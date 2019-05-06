Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)

2019-05-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX; [491]
В феврале компания NVIDIA представила сразу две новые видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660. Этот анонс был неожиданным, особенно учитывая то, что основное внимание до этого уделялось линейке RTX. Долгое время именно GTX 1060 являлась наиболее популярной и распространённой в пользовательском сегменте. Изучать будем на примере Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB, одной из самых доступных из представленных официально на российском рынке.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Комплект включает буклет и диск с программным обеспечением.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Внешний вид

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB может рассматриваться для установки в miniITX корпуса. Компактное одновентиляторное охлаждение.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Длина 168 мм, занимает два слота на материнской плате.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Внешний вид пластикового кожуха характерен для линейки StormX. По центру вентилятор с полупрозрачными лопастями.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

На панели разъемов доступны DVI-D, HDMI и DisplayPort. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

В этой видеокарте отсутствуют элементы с подсветкой и усиливающая пластина.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Охлаждение помимо кожуха и вентилятора включает алюминиевый радиатор и три медные тепловые трубки, соединенные с контактной пластиной.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Осуществляется контакт с чипами памяти и ядром, используются термопрокладки.

Начинка

TDP у Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB не превышает 150 Вт. Ядро функционирует на частоте 1500 МГц. Выполнена на основе архитектуры Turing и 12 нм техпроцесса. Это новое ядро TU116 в котором отсутствуют RT и тензорные ядра. 1536 шейдерных 32-битных CUDA. Доступны 6 Гбайт графической памяти GDDR6.

Тесты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB

3DMark FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

3DMark TimeSpy

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Battlefield V

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Destiny 2

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Far Cry New Dawn

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Итоги по Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB выступает оптимальным вариантом по соотношению стоимости и быстродействия среди доступных предложений. Её производительности достаточно для 1080p и 1440p. Поддерживаются технологии, HFTS тени высокого качества, адаптивное затенение изменяемой частоты затенения, полностью программируемый конвейер обработки геометрии, затенения в текстурном пространстве, воксельное фоновое затенение. Её основным конкурентом со стороны AMD выступает Radeon RX 590.
Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)
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