий ресурс службы, пятилетнюю гарантию.
Kingston SKC1000/240G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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