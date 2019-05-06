Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)

В феврале компания NVIDIA представила сразу две новые видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660. Этот анонс был неожиданным, особенно учитывая то, что основное внимание до этого уделялось линейке RTX. Долгое время именно GTX 1060 являлась наиболее популярной и распространённой в пользовательском сегменте. Изучать будем на примере Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB, одной из самых доступных из представленных официально на российском рынке.

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Комплект включает буклет и диск с программным обеспечением.

Внешний вид

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB может рассматриваться для установки в miniITX корпуса. Компактное одновентиляторное охлаждение.

Длина 168 мм, занимает два слота на материнской плате.

Внешний вид пластикового кожуха характерен для линейки StormX. По центру вентилятор с полупрозрачными лопастями.

На панели разъемов доступны DVI-D, HDMI и DisplayPort. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

В этой видеокарте отсутствуют элементы с подсветкой и усиливающая пластина.

Охлаждение помимо кожуха и вентилятора включает алюминиевый радиатор и три медные тепловые трубки, соединенные с контактной пластиной.

Начинка

Тесты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB

3DMark FireStrike Ultra

Осуществляется контакт с чипами памяти и ядром, используются термопрокладки.TDP у Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB не превышает 150 Вт. Ядро функционирует на частоте 1500 МГц. Выполнена на основе архитектуры Turing и 12 нм техпроцесса. Это новое ядро TU116 в котором отсутствуют RT и тензорные ядра. 1536 шейдерных 32-битных CUDA. Доступны 6 Гбайт графической памяти GDDR6.

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Итоги по Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB выступает оптимальным вариантом по соотношению стоимости и быстродействия среди доступных предложений. Её производительности достаточно для 1080p и 1440p. Поддерживаются технологии, HFTS тени высокого качества, адаптивное затенение изменяемой частоты затенения, полностью программируемый конвейер обработки геометрии, затенения в текстурном пространстве, воксельное фоновое затенение. Её основным конкурентом со стороны AMD выступает Radeon RX 590.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".