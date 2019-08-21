Обзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутер

Очень часто при выборе роутера в квартиру или дом отдается предпочтение однодиапозонным моделям, связано это не только с плохим информированием, но и впервую очередь стоимостью. Модели с поддержкой диапазона 5 ГГц стоят заметно дороже. Все эти стереотипы ломает новый NETIS N4 с рекомендованной стоимостью 1390 рублей. Помимо этого, есть поддержка IPv6 и TR-069.
NETIS N4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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NETIS N4 обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением роутера и данными по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, а также руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен NETIS N4 в компактном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.
В конструкции роутера используется две несъемные антенны с возможностями поворота и изменения угла наклона.
Каждая из двух антенн сдвоенная. Работают в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Усиление 5 dBi.
На крышке логотип производителя и набор светодиодных индикаторов, отображающих статус работы и активность по проводным и беспроводным каналам.
Из разъемов доступны два LAN со скоростью 100 Мбит/сек. Один WAN 100 Мбит/сек, окрашенный в синий цвет. Рядом гнездо питания и скрытая кнопка сброса настроек.
На боковой грани кнопка WPS. Наклейка с техническими данными скрывается на основании. Есть четыре пластиковые ножки.
Часть площади представляет собой вентиляционную решетку. Предусмотрена возможность фиксации на стену.
Начинка
Построен NETIS N4 на базе RTL8197FN с тактовой частотой 600 МГц. На борту 64 Мбайт оперативной памяти и 8 Мбайт флеш-памяти. Работает в двух диапазонах: 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит, 5 ГГц со скоростью до 5 ГГц. Все три проводных разъема 100 Мбит/сек. Поддерживаются IPv6 и TR-069.
СофтПервой страницей пользователя встречает окно быстрых настроек. Тут можно будет задать параметры подключения к провайдеру и защитить беспроводное подключение. Для большинства задач этого будет вполне достаточно. По умолчанию интерфейс на русском языке.
В окне полных настроек. Выводится сводная таблица по статистике использования ресурса роутера.
В разделе сеть задаются данные WAN, LAN. С выбором типа работы и параметров. Работа в режиме роутера или моста.
Режим IPTV с тремя режимами: авто, мост и 802.1.
Поддерживается IPv6. Предусмотрены дополнительные параметры.
Детальные настройки для беспроводного подключения. Здесь же включается гостевая сеть.
Схожий набор настроек для диапазона 5 ГГц.
Функция переадресации. Поддерживаются DMZ и UPnP.
Поддерживается DDNS с выбором часто используемых поставщиков услуг.
В расширенных настройках: IGMP, VPN, WOL, ARP, статические маршруты и настройка портов.
Отдельная вкладка TR-069.
Системные настройки.
Тесты NETIS N4
Скорость обмена по Wi-Fi
- 2.4 ГГц – 94 Мбит/с,
- 5 ГГц – 302 Мбит/с.
Итоги по NETIS N4NETIS N4 – самый доступный двухдиапазонный роутер. Невысокая стоимость, как показала практика длительных тестов, не сказалась негативно на качестве покрытия и скоростях обмена данными. При этом предлагаются детальные настройки, поддержка актуальных технологий. Все это собрано в компактном корпусе с аккуратными габаритами.
NETIS N4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".