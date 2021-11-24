Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов

Во второй половине ноября состоялся анонс и стартовали продажи планшета Lenovo Yoga Tab 13, получившего сразу ряд уникальных возможностей, среди которых программные и аппаратные решения для использования в качестве домашнего кинотеатра с Dolby Atmos и Dolby Vision, вывод изображения с ноутбука в качестве дополнительного монитора, сканер лица для бесконтактной авторизации. У нас была возможность изучить его до официального старта и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации.

Lenovo Yoga Tab 13

Средняя стоимость 65 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает расширенный набор комплектующих состоящий из microHDMI-HDMI, переходника на аудиоразъем, блока питания, USB-C кабеля, документации. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Lenovo Yoga Tab 13

Внешний вид

Линейка Yoga Tab заметно выделяется на фоне общей массы планшетов. От поколения к поколению производитель вносит конструктивные улучшения, сохраняя общую особенность со встроенной ножкой.

Lenovo Yoga Tab 13

В этом планшете она выполнена из стали, это сохранит высокую жесткость и прочность при разных углах наклона. Для предотвращения смещения по поверхности стола и повреждения его поверхности зафиксирована пенная накладка.

Lenovo Yoga Tab 13

С помощью этой ножки его можно разместить в виде рамки, монитора или мультимедийной панели. Плюс в максимально откинутом положении подвесить на крючок или кронштейн.

Lenovo Yoga Tab 13

При использовании в руках прижимается к корпусу. На удобство эксплуатации негативно не влияет.

Lenovo Yoga Tab 13

Как и ранее, одна из сторон корпуса в виде цилиндрического утолщения. Напоминает свернутый журнал. В сравнении с обычными планшетами, держать его удобнее. Из негативных моментов: требует больше места при переноске.

Lenovo Yoga Tab 13

На левой грани этого утолщения выведен разъем microHDMI, с помощью него планшет подключается к ноутбуку и выступает внешним монитором для вывода контента. Отлично сочетается как с ультрабуками на Windows, так и MacBook Air и Pro. Сопоставимые размеры экранов и отсутствие массивной подставки позволит организовать рабочее место с двумя мониторами даже в ограниченном пространстве. Актуально при удаленной работе в Open Space.

Lenovo Yoga Tab 13

Задняя крышка визуально разделена на две части. Большая часть площади из искусственной замши. Она приятна тактильно и улучшает визуальное восприятие планшета, но она подвержена загрязнению следами пальцев.

Lenovo Yoga Tab 13

Вдоль нижней рамки расположена решетка, за которой скрываются динамики JBL в количестве четырех штук. Поддерживается объемный звук, на основе Lenovo Premium Audio и Dolby Atmos. Качество выводимого звука вполне позволяет обойтись без отдельной акустики, есть даже выраженные басы.

Lenovo Yoga Tab 13

Основную площадь лицевой стороны занимает дисплей. Боковые рамки узкие. По центру верхней выведена камера с группой датчиков. Поддерживает безопасный способ бесконтактной разблокировки сканированием лица.

Lenovo Yoga Tab 13

Зарядка планшета проходит через разъем USB-C на боковой грани. В комплекте предусмотрели переходник на аудиоразъем. Также Lenovo Yoga Tab 13 поддерживает различные типы концентраторов.

Lenovo Yoga Tab 13

Набор элементов управления включает традиционный набор из клавиши регулировки громкости и кнопки включения.

Экран

Изображение выводится на 13-дюймовый дисплей. LTPS-матрица с разрешением 2160х1350 пикселей. Соотношение сторон 16:10. Уровень максимальной яркости 400 кд/м2. Планшетом можно пользоваться в помещении и на улице. Количество бликов минимально. Цветовой баланс визуально завышен.

Lenovo Yoga Tab 13

Отметим поддержку сенсорного пера. Приобретается отдельно и будет актуально для креаторов.

Lenovo Yoga Tab 13

Также, как и говорили выше, планшет может выступать внешним монитором для другого устройства, располагающего HDMI-выходом. Нажатием на экран можно будет провести корректировку яркости дисплея на планшете и изменить масштаб сторон.

Lenovo Yoga Tab 13

Оснащение

Работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3.2 ГГц и графикой Adreno 650. Шустрый, справляется и с ресурсоемкими играми, такими как Genshin Impact.

Lenovo Yoga Tab 13

Располагает 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5. У нас на тестах версия с 128 Гбайт внутреннего пространства, также судя по данным в сети, есть вариант на 256 Гбайт.

Lenovo Yoga Tab 13

Поддерживает сети Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Версия без LTE.

Lenovo Yoga Tab 13

Тест динамиков Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 10200 мАч. Ее с выставленным на максимальную яркость экраном хватило на 9 часов работы. В режиме просмотра видео со стриминговых сервисов работает около 12 часов. Поддерживается быстрая зарядка QC 4.0.

Lenovo Yoga Tab 13

Камера

Камера только одна, расположена она на лицевой стороне. Разрешение ее 8 Мп. Поддерживает фильтры обработки лица, размытие фона и фокусировку. Основное ее предназначение это мессенджеры и инструменты для удаленной работы/учебы.

Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13

Для этого тут помимо камеры есть группа микрофонов. С примером работы можно ознакомиться ниже.

Тест камеры Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой ZUI 12.5. Пакет от Google дополнен рядом приложений. Среди них офисный пакет и ряд приложений от производителя.

Lenovo Yoga Tab 13

Есть отдельное пространство с мультимедийным контентом. Это Entertainment Space, активируемое свайпом вправо.

Lenovo Yoga Tab 13

Отдельное приложение для использования детьми с фильтрацией контента - Google Kids Space.

Lenovo Yoga Tab 13

Помощник с описанием основных принципов работы и управления.

Lenovo Yoga Tab 13

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Yoga Tab 13 можно рекомендовать, в первую очередь, как продвинутый вариант планшета для креаторов и тем, у кого ультрабук выступает рабочим инструментом, позволяющим выводить изображение с внешнего устройства и выступающим самостоятельным решением для работы. Также хорош в качестве мультимедийного устройства для дома, предлагая удобный формат исполнения и встроенную ножку с регулируемыми положениями, а также добротную акустику на борту. К спорным решениям отнесем замшу на крышке, да, она симпатична, но собирает следы пальцев.
Lenovo Yoga Tab 13 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F
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