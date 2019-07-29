Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD

Серия Kingston A400, выпущенная первоначально в форм-факторе 2.5 дюйма, стала одной из самых популярных и распространенных. Немного позже производитель объявил о выпуске форм-фактора М.2, предложив один из самых недорогих вариантов для установки в настольные компьютеры и ноутбуки. В этой серии доступны накопители объемом 120 и 240 Гбайт.

Kingston A400 M.2 обзор

Мы будем изучать на примере Kingston SA400M8/240G. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Также идет акция на все М.2 накопители - https://kings.tn/MegaObzorKingstonA400M2

Комплектация

Покупатель получает накопитель в блистере из иллюстрированного картона. Приведены общие характеристики и особенности.

Внешний вид

Главным изменением стал форм-фактор. Это M.2 2280, поддерживаемый как материнскими платами настольных систем, так и ноутбуков.

Накопитель Kingston SA400M8/240G ожидаемо идет без радиатора охлаждения. На лицевой стороне нанесена наклейка с техническими данными.

В случае настольной системы выбор в пользу этого форм-фактора дает преимущество в виде отсутствия необходимости подключения проводов.

Выполнен этот накопитель на печатной плате синего цвета. Все чипы расположены на одной из сторон.

Объем в 240 Гбайт набран TLC NAND чипами от Toshiba, выполненной по 15-нм техпроцессу. Используется уже знакомый контроллер Phison PS3111-S11.

На официальном сайте производителя можно загрузить утилиту Kingston SSD Manager, предлагающую функции мониторинга и обновления прошивки.

Тесты Kingston A400 M.2

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Kingston A400 M.2

Kingston A400 M.2 один из самых доступных М.2 накопителей среди доступных на сегодняшний день. Отсутствие заметной разницы в стоимости в сравнении с SATA-интерфейсом, делает выбор в пользу этого форм-фактора очевидным. Диск подойдет как в качестве основного, так и дополнительного. Он же станет удачным вариантом для апгрейда ноутбука с минимальными вложениями.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".