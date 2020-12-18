Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач

Тестируемый сегодня 10-дюймовый планшет PRESTIGIO MUZE 4231 4G ориентирован на выполнение базовых задач и, в отличие от рассмотренного ранее детского планшета Prestigio SmartKids Max, он оснащен 4G, позволяя получать доступ интернет вне дома. Базируется на базе актуальной версии операционной системы Android 10 Go. Преимуществами этой системы являются оптимизации, снижающие нагрузку на процессор и оперативную память

PRESTIGIO MUZE 4231 4G

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя его стоимость составляет 7 990 рублей.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Стартовый набор включает защитную пленку на экран, кабель USB, адаптер питания. Все необходимое для начала эксплуатации идет в комплекте.

Внешний вид

Выполнен в классическом варианте неразборного моноблока. Основным материалом задней крышки выступает пластик с софт-тач покрытием.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Оно обеспечивает надежный хват, и планшет не выскальзывает из рук. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

В верхней зоне крышки расположен блок камеры со светодиодной вспышкой. Нанесены общие данные по названию устройства и полученным сертификатам соответствия.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Под откидной крышкой находятся слоты под SIM и карту памяти. Они идут с замковым креплением, исключается случайное выпадение при ношении.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

PRESTIGIO MUZE 4231 4G получил традиционный набор элементов управления в дополнение к сенсорному. Это кнопки включения и регулировки громкости на верхнем торце.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Зарядка и передача данных осуществляется через microUSB. Кабель и зарядное устройство идут в комплекте.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Динамики расположены на нижней грани. Они не перекрываются при обычном размещении в руках или размещении планшета на столе.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Вдоль всего периметра лицевой стороны идет небольшой кант, его наличие позволяет защитить экран от появления царапин. Также предусмотрели комплектную защитную пленку.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Рамки вокруг оптимальны с учетом того, чтобы при размещении не касаться сенсорного слоя. По центру верхней рамки выведен объектив фронтальной камеры, используемой для видеозвонков или селфи.

Экран

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Оснащен планшет 10.1-дюймовым экраном. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение экрана составляет 1280 на 800 пикселей. Качество у выводимого изображения хорошее. Позволяет просматривать видеоролики, фотографии, читать ленты социальных сетей и выполнять другие рабочие задачи. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Начинка

В качестве платформы для PRESTIGIO MUZE 4231 4G выбран четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832E с тактовой частотой 1.4 ГГц. Располагает 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. В повседневных задачах мы не наблюдали проблем со скоростью записи и стабильностью работы.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Поддерживает 4G. С SIM-картами российских операторов проблем замечено не было. Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц. За время тестирования использовали его в автомобиле для навигации и просмотра роликов со стриминговых сервисов.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает литий-полимерная батарея емкостью 5000 мАч. В смешанном сценарии с максимальным уровнем яркости экрана ее хватало на 6.5-7 часов работы. На восстановление заряда уходит около 3 часов.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Камера

Качество съемки характерное для планшетов. Подойдет для видеозвонков, съемки документов и общих снимков.

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

PRESTIGIO MUZE 4231 4G>

Софт

Работает планшет на базе актуальной версии операционной системы Android 10. В стартовый набор входят программы Google и Yandex. В дальнейшем сам пользователь сможет установить весь необходимый софт из Play Market.

Итоги по PRESTIGIO MUZE 4231 4G

За время длительного тестирования планшет PRESTIGIO MUZE 4231 4G продемонстрировал стабильную работу, хорошее качество экрана и длительное время автономной работы. Мы использовали его для рабочих задач, навигации, для просмотра роликов с Youtube и стриминговых сервисов, развивающих игр с простой графикой. Отдельно отметим возможность подключения беспроводной клавиатуры с тачпадом, и в такой связке он выступает хорошей альтернативой недорогому ноутбуку.
Комментарии и отзывы PRESTIGIO MUZE 4231 4G
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