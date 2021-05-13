Обзор Philips Hue Play (2 модуля+адаптер питания). Умная панель освещения

Не так давно мы начали знакомство с умным освещением Philips Hue от Signify на примере светильника Philips Hue Bloom. Сегодня же продолжая в центре внимания будет панель освещения Philips Hue Play в комплекте с адаптером питания. Есть также наборы с одной панелью, которые будут полезны для расширения уже имеющегося комплекта.

Philips Hue Play обзор

Комплектация

Они находятся в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость за набор с 2 модулями и адаптером питания – 11 690 рублей и за 1 модуль – 5 490 рублей.Упакован в коробку с привлекательным и информативным оформлением. Внутри комплект распределен на картонной подложке, предотвращающей тряску при переноске.

Внешний вид

В набор входят два вида крепления, площадки с двухсторонним скотчем, адаптер питания, съемный блок с евровилкой, винты, шестигранный ключ, различную документацию.Выполнено освещение в формате панели. Длина – 26 см, ширина – 4.4 см, высота – 3.6 см.

В основе пластик черного цвета с матовым покрытием. Задняя стенка с прорезиненным покрытием, предотвращающим скольжение на крепеже

Как и отмечали выше, предлагается два варианта крепления. Отличия между ними заключаются в ориентации посадочной площадки: горизонтально или вертикально.

Вертикальная в свою очередь дает возможность изменять в двух положениях. Присоединяется к ним панель при помощи винтов. Шестигранный ключ изначально предусмотрели в комплекте.

В сборе можно располагать как на ровной горизонтальной плоскости, так и зафиксировать на любом ровном участке с помощью двухстороннего скотча.

Корпус Philips Hue Play с защитой от пыли и воды. Его защита соответствует требованиям стандарта IP20.

Элементы освещения располагаются под матовым рассеивателем. Мощность каждого светильника 6.6 Вт. Световой поток 530 лм.

Зафиксирован кабель питания. Для работы требуют наличие адаптера питания. Рассчитан он на питание до трех таких панелей.

Софт

Важно отметить, что рассматриваемы ниже «умные» функции задействуют мост – Philips Hue Bridge. Он не входит в комплект, является общим для всей экосистемы.Основное управление проводится через фирменное приложение. Поиск и автоматическое добавление в аккаунт.

Отображение общего списка элементов освещения и распределение по комнатам, а также зонам. В последующем это упрощает поиск нужного элемента и позволяет управлять отдельными элементами.

Предлагается набор различных световых сценариев. Тут есть как статичные цвета, так и эффекты с изменением по заданному сценарию.

Экран с палитрой цветов и выбором цвета для выбранных групп.

Razer Chroma SDK

Эти панели, как и другое освещение можно использовать для оформления рабочего места с ПК или ноутбуком. Поддерживается экосистема Razer Chroma SDK с объединением эффекта и цвета освещения с периферией или компонентами внутри корпуса.

Здесь же доступен детальный редактор по созданию таких эффектов.

Яндекс.Алиса

Поддерживается интеграция с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Голосовыми командами на русском языке можно включать или выключать освещение, менять яркость и выбирать нужный цвет.

Освещение может объединяться в группы. В такое группе могут быть решения от разных производителей.

Есть экран с подсказками и списком поддерживаемых команд. Здесь же панель с выбором цветов.

Алиса Philips Hue Play

Google Home

Поддерживаются и другие системы с голосовым управлением. Как пример Google Home. Здесь общие возможности схожи по управлению, но на момент весны 2021 года команды только на английском языке. Это общая особенность этого ассистента.

Примеры использования

Для примера приведем несколько сценариев эксплуатации этого освещения. Один из них интеграция в виде внешнего освещения для оформления рабочего места. Две панели Philips Hue Play установлены на обратной стороне монитора. Работает подсветка в такт всем элементам.

Второй сценарий — это установка с обратной стороны телевизионной панели. Некое подобие окружающей подсветки Philips Ambilight. Но у нас она из-за отсутствия модуля обработки изображения Hue Play HDMI Sync Box идет со статичным цветом. Выглядит интересно и даже в таком виде расширяет пространство для восприятия объема картинки.

Итоги

Philips Hue Play – умное освещение с детальными настройками, возможностями синхронизации, несколькими способами установки и интеграцией с голосовым управлением. Такой формат исполнения отлично решает задачи создания фонового освещения у монитора или телевизионной панели. Большим плюсом является возможности расширения с добавлением устройств от Signify в общую экосистему, так и сочетание через сторонние сервисы с другими вариантами освещения, включая игровую периферию и компоненты для сборки ПК.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".