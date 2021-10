Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке

Приставка Nintendo Switch, вышедшая уже более четырех лет назад, быстро завоевала сердца миллионов пользователей, предложив им уникальный опыт: наконец стало возможным запустить игру на телевизоре, продолжить ее проходить в дороге, а после позвать друга и устроить мультиплеерные баталии с помощью отстегивающихся контроллеров. И если поначалу хороших проектов для этой платформы можно было пересчитать по пальцам одной руки, то теперь издатели стараются выпускать все значимые тайтлы на гибридной консоли, а одни из самых лучших игр становятся ее эксклюзивами.

При всем этом, аппаратное оснащение приставки, даже на момент ее выхода было не «первой свежести», и уже в 2020 году активно поползли слухи о готовящейся Pro-версии с более хорошим экраном, увеличенной батареей и поддержкой 4K-гейминга. Японская компания до последнего все отрицала, но в конце концов сдалась, представив обновленную Nintendo Switch OLED, сразу же получившую в Рунете прозвище «ОЛЕГ». Полностью удовлетворить влажные фантазии фанатов не получилось, хотя значимые улучшения тут определенно есть. Цена на новую ревизию на старте продаж составляет 30 500 рублей, что на 6500 рублей (стоимость одной ААА-игры для этой платформы) дороже оригинальной приставки. Стоит ли сразу бежать за Nintendo Switch OLED в магазин или лучше остаться при своем? Давайте разбираться вместе.

Комплектация

Отличия начинаются уже с упаковки: картонная коробка Nintendo Switch OLED стала почти в полтора раза компактнее. К счастью, это не означит, что содержимого стало меньше: просто Nintendo научилась раскладывать все более рационально. В комплекте по-прежнему идет консоль-планшет, пара беспроводных мини-контроллеров (Joy-Con) с накладками для фиксации на запястье, каркас (Grip) для объединения двух джойконов в полноценный геймпад, док-станция для подключения к TV, зарядное устройство, HDMI-кабель и краткий мануал.

Хотя зарядка так и осталась на 39 Вт (15В-2.6А), какие-то изменения были произведены, так как ей был присвоен новый модельный номер, а HDMI-кабель получил спецификацию 2.0 (была 1.4) и стал более гибким. Устройство выполнено в новой бело-черной расцветке, что смотрится весьма свежо. В продаже также есть еще вариант с синим и красным джойконами.

Чехол

Решив приобрести консоль, обязательно подумайте об аксессуарах, которые помогут сохранить устройство в целости и сохранности. Фирменный кейс от Nintendo обойдется в 1990 рублей. В комплекте с ним также идут две глянцевые защитные пленки на экран: для базовой модели и OLED. Футляр, под стать консоли, выполнен в черно-белой гамме и украшен логотипами Nintendo Switch, а вдоль периметра проходит молния с парой замков.

Чехол изготовлен из приятного на ощупь износостойкого материала со специальной водоотталкивающей пропиткой, а изнутри отделан мягкой бархатистой тканью. У него есть язычок с пятью отсеками для хранения картриджей и кармашком, куда можно положить наушники. Его можно использования в качестве подставки для консоли. Кейс способен защитить приставку от потертостей или дождя, но он достаточно гибкий, чтобы спасти от сильного механического воздействия. Кроме того, белые вставки катастрофически быстро пачкаются.

Планшет

Nintendo Switch OLED состоит из четырех элементов: планшета, двух геймпадов-джойконов, подсоединяемых к первому физически или по радио-каналу, а также док-станции, которая используется для стационарного гейминга на телевизоре.

Первое, на что обращаешь внимание, после общения с оригинальной Switch – значительно уменьшившиеся рамки планшета (5 мм – сверху и снизу и 10 мм – по бокам), что позволило увеличить диагональ экрана на 20 мм. К сожалению, корпус так же пришлось удлинить на 3 мм (новые габариты 242x102x13.9 мм), что отрицательно сказалось на совместимости с некоторыми плотно прилегающими аксессуарами. В качестве основного материала выбран черный матовый пластик, устойчивый к загрязнениям и приятный на ощупь, а вот рамки зачем-то сделали глянцевыми. Под экраном располагаются решетки стереодинамиков.

Еще одно нововведение – откидная металлическая ножка на задней панели, которая теперь занимает практически всю ширину устройства, что заметно улучшило его устойчивость даже на мягких поверхностях. Кроме того, подставка научилась фиксировать различный наклон консоли. Во избежание появления царапин на корпусе при использовании в таком положении, снизу планшета предусмотрели микроскопические резиновые ножки.

А теперь лайфхак: если подставить под приоткрытую ножку безымянные пальцы, пока удерживаешь консоль навесу, то можно перераспределить ее вес и сделать использование более комфортным.

Под подставкой скрывается открытый слот для microSD емкостью до 2 ТБ. Чтобы удобно было извлекать карточку, ее необходимо слегка прижать к корпусу консоли.

Снизу находятся порт USB Type-C, выемки для фиксации в док-станции, а также вентиляционные отверстия. С боков располагаются металлические направляющие для подсоединения джойконов. На верхнем торце разместили клавишу блокировки, качель регулировки громкости, датчик освещенности, вентиляционное отверстие, разъем mini jack, а также слот для картриджей, закрытый крышкой. Большинство элементов было визуально и тактильно переработано.

Вес консоли увеличился на 23 г, составив 320 г (вместе с джойконами – 420 г). На удобстве использования этот факт практически не отразился: все также через час-полтора игры, пальцы начинают уставать.

Экран

Главной особенностью Nintendo Switch OLED, безусловно, является ее экран. 7 дюймов оказалось оптимальным решением: так и консоль остается компактной, и мелкие элементы в играх различимы гораздо лучше. Теперь можно смело проходить Baldur’s Gate и ей подобные в портативе. А вот разрешение 1280x720 осталось неизменным, тем самым уменьшив плотность пикселей до 210 ppi. Понятно, что на это пошли по вполне объективным причинам, но на практике «лесенки» стали лучше заметны. Хорошо, что здесь не используется технология Pentile, которая сделала бы экран еще более «рыхлым».

Как не трудно догадаться из названия, дисплей новой ревизии изготовлен по технологии OLED (производитель – Samsung), которая имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной LCD-матрицей. За счет того, что подсвечивается каждый отдельный пиксель, получаем более контрастную картинку, натуральный черный цвет и экономию энергии. Впрочем, благодаря смещению цветовой температуры к нейтральному положению, теперь и белый здесь выглядит правильным.

Увеличенная яркость (с авторегулировкой) позволяет с большим комфортом использовать консоль на ярком солнце. Цвета кажутся более сочными и насыщенными: первый запуск многих игр создает WoW-эффект. Впрочем, если вы приверженец не столь «кричащих» оттенков, то снизить насыщенность можно в настройках. Там же есть и темная тема для экономии энергии. Углы обзора максимальные, а изображение практически не меняется при отклонении взгляда.

Некоторые опасаются, что OLED-панель быстро выгорит при отображении статичного интерфейса, но опыт пользователей с подобными телевизорами доказывает обратное. А вот что стало неприятным сюрпризом, так это использование ШИМ для регулирования яркости, которая при низких значениях вызывает мерцание. Невооруженным глазом этот эффект не заметен, но у некоторых людей глаза будут уставать быстрее.

Если экран оригинальной Switch был пластиковым и царапался чуть ли не от воздуха, то теперь он закрыт закаленным стеклом, поверх которого наклеена пленка с олеофобным покрытием, поэтому потребность покупать дополнительную защиту для экрана отпала. Поддерживается сенсорный ввод, что удобно в навигации по настройкам и магазину приложений, а также во время использования экранной клавиатуры, но в большинстве игр, эта функция блокируется.

«Железо»

Несмотря на многочисленные просьбы фанатов, разработчики решили не обновлять аппаратную платформу, обеспечив таким образом полную совместимость с играми, выпущенными ранее. Сердцем консоли является 64-битный чип NVIDIA Tegra X1 с 4 ядрами Cortex-A53, 4 ядрами Cortex-A57 и графическим модулем GeForce 6 ULP. Это вторая и более энергоэффективная ревизия, выполненная по 16 нм техпроцессу. Частоты тут не разогнаны (1 ГГц), да и оперативной памяти тоже не прибавилось (4 ГБ). В тех играх, где прошлая ревизия не справлялась, будут проблемы и у OLED, но по опыту могу сказать, что таких тайтлов не столь много: разработчики все же стараются оптимизировать свои проекты.

А вот количество постоянной памяти увеличилось: если раньше пользователям было доступно 26 ГБ, то теперь ее стало 58 ГБ. Этого хватит на 10-12 игр, и позволяет первое время обойтись без карты памяти. Также стоит учитывать, что все сохранения и патчи для физических копий записываются именно на встроенный носитель. Для скачивания игр и обновлений используется двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5, а Bluetooth 4.1 теперь служит не только для связи с джойконами, но и подключения беспроводной гарнитуры.

В планшет встроены акселерометр и гироскоп, которые используются в некоторых играх. Конечно, подумали и об активной системе охлаждения: в портативном режиме кулер работает в бесшумном режиме, в док-станции же обороты увеличиваются, но с расстояния более метра услышать его работу будет не столь просто. А вот что слышно очень хорошо, так это акустическое сопровождение игр: Nintendo значительно улучшила динамики, сделав звучание громче и чище, а также добавила басов.

Joy-Con

Одна из «фишек» Nintendo Switch – два геймпада-джойкона. Они могут пристегиваться по бокам консоли, собираться с помощью каркаса (Grip) в большой беспроводной контроллер, применяться отдельно для игры вдвоем, а также быть использованы в составе некоторых аксессуаров, приобретаемых отдельно. Первый вариант самый удобный, но небольшой люфт между деталями так никуда и не делся.

Grip нельзя назвать самым эргономичным геймпадом, но через некоторое время либо привыкаешь, либо идешь в магазин за PRO-контроллером. При раздельном использовании, ввиду весьма компактных размеров (102x35.9 мм), джойстики лучше всего подойдут для детей. Левый джойкон весит 48 г, правый – 52 г.

В OLED-версии джойконы не претерпели конструктивных изменений, поменяв только свой цвет на белый. Выглядят они стильно, хотя и пачкаются тоже быстро. Изготовлены джойстики из такого же Soft-touch пластика, что и сама консоль. Внутри каждого контроллера встроен акселерометр, гироскоп и вибромотор. Последний настолько продвинутый, что способен даже моделировать разное количество перекатывающихся шариков (технология HD-Rumble). В правом джойконе имеется инфракрасная камера, а также NFC-чип, позволяющий получать бонусы в играх от специальных фигурок Amiibo.

Каждый геймпад имеет четыре основные клавиши, стик (реагирует и на нажатия), а также «шифт» и «курок» сбоку. Еще два «мини-шифта», четыре светодиода, указывающих номер игрока и небольшая кнопка для синхронизации с консолью расположены на торце контроллера в месте крепления к приставке. На правом джойконе имеются клавиши «+» (Start) и «Дом» со светодиодным кольцом вокруг (загорается при получении уведомлений), на левом - «-» (Select) и «Скриншот» (удержанием можно записать ролик).

Установка контроллеров на консоль или в держатель сопровождается характерным щелчком. Для их снятия необходимо зажать специальную кнопку на задней стороне джойкона. Предусмотрены специальные накладки, которые позволяют фиксировать геймпады на запястье шнурками, чтобы те во время жарких баталий не вылетели из хвата, а специальная защелка в основании ремешка блокирует разъединение элементов.

На накладке дублируются «мини-шифты». Чтобы не перепутать, какой стороной надевать насадку, на ней выполнена маркировка, которая должна совпадать по форме с находящейся рядом клавишей джойкона.

Док-станция

Док-станция, служащая для подключения консоли к телевизору, также претерпела некоторые изменения. Представляет она собой пластиковую коробку габаритами 175x104x51 мм и весом 315 г с глубоким пазом для установки приставки.

Ее внешние панели выполнены из матового белого пластика. На боковой грани расположен светодиодный индикатор, загорающийся при подключении к телевизору, а также пара портов USB 2.0.

Вырез, который стал несколько шире (20 мм) обрамлен глянцевым черным материалом. В его недрах находится небольшой выступ с разъемом USB Type-C, на который «насаживается» консоль. Выполнить центрирование помогают небольшие выступы. Приставка входит не плотно, имея приличный люфт. Станция полностью совместима с оригинальной Nintendo Switch.

Задняя крышка несколько сменила дизайн и лишилась петель: теперь она просто снимается. Под ней находятся ниша под провода, вентиляционные отверстия, а также три порта: HDMI – для подключения к телевизору, USB Type-C – для блока питания (без него работать не будет) и LAN. Последний поддерживает скорость передачи только до 80 Мбит/с: даже Wi-Fi получается быстрее, но Ethernet – намного стабильнее, что важнее в онлайн-играх.

Никаких вычислительных мощностей док-станция не несет, а, по сути, предлагает лишь обширный набор дополнительных коннекторов. Тем не менее, благодаря стабильному питанию от сети и более активному охлаждению, консоль получает возможность выводить на экран телевизора видеосигнал в разрешении до 1920x1080 с частотой 60 кад/с, а также звук в формате 5.1 PCM. Настройка TV не требуется: достаточно разблокировать приставку и переключить источник сигнала на соответствующий порт HDMI.

Автономность

Чем больше экран, тем больше энергии он потребляет, но технология OLED – более энергоэффективна. Емкость же батареи в новой ревизии оставили без изменений (4310 мАч). В сумме, автономность консоли осталась примерно на прежнем уровне. Одна из самых энергозатратных игр Breath of the Wild на 50% яркости и в наушниках разряжает аккумулятор за 6 часов. Если выкрутить яркость и звук динамиков на максимум, то получим 5 часов 20 минут. Проекты с более темной гаммой и не такие требовательные к «железу» разряжают консоль медленнее. Саморазряд аккумулятора в режиме ожидания составляет около 3% в сутки. Каждый джойкон имеет встроенную батарею на 525 мАч, которой хватает на 20 часов автономной работы.

Консоль может заряжаться как непосредственно от блока питания, так и через док-станцию, а если к ней будут подсоединены джойконы, то восполнят энергию и они. Время, требующееся для зарядки комплекта – 2.5 часа. Консоль также поддерживает пауэрбанки (лучше выбирать с технологией Power Delivery).

Софт

Nintendo Switch работает на собственной операционной системе, и новая ревизия поставляется с прошивкой версии 13.0.0. Обновления как для операционки, так и для игр исправно «прилетают по воздуху». Интерфейс наглядный и удобный: в центре отображаются крупные иконки установленных тайтлов, снизу – значки с дополнительными сервисами (Switch Online, новости, магазин приложений, альбом скриншотов, настройка контроллеров, системные параметры и режим ожидания), а сверху – время, заряд батареи, активные беспроводные соединения и параметры учетной записи. Именно к последней привязываются все сделанные в местном магазине покупки.

При блокировке консоли, игра не закрывается, и можно мгновенно вернуться к ее прохождению. Свернут приложение, чтобы зайти в настройке разрешают, но запустить пару тайтлов одновременно не получится. Для подключения беспроводных наушников в настройках выделен отдельный пункт. Интерфейс не тормозит, а консоль не зависает. Помимо игрушек, можно еще установить лишь приложение для просмотра YouTube. Считаю, такой подход правильным: на Switch нужно играть, а для всего остального есть смартфоны.

Игры можно приобрести прямо с консоли в онлайн-магазине, использовать полученные где-либо электронные ключи или же купить картриджи. В последнем случае даже не потребуется ждать скачивания, а стоят они на 20-30% дешевле электронных аналогов. Для части проектов имеются бесплатные демоверсии. Можно оформить годовую подписку Nintendo Switch Online, которая позволит играть через интернет, а также даст доступ к библиотеке ретроигр. В продаже доступны и коллекционные фигурки Amiibo, которые не только собирают пыль на полке, но и дают небольшой бонус в играх, для чего нужно приложить статуэтку к правому джойкону.

Использование двух консолей

Наверняка OLED окажется для многих пользователей уже не первой консолью Switch. Если в планах продать или кому-то отдать предыдущую ревизию, то можно довольно просто перенести учетную запись на новую приставку со всеми текущими сохранениями, но при этом старая будет очищена. Происходит это беспроводным способом, правда, все игры придется качать заново, даже если вы устанавливали их на карту памяти.

Если же есть желание пользоваться обеими приставками, то тут уже потребуются «танцы с бубном». Авторизуемся в своей учетной записи на новой консоли, а затем одну из приставок назначаем основной, а другую – дополнительной. В первом случае никаких ограничений не будет, а вот вторая Switch будут проверять, не играет ли кто на главной, и если обнаружит такое, то не даст запустить ни одну игру. Впрочем, и тут есть лайфхак, позволяющий играть на обоих устройствах одновременно: просто держим основную отключенной от сети, а дополнительную – подключенной.

Второй момент – перенос сохранений. Проще всего воспользоваться платным сервисом Nintendo Switch Online, передав всю информацию через облако. Альтернатива – копировать данные отдельно для каждой игры напрямую. Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: экосистема Nintendo не оптимизирована для использования нескольких консолей.

Опыт эксплуатации

Для описания Nintendo Switch идеально подходит слоган «Играйте всегда, везде и со всеми». Консоль можно использовать в трех режимах: в сборе для индивидуальной портативной игры, с отсоединенными джойконами – для локального мультиплеера на дисплее приставки, а также с применением док-станции на большом экране как одному, так и в компании друзей. Переключение происходит за несколько секунд: не нужно ничего дополнительно скачивать или синхронизировать, поскольку игра остается той же самой, а меняется лишь способ взаимодействия с ней. Получить столь разнообразный спектр эмоций будет невозможно ни на одной другой консоли.

Портативный режим дарит не изведанные ранее ощущения: те игры, которые еще недавно были доступны исключительно на современном ПК или на стационарных приставках, теперь можно взять с собой в кармане, пройдя в метро несколько квестов из Skyrim или Ведьмака (пусть и с несколько урезанной графикой). Впрочем, в портативе мне больше понравилось играть в аркады или платформеры: меньше текста, больше действия. Из последнего это, безусловно, Metroid: Dread. Новый дисплей делает процесс игры еще более удобным: теперь он не «слепнет» под солнцем, а мелкие шрифты стали лучше читаться не только из-за увеличенной диагонали, но и более высокой контрастности. Эффект погружения привносит и продвинутая вибрация.

С помощью Nintendo Switch OLED можно устроить небольшую игровую вечеринку практически в любом месте. Здесь окажутся весьма полезны широкая подставка, отличные углы обзора и улучшенный звук. В любом месте: на пляже, в парке или даже в самолете можно отдать один джойкон другу, чтобы выяснить, кто тут главный. Дома же никто не мешает для этих целей воспользоваться большим телевизором. Конечно, для такого времяпрепровождения потребуются определенные игры. Рекомендую обратить внимание на Mario Party или WarioWare.

Стационарный режим отлично подходит для вдумчивых ролевых или приключенческих игр, например, таких хитов как Legend of Zelda: Breath of the Wild или Monster Hunter: Rise. Здесь можно, сидя в уютном кресле, насладиться продвинутым геймплеем и хорошей графикой. Стало более комфортно играть и в сетевые проекты, благодаря поддержке проводного интернета. Отдельная история – спортивные игры, где для управления используется гироскоп и акселерометр. В Ring Fit Adventure, например, чтобы передвигаться нужно бегать на месте, а враги уничтожаются сжатиями специального обруча.

Многие придерживаются мнения, что портативные консоли вообще не нужны, ведь поиграть можно и на сотовом. Хочу привести несколько аргументов в противовес этому утверждению. Для начала, батарея смартфона не будет расходоваться на гейминг, что уменьшит вероятность остаться в нужный момент без связи. Во-вторых, на мобильных устройствах сейчас засилье казуальных проектов с тоннами доната, а действительно достойных проектов можно пересчитать по пальцам одной руки. На Switch же доступно множество AAA-проектов, в которые можно играть в любом месте и без микроплатежей.

В-третьих, управление с использованием физических клавиш намного удобнее, чем сенсорный экран. Наконец, практически все современные «мобилки» требуют подключения к интернету. В городе это еще терпимо, но в отпуске может стать серьезной проблемой. У Switch же, по крайней мере на основной консоли, таких проблем нет: все игры, за исключением кооперативных режимов, не требуют подключения к сети.

Вывод

Switch получила неплохое обновление, пусть и не столь масштабное, как грезили фанаты. Безусловно, главным достоинством новой консоли является ее экран, который стал больше, ярче, контрастнее и красочнее. Без преувеличения, он позволяет получить новые впечатления от привычных игр. Неплохой «добавкой» стали также увеличенный вдвое внутренний накопитель, улучшенные динамики, широкая подставка и LAN-порт.

Нельзя не отметить небольшой редизайн как самой консоли, так и док-станции, в том числе, и новую расцветку. Стоит ли менять оригинальный Switch на OLED-версию? Вполне, но только если вы довольно много времени тратите на портативный гейминг. Если же вы пока не являетесь счастливым обладателем Switch, но концепция устройства вам интересна, то ответ однозначен: Nintendo Switch OLED – лучшая гибридная консоль на рынке.