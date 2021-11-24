Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов

Средняя стоимость 65 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
В этом планшете она выполнена из стали, это сохранит высокую жесткость и прочность при разных углах наклона. Для предотвращения смещения по поверхности стола и повреждения его поверхности зафиксирована пенная накладка.
С помощью этой ножки его можно разместить в виде рамки, монитора или мультимедийной панели. Плюс в максимально откинутом положении подвесить на крючок или кронштейн.
При использовании в руках прижимается к корпусу. На удобство эксплуатации негативно не влияет.
Как и ранее, одна из сторон корпуса в виде цилиндрического утолщения. Напоминает свернутый журнал. В сравнении с обычными планшетами, держать его удобнее. Из негативных моментов: требует больше места при переноске.
На левой грани этого утолщения выведен разъем microHDMI, с помощью него планшет подключается к ноутбуку и выступает внешним монитором для вывода контента. Отлично сочетается как с ультрабуками на Windows, так и MacBook Air и Pro. Сопоставимые размеры экранов и отсутствие массивной подставки позволит организовать рабочее место с двумя мониторами даже в ограниченном пространстве. Актуально при удаленной работе в Open Space.
Задняя крышка визуально разделена на две части. Большая часть площади из искусственной замши. Она приятна тактильно и улучшает визуальное восприятие планшета, но она подвержена загрязнению следами пальцев.
Вдоль нижней рамки расположена решетка, за которой скрываются динамики JBL в количестве четырех штук. Поддерживается объемный звук, на основе Lenovo Premium Audio и Dolby Atmos. Качество выводимого звука вполне позволяет обойтись без отдельной акустики, есть даже выраженные басы.
Основную площадь лицевой стороны занимает дисплей. Боковые рамки узкие. По центру верхней выведена камера с группой датчиков. Поддерживает безопасный способ бесконтактной разблокировки сканированием лица.
Зарядка планшета проходит через разъем USB-C на боковой грани. В комплекте предусмотрели переходник на аудиоразъем. Также Lenovo Yoga Tab 13 поддерживает различные типы концентраторов.
Набор элементов управления включает традиционный набор из клавиши регулировки громкости и кнопки включения.
Отметим поддержку сенсорного пера. Приобретается отдельно и будет актуально для креаторов.
Также, как и говорили выше, планшет может выступать внешним монитором для другого устройства, располагающего HDMI-выходом. Нажатием на экран можно будет провести корректировку яркости дисплея на планшете и изменить масштаб сторон.
Располагает 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5. У нас на тестах версия с 128 Гбайт внутреннего пространства, также судя по данным в сети, есть вариант на 256 Гбайт.
Поддерживает сети Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Версия без LTE.
Для этого тут помимо камеры есть группа микрофонов. С примером работы можно ознакомиться ниже.
Есть отдельное пространство с мультимедийным контентом. Это Entertainment Space, активируемое свайпом вправо.
Отдельное приложение для использования детьми с фильтрацией контента - Google Kids Space.
Помощник с описанием основных принципов работы и управления.