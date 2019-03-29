Обзор NAVITEL T500 3G. Навигационный Android-планшет

2019-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL T500 3G; [283]
Долю узкоспециализированных автомобильных регистраторов за последнее время заметно сократили смартфоны и планшеты, предлагая полноценную навигацию и дополнительные полезные функции. Как пример тестируемый сегодня планшет NAVITEL T500 3G, построен на базе платформы Android с поддержкой установки дополнительного программного обеспечения и поддерживает возможность доступа в сеть.

NAVITEL T500 3G

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NAVITEL T500 3G обзор

Комплектация

Комплект включает планшет, разборное крепление на лобовое стекло, зарядное устройство 220V, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

NAVITEL T500 3G

Внешний вид

Это семидюймовый планшет с классическим исполнением. Боковая грань с кантом для дополнительной фиксации в рамке.

NAVITEL T500 3G

В комплекте с NAVITEL T500 3G идет крепеж с вакуумной присоской на лобовое стекло. Можно будет менять угол наклона и поворачивать в сторону. Также предусмотрели возможность зарядки в салоне.

NAVITEL T500 3G

Центральная часть крышки с текстурным рисунком, хорошо скрывающем возможные царапины и следы пальцев.

NAVITEL T500 3G

Сверху съемная пластинка. Под ней находится два слота под SIM-карты и слот для карты памяти.

NAVITEL T500 3G

На верхней грани доступны аудиоразъем под проводные наушники и microUSB разъем.

NAVITEL T500 3G

Навигатор оснащен встроенной камерой со светодиодной вспышкой. Эту особенность можно будет использовать для установки программы и использования в качестве видеорегистратора.

NAVITEL T500 3G

На лицевой стороне находится дополнительный разговорный динамик, позволяющий принять входящий вызов без использования разговорной гарнитуры.

NAVITEL T500 3G

Ряд интерфейсных кнопок перенесен в интерфейс. Сверху также расположен объектив фронтальной камеры.

NAVITEL T500 3G

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Экран

NAVITEL T500 3G

Изображение выводится на 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Картинка хорошо читается под разными углами обзора, это важно с учетом основного сценария использования NAVITEL T500 3G. Экран на нажатия реагирует точно.

NAVITEL T500 3G

Начинка

Сердцем планшета стал процессор MTK8321 Cortex-A7 Quad Core с тактовой частотой 1.3 ГГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Из них примерно половина уже занята под карты, навигационный софт и операционную систему.

NAVITEL T500 3G

Уровня быстродействия хватает для быстрой прокладки маршрута. При съезде с активного маршрута перестроение проходит быстро.

Связь

NAVITEL T500 3G оснащен модулем под две SIM-карты. Наличие доступа в сеть дает возможность обновления программного обеспечения без подключения к компьютеру, а также вывода информации по пробкам на дороге и камерам контроля скорости. Также есть Bluetooth и Wi-Fi. Поддерживается функция раздачи интернета с открытием точки доступа Wi-Fi.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2200 мАч. Её с максимальным уровнем яркости экрана хватает примерно на 2 часа работы. График разрядки равномерный.

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР с картами и возможностью последующей загрузки дополнительных. Обновление бесплатное.

Итоги по NAVITEL T500 3G

NAVITEL T500 3G станет хорошим вариантом при поиске навигатора для автомобиля с поддержкой сервиса пробок и отображения стационарных камер контроля скорости. IPS-дисплей, 3G-модуль с телефонными звонками, удобное крепление, отсутствие лишнего софта в памяти. Не устроить может время автономной работы

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