Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству

Для тех, кто не в курсе: хорошо известный в широких кругах геймеров усатый водопроводчик не только профессионально прыгает по черепахам и разбивает головой кирпичи, но и систематически занимается разнообразными видами спорта, в том числе, и гольфом. Владеть клюшкой Марио научился еще в далеком 1984 году, а за последующее время успел поучаствовать во множество чемпионатов на шести различных платформах. Спустя долгих семь лет после выхода предыдущей части на 3DS, настал черед и Nintendo Switch.

Mario Golf: Super Rush, разработанный студией Camelot (авторами нашумевшей Mario Tennis Aces), сочетает медитативный симулятор гольфа с динамикой классического платформера. В компании с известными персонажами Грибного королевства, игрокам предстоит познать основы игры в компании, а затем продемонстрировать приобретенные навыки в личном зачете или мультиплеерных баталиях.

Если вы думали, что любая игра с Марио – это казуальная аркада, то Super Rush докажет обратное. Здесь присутствует уйма параметров, которые оказывают влияние на полет меча: сила удара, тип выбранной клюшки, ветер, уклон с которого производится удар, подкрутка, тип покрытия и так далее. С другой стороны, это влияние не такое уж и большое, а на специальной шкале отображается сила, с которой нужно ударить, чтобы попасть в лунку без их учета. Игра наглядно демонстрирует принцип: легко начать, но тяжело добиться высот.

Здесь также используется сотни терминов из реального гольфа: берди, раф, грин, пар, богги, керри, ран и другие малопонятные для новичка слова. Чтобы не запутаться, разработчики даже интегрировали сюда гольфопедию. После нескольких вечеров, проведенных за Super Rush, я освоил не только саму игру, но и правила реального гольфа.

Научиться всем премудростям можно в процессе сюжетной компании. Однако вместо того, чтобы получить под свое управление Марио, нам предлагают создать схематичный Mii-аватар, а в процессе прохождения, мы не встретим ни одного их знаковых героев вселенной. Концепция, мягко говоря, не лучшая. Сюжет банален, насколько это возможно. Подконтрольный персонаж в компании других новичков последовательно участвует в турнирах, чтобы добиться своей цели – стать лучшим игроком в гольф, и лишь к концу компании история получает интересное развитие.

Мир игры разбит на несколько локаций, по которым можно свободно перемещаться, общаться с другими персонажами, закупаться снаряжением (клюшки, одежда и спортивные гаджеты), тренироваться в различных премудростях ударов, выполнять задания и участвовать в чемпионатах. Есть тут и ролевая составляющая: персонаж прокачивает силу, точность удара, запас энергии, скорость бега и вращение мяча.

Возникает резонный вопрос: зачем гольфисту улучшать беговые навыки? Дело в том, что здесь нет гольф-каров, а в некоторых режимах игры придется ножками добираться до точки падения меча, собирая по пути бонусы и избегая ловушек. Из-за такой механики теряется зрелищность: тут нет красивых повторов и камеры, следующей за мячом, – ударили, и сразу бежим за шариком вдогонку.

Еще одна особенность местного гольфа – различные препятствия на поле, например, торнадо, которые закручивают мячи или даже поднимают самих персонажей. Это хорошо сочетается с гольфом на пересеченной местности, в котором на многоярусной карте ты сам выбираешь, в каком порядке будешь закрывать лунки.

После каждого мало-мальски удачного удара или выполненного квеста, игра начинает петь дифирамбы о том, какие мы хорошие и умелые, что быстро начинает раздражать. Пройдя компанию и разобравшись с правилами, можно смело переходим в режим «Конкурс соло», где можно в одиночку отточить навыки. Здесь нам дается на выбор 16 классических персонажей и два режима игры: традиционный гольф, где важно только количество ударов, и блиц-гольф с бегом между лунками. Кстати, если пройти компанию, то поиграть можно будет и за своего Mii.

Сразиться с противниками можно в разделе «Отдельный раунд». Помимо уже описанных видов соревнований тут есть еще один – гольф-схватка. Действие происходит на специальной арене, с девятью лунками и четырьмя игроками. После удачного попадания, лунка исчезает, а цель – сделать так три раза. К мячу придется бежать, расталкивая соперников и применяя различные супер-удары, уникальные для каждого персонажа. Назвать гольфом это, конечно, язык не поворачивается, но от этого играть не становится менее интересно. Еще можно поиграть с друзьями: по очереди на одной консоли без подписки, или через интернет, при ее наличии. А вот системы рейтинга тут пока нет, что снижает соревновательный аспект.

Играть во все это достаточно весело и увлекательно, а элементы платформера делают геймплей более разнообразным. Вот только контента здесь совсем мало: по своим способностям, персонажи практически не отличаются, количество карт всего семь, а сюжетная компания проходится за пару вечеров. Впрочем, разработчики уже пообещали поддерживать игру бесплатными обновлениями.Игра работает в 60 FPS и хорошо оптимизирована под консоль, хотя и не отличается высокой дальностью прорисовки и обилием деталей. А вот модельки персонажей, наоборот, проработаны очень хорошо. Традиционная мультяшная графика изобилует яркими цветами и спецэффектами, а звуковое сопровождение навевает воспоминания про другие приключения Марио.

Одна из «фишек» Super Rush – поддержка управления движениями: представляем, что вместо джойкона в руках клюшка, делаем замах и бьем виртуальный мяч. Сделать хороший удар таким образом намного сложнее, но в этом-то и весь интерес. Поддерживается вибрация HD Rumble. Вишенкой на торте является полная локализация игры, что весьма неплохо, учитывая горы терминов. Хорошо бы в Nintendo перенесли этот положительный опыт и на другие игры, в которых, зачастую, перевод еще более важен.

Mario Golf: Super Rush – уникальная в своем роде игра, где в добротный симулятор гольфа привнесены смелые идеи, которые позволяют разнообразить геймплей и по-новому взглянуть на традиционный спорт. Здесь можно вдоволь наиграться самому, а также устроить веселую вечеринку с друзьями, размахивая джойконами. Если есть желание поиграть в качественный гольф на Switch, то у Super Rush просто нет реальных альтернатив.