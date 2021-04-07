Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер

Смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки, устройства умного дома все это между собой связывает роутер. И если речь заходит про квартиру или дом, то в 2021 году это должна быть модель с поддержками двух диапазонов, позволяя распределять нагрузку и устройства между ними. 2.4 ГГц для компонентов умного дома и устаревших носимых устройств, а 5 ГГц для быстрого обмена данными актуальными. Тестируемый сегодня Mercusys MR50G относится к недорогому сегменту и мы сегодня готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

Mercusys MR50G

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Его средняя стоимость составляет 2 990 рублей.

Mercusys MR50G обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением роутера и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, патч-корд и различную документацию.

Mercusys MR50G

Внешний вид

Корпус в форме шестиугольника. Выглядит интересно. К тому же он еще компактный, не требуя много место для установки.

Mercusys MR50G

Лицевая панель расположена под углом. На нее нанесен рисунок в виде ряда полос. Ниже логотип производителя.

Mercusys MR50G

Оснащается роутер шестью несъемными антенны. Фиксируются они на шарнирах, позволяя изменять угол наклона и поворачивать относительно точки крепления.

Mercusys MR50G

Для Mercusys MR50G предполагается размещение только на ровной поверхности. Крепежных отверстий для стены нет.

Mercusys MR50G

На основании вентиляционная решетка, за которой проглядывается металлический радиатор. Нанесена наклейка с данными беспроводной сети и общими данными по устройству.

Mercusys MR50G

Панель ввода/вывода включает три гнезда RJ-45. Один WAN и два LAN. Разъем питания и кнопка сброса настроек, совмещенная с WPS.

Mercusys MR50G

Начинка

Построен роутер на базе платформы MediaTek TP1900BN, работающим на частоте 1.2 ГГц. За сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц отвечает чип MT7761N. Скорость для этого диапазона до 600 Мб/с. Диапазон 5 ГГц реализован чипом MT7762N. Скорость для этого диапазона до 1300 Мб/с.

Mercusys MR50G

Два диапазона объединяются в общий SSID, автоматически распределяя устройства к наиболее быстрому диапазону. Так помимо удобства подключения, решается вопрос бесшовного перемещения по комнате.

Mercusys MR50G

Проработан вопрос улучшения качества покрытия и повышения стабильности при подключении большого количества устройств. MU-MIMO 3х3 с шестью антеннами. Есть технология Beamforming с оптимизацией покрытия в зависимости от расположения в помещении принимающего оборудования.

Mercusys MR50G

Все три RJ-45 гнезда у Mercusys MR50G гигабитные, позволяя использовать все предоставляемые провайдерами возможности без урезания скорости.

Интерфейс

Mercusys MR50G

Процесс первоначального запуска с доступом в сеть и последующая детальная настройка проводится через веб-интерфейс. Первоначально пользователя встречает помощник быстрого запуска.

Mercusys MR50G

Упрощенный экран включает схему, работающей сети. Основные данные по ее работе.

Mercusys MR50G

Меняются данные по режимам работы беспроводной сети.

Mercusys MR50G

Рабочий экран с подробной информацией по системе. Выбор одного из режимов работы.

Mercusys MR50G

Данные локальной сети и управление способом подключения.

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Детальные параметры работы беспроводной сети.

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

NAT-переадресация.

Mercusys MR50G

Родительский контроль и фильтрация трафика.

Mercusys MR50G

Приоритезация данных с помощью которых можно уменьшить задержки в сетевых играх.

Mercusys MR50G

Встроенные инструменты по защите устройств, работающих в локальной сети.

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G поддерживает IPv6.

Mercusys MR50G

Общие системные настройки и обновление программного кода.

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Mercusys MR50G

Тесты

Тестирование мы проводили с тарифом провайдера со скоростью 700 Мб/с. Провели замеры скорости при проводном подключении.

Mercusys MR50G

Отдельные замеры при подключении в диапазоне 5 ГГц.

Mercusys MR50G

В ходе эксплуатации к нему были одновременно подключены несколько смартфонов, ПК, консоль Sony PlayStation 5, ноутбук и устройства умного дома. Сбоев и проблем выявлено не было.

Mercusys MR50G

Итоги по Mercusys MR50G

Золото. Выбор редакции MegaObzorMercusys MR50G – двухдиапазонный роутер с невысокой стоимостью, продемонстрировавший стабильную работу при продолжительной нагрузке. Станет хорошим выбором при поиске роутера в небольшую квартиру или частный дом. Гигабитное проводное подключение, антенны MU-MIMO 3х3, Beamforming и Smart Connect, детальные настройки.
Mercusys MR50G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mercusys MR50G
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