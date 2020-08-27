Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами

Обойтись без вытяжки на кухне можно, но это чревато запахом гари, дыма и быстрым загрязнением нижней поверхности шкафчиков. Наиболее популярным типоразмером с учетом используемых в России плит и варочных панелей являются модели типоразмером 60 см. Рассматриваемая сегодня LEX Hubble G 2M 600 Black выполнена в телескопической конструкции, может работать как с вентиляционной трубой, так и замкнутым циклом с угольными фильтрами.

Комплектация

На всю продукцию производитель дает 36,6 месяцев гарантии. На двигатель вытяжки 8 лет. Есть услуга бесплатной замены при выходе из строя в течение первого года. К моменту публикации ее продажи уже стартовали.Упакована в коробку из транспортировочного комплекта. В наборе покупатель получает весь необходимый крепеж для фиксации в шкафчике и на стене, монтажную планку, переходник на вентиляционную трубу и подробную инструкцию.

Внешний вид

Как и в случае с духовым шкафом LEX EDM 070 BL , есть возможность выбора между разными вариантами цветового оформления: белого, цвета слоновой кости, нержавеющей стали.

Также есть варианты разного оформления выдвижной каретки: черного, белого и цвета слоновой кости. Плюс эксклюзивный вариант с отделкой деревом.

Ширина встраивания от 50 до 60 см в зависимости от модификации. Такой формат исполнения предполагает, что в видимой части остается только выдвижная каретка. Основной блок скрывается внутри шкафчика.

При открытии каретки автоматически включается. Закрытие переводит в выключенное состояние.

За управление LEX Hubble G 2M отвечают две кнопки: подсветка и регулировка мощности моторов. Предлагается два скоростных режима работы.

На основании находится два съемных алюминиевых фильтра. Они обслуживаемые, накопившиеся пылевые и жировые загрязнения можно будет промыть под струей воды.

Встроена светодиодная подсветка. Хороший баланс между яркостью освещения и потребляемой мощностью. По сравнению с обычными галогеновыми, LED лампы расходуют в 10 раз электроэнергии, служат до 100 000 часов и дают ровный и яркий свет.

Комплектный переходник на вентиляционную трубу идет с обратным клапаном, предотвращая попадание пыли из вентиляционной шахты в выключенном состоянии.

Тесты

В LEX Hubble G 2M используется система с двумя моторами. Владелец сможет выбрать между выводом воздуха в вентиляционный канал или закрытый цикл. Для последнего потребуется установка двух угольных фильтров. При наличии возможности подвести вентиляционную трубу, такой способ работы эффективнее и не затратен.

Производительность от 570 до 650 м3/ч. Уровень шума 35 – 44 дБ соответственно. На минимальной скорости работы ее практически не слышно. На максимальной скорости издает равномерный нераздражающий гул. Технология IQM (Innovative Quiet Motor) обеспечивает акустический комфорт во время работы вытяжки при любой, в том числе максимальной, скорости. Крыльчатке электродвигателя придана форма, которая позволяет мотору, не снижая мощности, производить минимум шума – на кухне с работающей вытяжкой можно говорить, не повышая голоса.

Управление работой удобное. Во время готовки достаточно просто выдвинуть каретку. В ночное время можно будет, отключив работу моторов, осветить рабочее пространство на кухне.

Мы использовали ее активно в течение нескольких недель. За время эксплуатации продемонстрировала высокую эффективность работы. Запаха во время готовки заметно меньше, чем без использования вытяжки. Обслуживание заключается в промывании съемных алюминиевых фильтров по мере загрязнения.

Итоги по LEX Hubble G 2M

LEX Hubble G 2M 600 Black – добротная и доступная вытяжка встраиваемого типа. Стильный внешний вид, удобное управление, два режима мощности моторов, высокая максимальная производительность, металлические фильтры, возможность работы в замкнутом цикле с угольными фильтрами, светодиодная подсветка, наличие в комплекте обратного клапана.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".