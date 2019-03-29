Обзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшет

Долю узкоспециализированных автомобильных регистраторов за последнее время заметно сократили смартфоны и планшеты, предлагая полноценную навигацию и дополнительные полезные функции. Как пример тестируемый сегодня планшет NAVITEL T500 3G, построен на базе платформы Android с поддержкой установки дополнительного программного обеспечения и поддерживает возможность доступа в сеть.
Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
NAVITEL T500 3G обзор
КомплектацияКомплект включает планшет, разборное крепление на лобовое стекло, зарядное устройство 220V, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видЭто семидюймовый планшет с классическим исполнением. Боковая грань с кантом для дополнительной фиксации в рамке.
В комплекте с NAVITEL T500 3G идет крепеж с вакуумной присоской на лобовое стекло. Можно будет менять угол наклона и поворачивать в сторону. Также предусмотрели возможность зарядки в салоне.
Центральная часть крышки с текстурным рисунком, хорошо скрывающем возможные царапины и следы пальцев.
Сверху съемная пластинка. Под ней находится два слота под SIM-карты и слот для карты памяти.
На верхней грани доступны аудиоразъем под проводные наушники и microUSB разъем.
Навигатор оснащен встроенной камерой со светодиодной вспышкой. Эту особенность можно будет использовать для установки программы и использования в качестве видеорегистратора.
На лицевой стороне находится дополнительный разговорный динамик, позволяющий принять входящий вызов без использования разговорной гарнитуры.
Ряд интерфейсных кнопок перенесен в интерфейс. Сверху также расположен объектив фронтальной камеры.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости.
Экран
Изображение выводится на 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Картинка хорошо читается под разными углами обзора, это важно с учетом основного сценария использования NAVITEL T500 3G. Экран на нажатия реагирует точно.
НачинкаСердцем планшета стал процессор MTK8321 Cortex-A7 Quad Core с тактовой частотой 1.3 ГГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Из них примерно половина уже занята под карты, навигационный софт и операционную систему.
Уровня быстродействия хватает для быстрой прокладки маршрута. При съезде с активного маршрута перестроение проходит быстро.