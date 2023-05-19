Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE

Мы провели детальное тестирование планшета N-one NPad Pro, выпущенного в 2023 году. Новинка получила 8 и 128 Гбайт памяти, 10-дюймовую IPS матрицу с разрешением 2000х1200 пикселей, аккумулятор с емкостью 6600 мАч с быстрой 18 Вт зарядкой. Отметим также, что помимо Wi-Fi есть LTE-модем.

N-one NPad Pro

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Комплектация

Комплект его включает адаптер питания, зарядный кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя на английском языке. Также в зависимости от выбранной версии комплектации, добавляется чехол с крышкой, защитное стекло на экран.

N-one NPad Pro

Лучшая цена N-one NPad Pro

N-one NPad Pro обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из темно-серого цвета. Сборка качественная, ощущается монолитным.

N-one NPad Pro

Лицевая сторона с защитным стеклом. Рамки вокруг дисплея чуть менее 1 сантиметра, оптимально для удобного хвата пальцами без ложных нажатий. С завода дополнительно нанесена защитная пленка, без пузырей по всей площади. По центру верхней рамки объектив фронтальной камеры, а также группа датчиков.

N-one NPad Pro

Набор элементов сосредоточен на левой грани. Там спаренный регулятор громкости и кнопка включения с шероховатым покрытием. Зарядка и передача данных проходят через USB-C разъем.

N-one NPad Pro

Из интересных особенностей отметим наличие у N-one NPad Pro сразу четырех динамиков, решетки которых распределены по двум граням. Звук тут насыщенный и детализированный.

N-one NPad Pro

На верхней грани скрытый лоток, в который можно будет поставить карту памяти и SIM-карту. Доступ к лотку осуществляется с использованием ключа-скрепки.

N-one NPad Pro

В углу крышки выступающий блок камеры со светодиодной вспышкой. Из-за такого исполнения оптимально будет использовать планшет с чехлом, без него камера будет выступать основной точкой опоры.

Экран

Установлен широкий экран с диагональю 10.36 дюймов. Это IPS-матрица с пиковой яркостью до 300 кд/м2. Разрешение ее составляет 2000х1200 пикселей. Детализация достаточная для комфортной работы при такой диагонали экрана.

N-one NPad Pro

Комфортно смотреть фильмы, особенно с учетом качества воспроизводимого звука, играть и читать. Некоторые проблемы будут наблюдаться при эксплуатации на улице, под прямыми солнечными лучами читаемость изображения теряется.

N-one NPad Pro

Платформа

В качестве платформы для N-one NPad Pro выбран процессор UNISOC T616, выполненный 12 нм техпроцессу. Состоит он из двух ядер Cortex-A75, шести ядер Cortex-A55 и графики Mali-G57.

N-one NPad Pro

Для своей стоимости тут хороший объем памяти. 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней, а также возможность установить карту памяти.

N-one NPad Pro

Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Навигационный модуль поддерживает сразу четыре системы: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Его можно будет установить в автомобиле как во время поездок, так и в качестве центра мультимедийной системы, что актуально еще с учетом того, что тут есть LTE. Поэтому помимо карт можно получать актуальные данные по трафику, камерам на дороге. Можно звонить и отправлять входящие сообщения.

Аккумулятор

В N-one NPad Pro установлен аккумулятор с емкостью 6600 мАч. В нагрузочном тесте с выставленным на максимальной яркости экраном давало 3 часа работы, уменьшив яркость, время автономной работы можно увеличить до 7 часов. Комплектный адаптер питания полностью заряжает планшет за 2 часа.

N-one NPad Pro

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп с автофокусом, фронтальная камера 5 Мп. Вероятнее всего, это цифровая интерполяция. По качеству уступает смартфонам, но вполне решает задачи видеосвязи, съемки для отправки в мессенджерах. Предустановлена стоковая камера с простыми настройками.

N-one NPad Pro

Софт

На борту Android 12 с чистой оболочкой без лаунчера. Нет рекламы и лишнего софта в памяти. При включении было предложено установить обновление. Play Market доступен.

N-one NPad Pro

Итоги

N-one NPad Pro – 10-дюймовый планшет с ярким дисплеем, большим объемом памяти и качественным звуком. Актуальное ПО, отсутствие проблем с производительностью, LTE, быстрая ??. Из минусов скромные показатели автономной работы и отсутствие аудиоразъема, хотя последний легко решается переходником. Как итог, в своей цене отличный вариант в качестве мультимедийного планшета.
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