Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом

Проект Nanoleaf начавшийся в виде стартапа и получивший поддержку для старта со временем развился до одного из самых интересных решений для светового оформления стен и других элементов интерьера. С первой Nanoleaf Aurora мы знакомились на примере интеграции с экосистемой Razer Chrome SDK, также к ним вернемся детально уже на следующей неделе. Сегодня же посмотри на второе поколение, это панели квадратной формы Nanoleaf Canvas с сенсорным управлением.

Nanoleaf Canvas

В Россию эти панели поступают через официальные и неофициальные каналы. В среднем они обойдутся в 16 990 рублей за 9 панелей.

Nanoleaf Canvas обзор

Комплектация

Упакован в коробке с изображением панелей в рабочем состоянии и данными по ключевым особенностям работы. Стартовый набор включает девять панелей, блок питания, переходник на другой тип вилки, коннекторы, ленты с двухсторонним скотчем, инструкцию с QR-кодом для загрузки приложения и кодом для первой синхронизации.

Nanoleaf Canvas

Внешний вид

Одним из видимых отличий стала новая форма панелей. Вместо треугольников теперь это квадратные панели.

Nanoleaf Canvas

Убрали неактивные зоны по краям, но в сравнении с прошлым поколением они уменьшились по площади.

Nanoleaf Canvas

Сама панель Nanoleaf Canvas разделяется на четыре части. Светятся они общим цветом. Визуально они разделены полосами с увеличенной яркостью.

Nanoleaf Canvas

Одна из панелей выступает главной. К ней нужно будет подвести питающий кабель, и она же содержит зону с шестью сенсорными кнопками. В отличие от первого поколения улучшились возможности управления без использования смартфона.

Nanoleaf Canvas

Ключевым отличием стала поддержка сенсорных касаний на каждой из панелей. Эта особенность используется в эффектах для изменения цвета. Также доступны простые игры, суть которых заключается в касании к одному из участков.

Nanoleaf Canvas

Для крепления на стене предлагается использовать ленты двухстороннего скотча. Крепятся они недостаточно хорошо при установке на стенах с нанесенными обоями. Альтернативным вариантом выступают площадки, закрепляемые с помощью дюбелей, но они приобретаются отдельно и появляются достаточно редко.

Nanoleaf Canvas

Между собой они фиксируются с помощью коннекторов группой разъемов. Теперь сами «фишки» смещены относительно центра, позволяя гибко подходить к сборке форм. К одному блоку питания можно подключить до 25 таких панелей.

Nanoleaf Canvas

В саму систему теперь интегрирован микрофон, если ранее для эффектов на основе окружающего звука требовался Rhythm сейчас он уже не нужен.

Софт

Для начальной настройки потребуется загрузка приложения Nanoleaf. После авторизации можно приступать к добавлению панели в аккаунт. Для связи с сетью она использует частоту 2.4 ГГц.

Nanoleaf Canvas

На главный экран выводятся добавленные в избранное эффекты и подключенные панели. Добавлять таких панелей можно неограниченное количество.

Nanoleaf Canvas

Для удобства они могут быть объединены в общие группы и распределены по отдельным комнатам.

Nanoleaf Canvas

Стартовый список эффектов пополняется. Библиотека очень большая. После выбора они переносятся в память для дальнейшего общего быстрого запуска.

Nanoleaf Canvas

Для правильной работы освещения ее можно отрегулировать в приложении выбрав правильное положение.

Nanoleaf Canvas

Доступна функция с виртуальным размещением панелей на стене. Упрощая выбор нужного количества панелей для расширения.

Nanoleaf Canvas

Вкладка с выбором действий для сенсорных жестов. Умеет автоматически менять уровень яркости от окружающего освещения.

Nanoleaf Canvas

Google Home

Nanoleaf Canvas

Панели Nanoleaf Canvas можно интегрировать в систему умного дома Google и Apple. Рассмотрим на примере Google Home. Процесс интеграции проходит передачей доступа с авторизацией. Далее панелям присваивается имя и выбираем комната.

Nanoleaf Canvas

Nanoleaf Canvas

Панели можно включать и выключать голосом через смартфон или колонки. Команды передаются быстро. Они же могут задействоваться в более сложных сценариях.

Nanoleaf Canvas

Nanoleaf Canvas

Тесты

Nanoleaf Canvas

Панели могут использоваться для оформления интерьера. Большое количество эффектов и симпатичное внешнее управление гармонично впишется в окружающую обстановку. Эксперименты с формами, уникальное расположение панелей на стене.

Nanoleaf Canvas

Цвет каждого элемента может меняться или в рамках выбранного эффекта, или в зависимости от окружающих фоновых звуков. Выбор очень большой. Отдельно отметим смену цвета при касаниях.

Nanoleaf Canvas

По ощущениям, уровень яркости стал меньше чем в Nanoleaf Aurora. Плюс для закрытия панелями той же площади требуется больше панелей, в итоге увеличивая общую стоимость сеттинга.

Nanoleaf Canvas

Итоги по Nanoleaf Canvas

Nanoleaf Canvas – решение для светового оформления интерьера с возможностью создания уникального расположения форм относительно друг друга. Разные варианты эффектов и сценариев, поддержка сенсорных касаний, анализ звуков в помещении, управление с помощью кнопок и приложения на смартфоне. Возможности добавления дополнительных форм и интеграции в систему умного дома. К минусам отнесем недостаточно надежный способ крепления на стене с помощью двухстороннего скотча.
Комментарии и отзывы Nanoleaf Canvas
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