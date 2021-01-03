Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом

В Россию эти панели поступают через официальные и неофициальные каналы. В среднем они обойдутся в 16 990 рублей за 9 панелей.
Nanoleaf Canvas обзор
КомплектацияУпакован в коробке с изображением панелей в рабочем состоянии и данными по ключевым особенностям работы. Стартовый набор включает девять панелей, блок питания, переходник на другой тип вилки, коннекторы, ленты с двухсторонним скотчем, инструкцию с QR-кодом для загрузки приложения и кодом для первой синхронизации.
Внешний видОдним из видимых отличий стала новая форма панелей. Вместо треугольников теперь это квадратные панели.
Убрали неактивные зоны по краям, но в сравнении с прошлым поколением они уменьшились по площади.
Сама панель Nanoleaf Canvas разделяется на четыре части. Светятся они общим цветом. Визуально они разделены полосами с увеличенной яркостью.
Одна из панелей выступает главной. К ней нужно будет подвести питающий кабель, и она же содержит зону с шестью сенсорными кнопками. В отличие от первого поколения улучшились возможности управления без использования смартфона.
Ключевым отличием стала поддержка сенсорных касаний на каждой из панелей. Эта особенность используется в эффектах для изменения цвета. Также доступны простые игры, суть которых заключается в касании к одному из участков.
Для крепления на стене предлагается использовать ленты двухстороннего скотча. Крепятся они недостаточно хорошо при установке на стенах с нанесенными обоями. Альтернативным вариантом выступают площадки, закрепляемые с помощью дюбелей, но они приобретаются отдельно и появляются достаточно редко.
Между собой они фиксируются с помощью коннекторов группой разъемов. Теперь сами «фишки» смещены относительно центра, позволяя гибко подходить к сборке форм. К одному блоку питания можно подключить до 25 таких панелей.
В саму систему теперь интегрирован микрофон, если ранее для эффектов на основе окружающего звука требовался Rhythm сейчас он уже не нужен.
СофтДля начальной настройки потребуется загрузка приложения Nanoleaf. После авторизации можно приступать к добавлению панели в аккаунт. Для связи с сетью она использует частоту 2.4 ГГц.
На главный экран выводятся добавленные в избранное эффекты и подключенные панели. Добавлять таких панелей можно неограниченное количество.
Для удобства они могут быть объединены в общие группы и распределены по отдельным комнатам.
Стартовый список эффектов пополняется. Библиотека очень большая. После выбора они переносятся в память для дальнейшего общего быстрого запуска.
Для правильной работы освещения ее можно отрегулировать в приложении выбрав правильное положение.
Доступна функция с виртуальным размещением панелей на стене. Упрощая выбор нужного количества панелей для расширения.
Вкладка с выбором действий для сенсорных жестов. Умеет автоматически менять уровень яркости от окружающего освещения.
Google Home
Панели Nanoleaf Canvas можно интегрировать в систему умного дома Google и Apple. Рассмотрим на примере Google Home. Процесс интеграции проходит передачей доступа с авторизацией. Далее панелям присваивается имя и выбираем комната.
Панели можно включать и выключать голосом через смартфон или колонки. Команды передаются быстро. Они же могут задействоваться в более сложных сценариях.
Тесты
Панели могут использоваться для оформления интерьера. Большое количество эффектов и симпатичное внешнее управление гармонично впишется в окружающую обстановку. Эксперименты с формами, уникальное расположение панелей на стене.
Цвет каждого элемента может меняться или в рамках выбранного эффекта, или в зависимости от окружающих фоновых звуков. Выбор очень большой. Отдельно отметим смену цвета при касаниях.
По ощущениям, уровень яркости стал меньше чем в Nanoleaf Aurora. Плюс для закрытия панелями той же площади требуется больше панелей, в итоге увеличивая общую стоимость сеттинга.