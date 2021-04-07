Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Его средняя стоимость составляет 2 990 рублей.
Mercusys MR50G обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением роутера и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, патч-корд и различную документацию.
Внешний видКорпус в форме шестиугольника. Выглядит интересно. К тому же он еще компактный, не требуя много место для установки.
Лицевая панель расположена под углом. На нее нанесен рисунок в виде ряда полос. Ниже логотип производителя.
Оснащается роутер шестью несъемными антенны. Фиксируются они на шарнирах, позволяя изменять угол наклона и поворачивать относительно точки крепления.
Для Mercusys MR50G предполагается размещение только на ровной поверхности. Крепежных отверстий для стены нет.
На основании вентиляционная решетка, за которой проглядывается металлический радиатор. Нанесена наклейка с данными беспроводной сети и общими данными по устройству.
Панель ввода/вывода включает три гнезда RJ-45. Один WAN и два LAN. Разъем питания и кнопка сброса настроек, совмещенная с WPS.
НачинкаПостроен роутер на базе платформы MediaTek TP1900BN, работающим на частоте 1.2 ГГц. За сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц отвечает чип MT7761N. Скорость для этого диапазона до 600 Мб/с. Диапазон 5 ГГц реализован чипом MT7762N. Скорость для этого диапазона до 1300 Мб/с.
Два диапазона объединяются в общий SSID, автоматически распределяя устройства к наиболее быстрому диапазону. Так помимо удобства подключения, решается вопрос бесшовного перемещения по комнате.
Проработан вопрос улучшения качества покрытия и повышения стабильности при подключении большого количества устройств. MU-MIMO 3х3 с шестью антеннами. Есть технология Beamforming с оптимизацией покрытия в зависимости от расположения в помещении принимающего оборудования.
Все три RJ-45 гнезда у Mercusys MR50G гигабитные, позволяя использовать все предоставляемые провайдерами возможности без урезания скорости.
Интерфейс
Процесс первоначального запуска с доступом в сеть и последующая детальная настройка проводится через веб-интерфейс. Первоначально пользователя встречает помощник быстрого запуска.
Упрощенный экран включает схему, работающей сети. Основные данные по ее работе.
Меняются данные по режимам работы беспроводной сети.
Рабочий экран с подробной информацией по системе. Выбор одного из режимов работы.
Данные локальной сети и управление способом подключения.
Детальные параметры работы беспроводной сети.
NAT-переадресация.
Родительский контроль и фильтрация трафика.
Приоритезация данных с помощью которых можно уменьшить задержки в сетевых играх.
Встроенные инструменты по защите устройств, работающих в локальной сети.
Mercusys MR50G поддерживает IPv6.
Общие системные настройки и обновление программного кода.
ТестыТестирование мы проводили с тарифом провайдера со скоростью 700 Мб/с. Провели замеры скорости при проводном подключении.
Отдельные замеры при подключении в диапазоне 5 ГГц.
В ходе эксплуатации к нему были одновременно подключены несколько смартфонов, ПК, консоль Sony PlayStation 5, ноутбук и устройства умного дома. Сбоев и проблем выявлено не было.
Итоги по Mercusys MR50GMercusys MR50G – двухдиапазонный роутер с невысокой стоимостью, продемонстрировавший стабильную работу при продолжительной нагрузке. Станет хорошим выбором при поиске роутера в небольшую квартиру или частный дом. Гигабитное проводное подключение, антенны MU-MIMO 3х3, Beamforming и Smart Connect, детальные настройки.
Mercusys MR50G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".