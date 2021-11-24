Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов

Во второй половине ноября состоялся анонс и стартовали продажи планшета Lenovo Yoga Tab 13, получившего сразу ряд уникальных возможностей, среди которых программные и аппаратные решения для использования в качестве домашнего кинотеатра с Dolby Atmos и Dolby Vision, вывод изображения с ноутбука в качестве дополнительного монитора, сканер лица для бесконтактной авторизации. У нас была возможность изучить его до официального старта и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации.

Комплектация

Средняя стоимость 65 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает расширенный набор комплектующих состоящий из microHDMI-HDMI, переходника на аудиоразъем, блока питания, USB-C кабеля, документации. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Линейка Yoga Tab заметно выделяется на фоне общей массы планшетов. От поколения к поколению производитель вносит конструктивные улучшения, сохраняя общую особенность со встроенной ножкой.

В этом планшете она выполнена из стали, это сохранит высокую жесткость и прочность при разных углах наклона. Для предотвращения смещения по поверхности стола и повреждения его поверхности зафиксирована пенная накладка.

С помощью этой ножки его можно разместить в виде рамки, монитора или мультимедийной панели. Плюс в максимально откинутом положении подвесить на крючок или кронштейн.

При использовании в руках прижимается к корпусу. На удобство эксплуатации негативно не влияет.

Как и ранее, одна из сторон корпуса в виде цилиндрического утолщения. Напоминает свернутый журнал. В сравнении с обычными планшетами, держать его удобнее. Из негативных моментов: требует больше места при переноске.

На левой грани этого утолщения выведен разъем microHDMI, с помощью него планшет подключается к ноутбуку и выступает внешним монитором для вывода контента. Отлично сочетается как с ультрабуками на Windows, так и MacBook Air и Pro. Сопоставимые размеры экранов и отсутствие массивной подставки позволит организовать рабочее место с двумя мониторами даже в ограниченном пространстве. Актуально при удаленной работе в Open Space.

Задняя крышка визуально разделена на две части. Большая часть площади из искусственной замши. Она приятна тактильно и улучшает визуальное восприятие планшета, но она подвержена загрязнению следами пальцев.

Вдоль нижней рамки расположена решетка, за которой скрываются динамики JBL в количестве четырех штук. Поддерживается объемный звук, на основе Lenovo Premium Audio и Dolby Atmos. Качество выводимого звука вполне позволяет обойтись без отдельной акустики, есть даже выраженные басы.

Основную площадь лицевой стороны занимает дисплей. Боковые рамки узкие. По центру верхней выведена камера с группой датчиков. Поддерживает безопасный способ бесконтактной разблокировки сканированием лица.

Зарядка планшета проходит через разъем USB-C на боковой грани. В комплекте предусмотрели переходник на аудиоразъем. Также Lenovo Yoga Tab 13 поддерживает различные типы концентраторов.

Экран

Набор элементов управления включает традиционный набор из клавиши регулировки громкости и кнопки включения.Изображение выводится на 13-дюймовый дисплей. LTPS-матрица с разрешением 2160х1350 пикселей. Соотношение сторон 16:10. Уровень максимальной яркости 400 кд/м2. Планшетом можно пользоваться в помещении и на улице. Количество бликов минимально. Цветовой баланс визуально завышен.

Отметим поддержку сенсорного пера. Приобретается отдельно и будет актуально для креаторов.

Также, как и говорили выше, планшет может выступать внешним монитором для другого устройства, располагающего HDMI-выходом. Нажатием на экран можно будет провести корректировку яркости дисплея на планшете и изменить масштаб сторон.

Оснащение

Работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3.2 ГГц и графикой Adreno 650. Шустрый, справляется и с ресурсоемкими играми, такими как Genshin Impact.

Располагает 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5. У нас на тестах версия с 128 Гбайт внутреннего пространства, также судя по данным в сети, есть вариант на 256 Гбайт.

Поддерживает сети Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Версия без LTE.

Тест динамиков Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 10200 мАч. Ее с выставленным на максимальную яркость экраном хватило на 9 часов работы. В режиме просмотра видео со стриминговых сервисов работает около 12 часов. Поддерживается быстрая зарядка QC 4.0.

Камера

Камера только одна, расположена она на лицевой стороне. Разрешение ее 8 Мп. Поддерживает фильтры обработки лица, размытие фона и фокусировку. Основное ее предназначение это мессенджеры и инструменты для удаленной работы/учебы.

Тест камеры Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F

Софт

Для этого тут помимо камеры есть группа микрофонов. С примером работы можно ознакомиться ниже.Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой ZUI 12.5. Пакет от Google дополнен рядом приложений. Среди них офисный пакет и ряд приложений от производителя.

Есть отдельное пространство с мультимедийным контентом. Это Entertainment Space, активируемое свайпом вправо.

Отдельное приложение для использования детьми с фильтрацией контента - Google Kids Space.

Помощник с описанием основных принципов работы и управления.

Итоги

Lenovo Yoga Tab 13 можно рекомендовать, в первую очередь, как продвинутый вариант планшета для креаторов и тем, у кого ультрабук выступает рабочим инструментом, позволяющим выводить изображение с внешнего устройства и выступающим самостоятельным решением для работы. Также хорош в качестве мультимедийного устройства для дома, предлагая удобный формат исполнения и встроенную ножку с регулируемыми положениями, а также добротную акустику на борту. К спорным решениям отнесем замшу на крышке, да, она симпатична, но собирает следы пальцев.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".