Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD

Серия Kingston A400, выпущенная первоначально в форм-факторе 2.5 дюйма, стала одной из самых популярных и распространенных. Немного позже производитель объявил о выпуске форм-фактора М.2, предложив один из самых недорогих вариантов для установки в настольные компьютеры и ноутбуки. В этой серии доступны накопители объемом 120 и 240 Гбайт.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Kingston A400 M.2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Мы будем изучать на примере Kingston SA400M8/240G. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Также идет акция на все М.2 накопители - https://kings.tn/MegaObzorKingstonA400M2
Kingston A400 M.2 обзор
КомплектацияПокупатель получает накопитель в блистере из иллюстрированного картона. Приведены общие характеристики и особенности.
Внешний вид
Главным изменением стал форм-фактор. Это M.2 2280, поддерживаемый как материнскими платами настольных систем, так и ноутбуков.
Накопитель Kingston SA400M8/240G ожидаемо идет без радиатора охлаждения. На лицевой стороне нанесена наклейка с техническими данными.
В случае настольной системы выбор в пользу этого форм-фактора дает преимущество в виде отсутствия необходимости подключения проводов.
Выполнен этот накопитель на печатной плате синего цвета. Все чипы расположены на одной из сторон.
Объем в 240 Гбайт набран TLC NAND чипами от Toshiba, выполненной по 15-нм техпроцессу. Используется уже знакомый контроллер Phison PS3111-S11.
На официальном сайте производителя можно загрузить утилиту Kingston SSD Manager, предлагающую функции мониторинга и обновления прошивки.
Тесты Kingston A400 M.2Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
Anvil
Итоги по Kingston A400 M.2Kingston A400 M.2 один из самых доступных М.2 накопителей среди доступных на сегодняшний день. Отсутствие заметной разницы в стоимости в сравнении с SATA-интерфейсом, делает выбор в пользу этого форм-фактора очевидным. Диск подойдет как в качестве основного, так и дополнительного. Он же станет удачным вариантом для апгрейда ноутбука с минимальными вложениями.
Kingston A400 M.2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".