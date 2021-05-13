Обзор Philips Hue Play (2 модуля+адаптер питания). Умная панель освещения

Не так давно мы начали знакомство с умным освещением Philips Hue от Signify на примере светильника Philips Hue Bloom. Сегодня же продолжая в центре внимания будет панель освещения Philips Hue Play в комплекте с адаптером питания. Есть также наборы с одной панелью, которые будут полезны для расширения уже имеющегося комплекта.

Philips Hue Play

Они находятся в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость за набор с 2 модулями и адаптером питания – 11 690 рублей и за 1 модуль – 5 490 рублей.

Philips Hue Play обзор

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным и информативным оформлением. Внутри комплект распределен на картонной подложке, предотвращающей тряску при переноске.

Philips Hue Play

В набор входят два вида крепления, площадки с двухсторонним скотчем, адаптер питания, съемный блок с евровилкой, винты, шестигранный ключ, различную документацию.

Внешний вид

Выполнено освещение в формате панели. Длина – 26 см, ширина – 4.4 см, высота – 3.6 см.

Philips Hue Play

В основе пластик черного цвета с матовым покрытием. Задняя стенка с прорезиненным покрытием, предотвращающим скольжение на крепеже

Philips Hue Play

Как и отмечали выше, предлагается два варианта крепления. Отличия между ними заключаются в ориентации посадочной площадки: горизонтально или вертикально.

Philips Hue Play

Вертикальная в свою очередь дает возможность изменять в двух положениях. Присоединяется к ним панель при помощи винтов. Шестигранный ключ изначально предусмотрели в комплекте.

Philips Hue Play

В сборе можно располагать как на ровной горизонтальной плоскости, так и зафиксировать на любом ровном участке с помощью двухстороннего скотча.

Philips Hue Play

Корпус Philips Hue Play с защитой от пыли и воды. Его защита соответствует требованиям стандарта IP20.

Philips Hue Play

Элементы освещения располагаются под матовым рассеивателем. Мощность каждого светильника 6.6 Вт. Световой поток 530 лм.

Philips Hue Play

Зафиксирован кабель питания. Для работы требуют наличие адаптера питания. Рассчитан он на питание до трех таких панелей.

Philips Hue Play

Важно отметить, что рассматриваемы ниже «умные» функции задействуют мост – Philips Hue Bridge. Он не входит в комплект, является общим для всей экосистемы.

Софт

Основное управление проводится через фирменное приложение. Поиск и автоматическое добавление в аккаунт.

Philips Hue Play

Отображение общего списка элементов освещения и распределение по комнатам, а также зонам. В последующем это упрощает поиск нужного элемента и позволяет управлять отдельными элементами.

Philips Hue Play

Предлагается набор различных световых сценариев. Тут есть как статичные цвета, так и эффекты с изменением по заданному сценарию.

Philips Hue Play

Экран с палитрой цветов и выбором цвета для выбранных групп.

Philips Hue Play

Razer Chroma SDK

Эти панели, как и другое освещение можно использовать для оформления рабочего места с ПК или ноутбуком. Поддерживается экосистема Razer Chroma SDK с объединением эффекта и цвета освещения с периферией или компонентами внутри корпуса.

Philips Hue Play

Здесь же доступен детальный редактор по созданию таких эффектов.

Philips Hue Play

Яндекс.Алиса

Поддерживается интеграция с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Голосовыми командами на русском языке можно включать или выключать освещение, менять яркость и выбирать нужный цвет.

Philips Hue Play

Освещение может объединяться в группы. В такое группе могут быть решения от разных производителей.

Philips Hue Play

Есть экран с подсказками и списком поддерживаемых команд. Здесь же панель с выбором цветов.

Philips Hue Play

Алиса Philips Hue Play

Google Home

Philips Hue Play

Поддерживаются и другие системы с голосовым управлением. Как пример Google Home. Здесь общие возможности схожи по управлению, но на момент весны 2021 года команды только на английском языке. Это общая особенность этого ассистента.

Philips Hue Play

Примеры использования

Для примера приведем несколько сценариев эксплуатации этого освещения. Один из них интеграция в виде внешнего освещения для оформления рабочего места. Две панели Philips Hue Play установлены на обратной стороне монитора. Работает подсветка в такт всем элементам.

Philips Hue Play

Второй сценарий — это установка с обратной стороны телевизионной панели. Некое подобие окружающей подсветки Philips Ambilight. Но у нас она из-за отсутствия модуля обработки изображения Hue Play HDMI Sync Box идет со статичным цветом. Выглядит интересно и даже в таком виде расширяет пространство для восприятия объема картинки.

Philips Hue Play

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Hue Play – умное освещение с детальными настройками, возможностями синхронизации, несколькими способами установки и интеграцией с голосовым управлением. Такой формат исполнения отлично решает задачи создания фонового освещения у монитора или телевизионной панели. Большим плюсом является возможности расширения с добавлением устройств от Signify в общую экосистему, так и сочетание через сторонние сервисы с другими вариантами освещения, включая игровую периферию и компоненты для сборки ПК.
Philips Hue Play получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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