Обзор Orico M2PF-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KEY

С решениями, позволяющими самостоятельно собрать внешний жесткий диск, подобрав не только нужный объем, но и накопитель с нужным контроллером и типом памяти. Плюс такие собираемые решения стоят часто дешевле, чем заводские варианты, при этом еще можно выиграть по надежности и долговечности. Тестируемый сегодня Orico M2PF-C3 поддерживает М.2 диски с типом ключа «B-KEY».

Orico M2PF-C3

Средняя его стоимость – 1390 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением внешнего корпуса и особенностей работы. Комплект также включает USB 3.0 кабель, термоинтерфейс и различную документацию.

Orico M2PF-C3

Внешний вид

Выполнен корпус из металла. Одна из его граней с дополнительными ребрами. Такое исполнение позволяет использовать площадь корпуса для отвода тепла от накопителя.

Orico M2PF-C3

При этом общие габариты компактные. Хороший вариант в качестве карманного накопителя.

Orico M2PF-C3

Окрашен в темно-серый цвет. Подходит под устройства экосистемы Apple.

Orico M2PF-C3

Корпус внешнего жесткого диска разборный. Внутри печатная плата черного цвета с разъемом М.2. Ключ «B-KEY», обращайте внимание на тип ключа при подборе накопителя.

Orico M2PF-C3

Сам процесс сборки его очень прост. Занимает не более 5 минут. После этого внешний диск готов к работе.

Orico M2PF-C3

На боковой грани USB-C, это скоростной разъем. Кабель есть в комплекте. Для работы не требует установки драйверов. Проверяли на MacOS и Windows, а также перенося файлы с прямым подключением к смартфону Android.

Тесты

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Orico M2PF-C3

Итоги

Orico M2PF-C3 позволяет собрать тихий и компактный внешний диск с актуальным USB-C разъемом. Поддерживает М.2 диски с «B-KEY», сам процесс сборки максимально прост и не требует навыков. Преимуществом является исполнение из металла которое помимо жесткости, позволяет снизить рабочие температуры.
Комментарии и отзывы Orico M2PF-C3
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