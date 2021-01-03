Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом

Проект Nanoleaf начавшийся в виде стартапа и получивший поддержку для старта со временем развился до одного из самых интересных решений для светового оформления стен и других элементов интерьера. С первой Nanoleaf Aurora мы знакомились на примере интеграции с экосистемой Razer Chrome SDK , также к ним вернемся детально уже на следующей неделе. Сегодня же посмотри на второе поколение, это панели квадратной формы Nanoleaf Canvas с сенсорным управлением.

Nanoleaf Canvas обзор

В Россию эти панели поступают через официальные и неофициальные каналы. В среднем они обойдутся в 16 990 рублей за 9 панелей.

Комплектация

Упакован в коробке с изображением панелей в рабочем состоянии и данными по ключевым особенностям работы. Стартовый набор включает девять панелей, блок питания, переходник на другой тип вилки, коннекторы, ленты с двухсторонним скотчем, инструкцию с QR-кодом для загрузки приложения и кодом для первой синхронизации.

Внешний вид

Одним из видимых отличий стала новая форма панелей. Вместо треугольников теперь это квадратные панели.

Убрали неактивные зоны по краям, но в сравнении с прошлым поколением они уменьшились по площади.

Сама панель Nanoleaf Canvas разделяется на четыре части. Светятся они общим цветом. Визуально они разделены полосами с увеличенной яркостью.

Одна из панелей выступает главной. К ней нужно будет подвести питающий кабель, и она же содержит зону с шестью сенсорными кнопками. В отличие от первого поколения улучшились возможности управления без использования смартфона.

Ключевым отличием стала поддержка сенсорных касаний на каждой из панелей. Эта особенность используется в эффектах для изменения цвета. Также доступны простые игры, суть которых заключается в касании к одному из участков.

Для крепления на стене предлагается использовать ленты двухстороннего скотча. Крепятся они недостаточно хорошо при установке на стенах с нанесенными обоями. Альтернативным вариантом выступают площадки, закрепляемые с помощью дюбелей, но они приобретаются отдельно и появляются достаточно редко.

Между собой они фиксируются с помощью коннекторов группой разъемов. Теперь сами «фишки» смещены относительно центра, позволяя гибко подходить к сборке форм. К одному блоку питания можно подключить до 25 таких панелей.

Софт

В саму систему теперь интегрирован микрофон, если ранее для эффектов на основе окружающего звука требовался Rhythm сейчас он уже не нужен.Для начальной настройки потребуется загрузка приложения Nanoleaf. После авторизации можно приступать к добавлению панели в аккаунт. Для связи с сетью она использует частоту 2.4 ГГц.

На главный экран выводятся добавленные в избранное эффекты и подключенные панели. Добавлять таких панелей можно неограниченное количество.

Для удобства они могут быть объединены в общие группы и распределены по отдельным комнатам.

Стартовый список эффектов пополняется. Библиотека очень большая. После выбора они переносятся в память для дальнейшего общего быстрого запуска.

Для правильной работы освещения ее можно отрегулировать в приложении выбрав правильное положение.

Доступна функция с виртуальным размещением панелей на стене. Упрощая выбор нужного количества панелей для расширения.

Вкладка с выбором действий для сенсорных жестов. Умеет автоматически менять уровень яркости от окружающего освещения.

Google Home

Панели Nanoleaf Canvas можно интегрировать в систему умного дома Google и Apple. Рассмотрим на примере Google Home. Процесс интеграции проходит передачей доступа с авторизацией. Далее панелям присваивается имя и выбираем комната.

Панели можно включать и выключать голосом через смартфон или колонки. Команды передаются быстро. Они же могут задействоваться в более сложных сценариях.

Тесты

Панели могут использоваться для оформления интерьера. Большое количество эффектов и симпатичное внешнее управление гармонично впишется в окружающую обстановку. Эксперименты с формами, уникальное расположение панелей на стене.

Цвет каждого элемента может меняться или в рамках выбранного эффекта, или в зависимости от окружающих фоновых звуков. Выбор очень большой. Отдельно отметим смену цвета при касаниях.

По ощущениям, уровень яркости стал меньше чем в Nanoleaf Aurora. Плюс для закрытия панелями той же площади требуется больше панелей, в итоге увеличивая общую стоимость сеттинга.

Итоги по Nanoleaf Canvas

Nanoleaf Canvas – решение для светового оформления интерьера с возможностью создания уникального расположения форм относительно друг друга. Разные варианты эффектов и сценариев, поддержка сенсорных касаний, анализ звуков в помещении, управление с помощью кнопок и приложения на смартфоне. Возможности добавления дополнительных форм и интеграции в систему умного дома. К минусам отнесем недостаточно надежный способ крепления на стене с помощью двухстороннего скотча.