Обзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse

В прошлом году в рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Oral-B Genius 8000 Oral-B Genius 9000 , моделей, относящихся к флагманскому сегменту. Поддерживалась синхронизация со смартфонами и проводился контроль качества съемки. Но далеко не всем это необходимо, плюс любой дополнительный функционал всегда отображается на стоимости. Для тех, кто приоритетом ставит только качественную чистку зубов и ограничен в средствах на покупку, рекомендуем присмотреться к нашему обзору набора Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K.

Комплектация

Этот набор содержит одну щетку для взрослого Oral-B Professional Care 500 и одну щетку для ребенка Oral-B Kids Mickey Mouse. Приобрести его можно в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется набор в коробке с темным оформлением. Приведено описание технических характеристик и особенности его работы.

Комплект включает два блока электронных зубных щеток, зарядную станцию, две насадки, а также набор документации. Изучим мы этот набор рассмотрев эти щетки раздельно, это будет актуально еще и учитывая то, что щетки можно приобрести и в отдельности.

Oral-B Professional Care 500

Выполнена Oral-B Professional Care 500 в аккуратном корпусе из пластика. В оформлении используется спокойная цветовая гамма.

Управление осуществляется при помощи единственной механической кнопки. Она запускает и останавливает вращение щетины.

В отличие от старших моделей тут нет регулировки скорости вращения и дополнительных режимов. Критично ли это? Нет, для повседневной эксплуатации наиболее восстребован будет классический режим чистки.

Контролировать оставшийся можно при помощи светодиодной индикации в нижней части ручки. Мягкая подсветка белого цвета, загорающаяся на короткое время во время включения.

Снизу углубление, используемое для установки на зарядную станцию. Используется единый стандарт, это позволяет при эксплуатации членами семьи заряжать на одной станции все щетки поочередно.

Сверху металлический вал, на который проводится монтаж съемного блока с щетками. Все тестируемые щетки в рамках «Лаборатории» совместимы между собой. В последующем будет не сложно приобрести сменную щетку.

Oral-B Kids Mickey Mouse

Oral-B Kids Mickey Mouse, как можно догадаться, ориентирована на детскую аудиторию. Сочный и свежий дизайн с использованием ярких дизайн привлекает внимание.

Для удобного хвата часть элементов прорезинена. Из рук не выскальзывает. По опыту эксплуатации, её комфортно держат дети от 3 лет и старше.

Управление также с помощью кнопки, выведенной на корпусе. Шум во время работы умеренный, не раздражает.

Для зарядки используется уже знакомого углубление на нижней стороне щетки. Контролировать заряд можно при помощи светодиодного индикатора.

Тесты

Насадка оформлена в цвет зубной щетки. Здесь нанесено изображение Мики-Мауса.Использование схожих по дизайну и принципу работы щеток, позволяет не только разом решить вопрос чистки родителей и ребенка, но и увлечь маленьких детей. Как результат процесс чистки становится увлекательным.

Контролировать и соблюдать временные интервалы можно в Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse с помощью серии перерывов во вращении, которые проходят каждые 30 секунд. Напомним, что для хорошего качества чистки, нужно выделять по 30 секунд на каждый квадрант ротовой полости.

Качество чистки лучше, чем у обычных механических щеток. Заметно снижается количество налета и уменьшается риск возникновения зубных камней в длительной перспективе. В первое время после перехода на электрическую щетку может наблюдаться кровотечение десен. Это нормально и быстро проходит. Для детской щетки подобрана оптимальная скорость вращения, не приводящая к повреждению эмали и десен.

Корпус щеток не боится попадания воды и влаги. В последующем можно будет промывать накопившуюся грязь под прямой струей воды из крана. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на неделю чисток утром и вечером. Восстановление заряда проходит установкой щетки на комплектную станцию. Детская щетка требует немного больше времени на зарядку, чем взрослая.

Итоги по Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Кстати, в последующем можно будет выбирать насадки не только с разным типом щетины, но и для ребенка подбирать тематическое оформление со знакомыми героями мультфильмов. Если в семье несколько детей можно вместо покупки дополнительных щеток, купить индивидуальные насадки для детей, тот же лайфхак, срабатывает и на взрослых.Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K станет отличным выбором при поиске зубных щеток для семейной эксплуатации. Одним набором эффективно решается вопрос чистки для взрослых и детей. Как и в старших моделях, тут предлагается высокое качество исполнения, выверенный дизайн, длительное время автономной работы и доступность аксессуаров. Отличием от рассмотренных ранее моделей является отсутствие дополнительных режимов чистки и синхронизации со смартфоном, если эти вопросы для вас не критичны этот набор будет радовать в течение длительного времени.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".