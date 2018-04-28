Обзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse

2018-04-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oral-B Kids Mickey Mouse; [77]
В прошлом году в рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Oral-B Genius 8000 и Oral-B Genius 9000, моделей, относящихся к флагманскому сегменту. Поддерживалась синхронизация со смартфонами и проводился контроль качества съемки. Но далеко не всем это необходимо, плюс любой дополнительный функционал всегда отображается на стоимости. Для тех, кто приоритетом ставит только качественную чистку зубов и ограничен в средствах на покупку, рекомендуем присмотреться к нашему обзору набора Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Этот набор содержит одну щетку для взрослого Oral-B Professional Care 500 и одну щетку для ребенка Oral-B Kids Mickey Mouse. Приобрести его можно в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется набор в коробке с темным оформлением. Приведено описание технических характеристик и особенности его работы.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Комплект включает два блока электронных зубных щеток, зарядную станцию, две насадки, а также набор документации. Изучим мы этот набор рассмотрев эти щетки раздельно, это будет актуально еще и учитывая то, что щетки можно приобрести и в отдельности.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Oral-B Professional Care 500

Выполнена Oral-B Professional Care 500 в аккуратном корпусе из пластика. В оформлении используется спокойная цветовая гамма.

Oral-B Professional Care 500

Управление осуществляется при помощи единственной механической кнопки. Она запускает и останавливает вращение щетины.

Oral-B Professional Care 500

В отличие от старших моделей тут нет регулировки скорости вращения и дополнительных режимов. Критично ли это? Нет, для повседневной эксплуатации наиболее восстребован будет классический режим чистки.

Oral-B Professional Care 500

Контролировать оставшийся можно при помощи светодиодной индикации в нижней части ручки. Мягкая подсветка белого цвета, загорающаяся на короткое время во время включения.

Oral-B Professional Care 500

Снизу углубление, используемое для установки на зарядную станцию. Используется единый стандарт, это позволяет при эксплуатации членами семьи заряжать на одной станции все щетки поочередно.

Oral-B Professional Care 500

Сверху металлический вал, на который проводится монтаж съемного блока с щетками. Все тестируемые щетки в рамках «Лаборатории» совместимы между собой. В последующем будет не сложно приобрести сменную щетку.

Oral-B Professional Care 500

Oral-B Kids Mickey Mouse

Oral-B Kids Mickey Mouse, как можно догадаться, ориентирована на детскую аудиторию. Сочный и свежий дизайн с использованием ярких дизайн привлекает внимание.

Oral-B Kids Mickey Mouse

Для удобного хвата часть элементов прорезинена. Из рук не выскальзывает. По опыту эксплуатации, её комфортно держат дети от 3 лет и старше.

Oral-B Kids Mickey Mouse

Управление также с помощью кнопки, выведенной на корпусе. Шум во время работы умеренный, не раздражает.

Oral-B Kids Mickey Mouse

Для зарядки используется уже знакомого углубление на нижней стороне щетки. Контролировать заряд можно при помощи светодиодного индикатора.

Oral-B Kids Mickey Mouse

Насадка оформлена в цвет зубной щетки. Здесь нанесено изображение Мики-Мауса.

Тесты

Использование схожих по дизайну и принципу работы щеток, позволяет не только разом решить вопрос чистки родителей и ребенка, но и увлечь маленьких детей. Как результат процесс чистки становится увлекательным.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Контролировать и соблюдать временные интервалы можно в Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse с помощью серии перерывов во вращении, которые проходят каждые 30 секунд. Напомним, что для хорошего качества чистки, нужно выделять по 30 секунд на каждый квадрант ротовой полости.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Качество чистки лучше, чем у обычных механических щеток. Заметно снижается количество налета и уменьшается риск возникновения зубных камней в длительной перспективе. В первое время после перехода на электрическую щетку может наблюдаться кровотечение десен. Это нормально и быстро проходит. Для детской щетки подобрана оптимальная скорость вращения, не приводящая к повреждению эмали и десен.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Корпус щеток не боится попадания воды и влаги. В последующем можно будет промывать накопившуюся грязь под прямой струей воды из крана. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на неделю чисток утром и вечером. Восстановление заряда проходит установкой щетки на комплектную станцию. Детская щетка требует немного больше времени на зарядку, чем взрослая.

Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Кстати, в последующем можно будет выбирать насадки не только с разным типом щетины, но и для ребенка подбирать тематическое оформление со знакомыми героями мультфильмов. Если в семье несколько детей можно вместо покупки дополнительных щеток, купить индивидуальные насадки для детей, тот же лайфхак, срабатывает и на взрослых.

Итоги по Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K

Золото. Выбор редакции MegaObzorOral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K станет отличным выбором при поиске зубных щеток для семейной эксплуатации. Одним набором эффективно решается вопрос чистки для взрослых и детей. Как и в старших моделях, тут предлагается высокое качество исполнения, выверенный дизайн, длительное время автономной работы и доступность аксессуаров. Отличием от рассмотренных ранее моделей является отсутствие дополнительных режимов чистки и синхронизации со смартфоном, если эти вопросы для вас не критичны этот набор будет радовать в течение длительного времени.
Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey MouseОбзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse
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