Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя его стоимость составляет 7 990 рублей.
PRESTIGIO MUZE 4231 4G обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона. Стартовый набор включает защитную пленку на экран, кабель USB, адаптер питания. Все необходимое для начала эксплуатации идет в комплекте.
Внешний видВыполнен в классическом варианте неразборного моноблока. Основным материалом задней крышки выступает пластик с софт-тач покрытием.
>Оно обеспечивает надежный хват, и планшет не выскальзывает из рук. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
>В верхней зоне крышки расположен блок камеры со светодиодной вспышкой. Нанесены общие данные по названию устройства и полученным сертификатам соответствия.
>Под откидной крышкой находятся слоты под SIM и карту памяти. Они идут с замковым креплением, исключается случайное выпадение при ношении.
>PRESTIGIO MUZE 4231 4G получил традиционный набор элементов управления в дополнение к сенсорному. Это кнопки включения и регулировки громкости на верхнем торце.
>Зарядка и передача данных осуществляется через microUSB. Кабель и зарядное устройство идут в комплекте.
>Динамики расположены на нижней грани. Они не перекрываются при обычном размещении в руках или размещении планшета на столе.
>Вдоль всего периметра лицевой стороны идет небольшой кант, его наличие позволяет защитить экран от появления царапин. Также предусмотрели комплектную защитную пленку.
>Рамки вокруг оптимальны с учетом того, чтобы при размещении не касаться сенсорного слоя. По центру верхней рамки выведен объектив фронтальной камеры, используемой для видеозвонков или селфи.
Экран
>Оснащен планшет 10.1-дюймовым экраном. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение экрана составляет 1280 на 800 пикселей. Качество у выводимого изображения хорошее. Позволяет просматривать видеоролики, фотографии, читать ленты социальных сетей и выполнять другие рабочие задачи. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
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НачинкаВ качестве платформы для PRESTIGIO MUZE 4231 4G выбран четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832E с тактовой частотой 1.4 ГГц. Располагает 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. В повседневных задачах мы не наблюдали проблем со скоростью записи и стабильностью работы.
>Поддерживает 4G. С SIM-картами российских операторов проблем замечено не было. Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц. За время тестирования использовали его в автомобиле для навигации и просмотра роликов со стриминговых сервисов.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает литий-полимерная батарея емкостью 5000 мАч. В смешанном сценарии с максимальным уровнем яркости экрана ее хватало на 6.5-7 часов работы. На восстановление заряда уходит около 3 часов.
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КамераКачество съемки характерное для планшетов. Подойдет для видеозвонков, съемки документов и общих снимков.
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