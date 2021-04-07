Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер

Смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки, устройства умного дома все это между собой связывает роутер. И если речь заходит про квартиру или дом, то в 2021 году это должна быть модель с поддержками двух диапазонов, позволяя распределять нагрузку и устройства между ними. 2.4 ГГц для компонентов умного дома и устаревших носимых устройств, а 5 ГГц для быстрого обмена данными актуальными. Тестируемый сегодня Mercusys MR50G относится к недорогому сегменту и мы сегодня готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

Mercusys MR50G обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Его средняя стоимость составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением роутера и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, патч-корд и различную документацию.

Внешний вид

Корпус в форме шестиугольника. Выглядит интересно. К тому же он еще компактный, не требуя много место для установки.

Лицевая панель расположена под углом. На нее нанесен рисунок в виде ряда полос. Ниже логотип производителя.

Оснащается роутер шестью несъемными антенны. Фиксируются они на шарнирах, позволяя изменять угол наклона и поворачивать относительно точки крепления.

Для Mercusys MR50G предполагается размещение только на ровной поверхности. Крепежных отверстий для стены нет.

На основании вентиляционная решетка, за которой проглядывается металлический радиатор. Нанесена наклейка с данными беспроводной сети и общими данными по устройству.

Панель ввода/вывода включает три гнезда RJ-45. Один WAN и два LAN. Разъем питания и кнопка сброса настроек, совмещенная с WPS.

Начинка

Построен роутер на базе платформы MediaTek TP1900BN, работающим на частоте 1.2 ГГц. За сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц отвечает чип MT7761N. Скорость для этого диапазона до 600 Мб/с. Диапазон 5 ГГц реализован чипом MT7762N. Скорость для этого диапазона до 1300 Мб/с.

Два диапазона объединяются в общий SSID, автоматически распределяя устройства к наиболее быстрому диапазону. Так помимо удобства подключения, решается вопрос бесшовного перемещения по комнате.

Проработан вопрос улучшения качества покрытия и повышения стабильности при подключении большого количества устройств. MU-MIMO 3х3 с шестью антеннами. Есть технология Beamforming с оптимизацией покрытия в зависимости от расположения в помещении принимающего оборудования.

Интерфейс

Все три RJ-45 гнезда у Mercusys MR50G гигабитные, позволяя использовать все предоставляемые провайдерами возможности без урезания скорости.

Процесс первоначального запуска с доступом в сеть и последующая детальная настройка проводится через веб-интерфейс. Первоначально пользователя встречает помощник быстрого запуска.

Упрощенный экран включает схему, работающей сети. Основные данные по ее работе.

Меняются данные по режимам работы беспроводной сети.

Рабочий экран с подробной информацией по системе. Выбор одного из режимов работы.

Данные локальной сети и управление способом подключения.

Детальные параметры работы беспроводной сети.

NAT-переадресация.

Родительский контроль и фильтрация трафика.

Приоритезация данных с помощью которых можно уменьшить задержки в сетевых играх.

Встроенные инструменты по защите устройств, работающих в локальной сети.

Mercusys MR50G поддерживает IPv6.

Общие системные настройки и обновление программного кода.

Тесты

Тестирование мы проводили с тарифом провайдера со скоростью 700 Мб/с. Провели замеры скорости при проводном подключении.

Отдельные замеры при подключении в диапазоне 5 ГГц.

В ходе эксплуатации к нему были одновременно подключены несколько смартфонов, ПК, консоль Sony PlayStation 5, ноутбук и устройства умного дома. Сбоев и проблем выявлено не было.

Итоги по Mercusys MR50G

Mercusys MR50G – двухдиапазонный роутер с невысокой стоимостью, продемонстрировавший стабильную работу при продолжительной нагрузке. Станет хорошим выбором при поиске роутера в небольшую квартиру или частный дом. Гигабитное проводное подключение, антенны MU-MIMO 3х3, Beamforming и Smart Connect, детальные настройки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".