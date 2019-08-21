Обзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутер

2019-08-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NETIS N4; [76]
Очень часто при выборе роутера в квартиру или дом отдается предпочтение однодиапозонным моделям, связано это не только с плохим информированием, но и впервую очередь стоимостью. Модели с поддержкой диапазона 5 ГГц стоят заметно дороже. Все эти стереотипы ломает новый NETIS N4 с рекомендованной стоимостью 1390 рублей. Помимо этого, есть поддержка IPv6 и TR-069.

NETIS N4

Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NETIS N4 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением роутера и данными по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

NETIS N4

Внешний вид

Выполнен NETIS N4 в компактном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

NETIS N4

В конструкции роутера используется две несъемные антенны с возможностями поворота и изменения угла наклона.

NETIS N4

Каждая из двух антенн сдвоенная. Работают в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Усиление 5 dBi.

NETIS N4

На крышке логотип производителя и набор светодиодных индикаторов, отображающих статус работы и активность по проводным и беспроводным каналам.

NETIS N4

Из разъемов доступны два LAN со скоростью 100 Мбит/сек. Один WAN 100 Мбит/сек, окрашенный в синий цвет. Рядом гнездо питания и скрытая кнопка сброса настроек.

NETIS N4

На боковой грани кнопка WPS. Наклейка с техническими данными скрывается на основании. Есть четыре пластиковые ножки.

NETIS N4

Часть площади представляет собой вентиляционную решетку. Предусмотрена возможность фиксации на стену.

Начинка

NETIS N4

Построен NETIS N4 на базе RTL8197FN с тактовой частотой 600 МГц. На борту 64 Мбайт оперативной памяти и 8 Мбайт флеш-памяти. Работает в двух диапазонах: 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит, 5 ГГц со скоростью до 5 ГГц. Все три проводных разъема 100 Мбит/сек. Поддерживаются IPv6 и TR-069.

NETIS N4

Софт

Первой страницей пользователя встречает окно быстрых настроек. Тут можно будет задать параметры подключения к провайдеру и защитить беспроводное подключение. Для большинства задач этого будет вполне достаточно. По умолчанию интерфейс на русском языке.

NETIS N4

В окне полных настроек. Выводится сводная таблица по статистике использования ресурса роутера.

NETIS N4

В разделе сеть задаются данные WAN, LAN. С выбором типа работы и параметров. Работа в режиме роутера или моста.

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

Режим IPTV с тремя режимами: авто, мост и 802.1.

NETIS N4

Поддерживается IPv6. Предусмотрены дополнительные параметры.

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

Детальные настройки для беспроводного подключения. Здесь же включается гостевая сеть.

NETIS N4

NETIS N4

Схожий набор настроек для диапазона 5 ГГц.

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

Функция переадресации. Поддерживаются DMZ и UPnP.

NETIS N4

Поддерживается DDNS с выбором часто используемых поставщиков услуг.

NETIS N4

В расширенных настройках: IGMP, VPN, WOL, ARP, статические маршруты и настройка портов.

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

NETIS N4

Отдельная вкладка TR-069.

NETIS N4

Системные настройки.

NETIS N4

NETIS N4

Тесты NETIS N4

Скорость обмена по Wi-Fi

NETIS N4

  • 2.4 ГГц – 94 Мбит/с,
  • 5 ГГц – 302 Мбит/с.

Итоги по NETIS N4

Золото. Выбор редакции MegaObzorNETIS N4 – самый доступный двухдиапазонный роутер. Невысокая стоимость, как показала практика длительных тестов, не сказалась негативно на качестве покрытия и скоростях обмена данными. При этом предлагаются детальные настройки, поддержка актуальных технологий. Все это собрано в компактном корпусе с аккуратными габаритами.
NETIS N4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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