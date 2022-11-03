Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопки

Изучаемый сегодня гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp поддерживает технологию автоматического определения толщины продукта, позволяя приготовить идеальный стейк нажатием одной кнопки. Он же помимо стейков поддерживает 6 автоматических программ, оснащен высокоточным датчиком температуры на двух панелях и имеет прочное двухслойное антипригарное покрытие.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Сопровождается 3-летней гарантией. Его уже можно приобрести в официальном интернет-магазине и на маркетплейсах.

Комплектация

Поставляется в коробке из матового картона с изображением гриля, данными по его ключевым особенностям и характеристикам.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Также в комплекте иллюстрированная книга с рецептами для грилей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Polaris PGP 3003 Optimal Temp обзор

Внешний вид

Корпус внушительный. В конструкции используется сочетание пластика, стекла и металла. Производит впечатление продукта премиального уровня.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

При этом он максимально практичный. Внешние поверхности легко обслуживаются, не царапаются.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Спереди панель из закаленного стекла вдоль всей длины, с набором сенсорных кнопок со светодиодной подсветкой белого цвета. С помощью них выбираются 6 автоматических режимов жарки: птица, котлета, колбаски, сэндвич, рыба и стейки. Дополнительно для стейков можно выбрать один из 4 желаемых уровней прожарки.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Также доступно включение ручного режима с выбором температуры для верхней и нижней панели по отдельности. Есть дисплей, отображающий температуру нагрева.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Крышка Polaris PGP 3003 Optimal Temp открывается с помощью ручки, загнутой вверх. Она не нагревается, сам хват удобный.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Обе панели у пресс-гриля рифлёные. Двойное антипригарное покрытие, обеспечивающее длительную эксплуатацию.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Снимаются панели просто. Достаточно нажать на кнопку на лицевой стороне и вынуть панель из пазов.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Нагревательные тены зафиксированы на внутренней стороне панелей. Так обеспечивается равномерное распределение тепла и прямой контакт.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

На правой грани механический фиксатор, позволяющий отрегулировать степень закрытия гриля или зафиксировать крышку.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

На обратной стороне съемный пластиковый лоток для сбора жира. Стоит гриль на прорезиненных ножках.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Подключается при помощи короткого кабеля с широким сечением и вилкой с заземлением.

Тесты

Мощность Polaris PGP 3003 Optimal Temp составляет 2000 Вт. Температура нагрева может определяться автоматически или настраиваться вручную от 150 до 240 °С. С закрытой крышкой вручную выставляется только общая температура для гриля, с открытием на 180 градусов можно выставить температуры для верхней и нижней панели в отдельности. С открытой крышкой выбор автоматических режимов блокируется.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Перед тем, как рассмотреть опыт готовки, предлагаем затронуть важный вопрос – очистки панелей и корпуса. Исполнение панелей тут позволяет мыть их как вручную без применения абразивных средств, так и в посудомоечной машине.

Стейк

Технология Optimal Temp, которая поддерживается этой моделью, позволяет выбирать между четырьмя степенями прожарки стейков: rare, medium rare, medium, well-done. Работает это так, включается пресс-гриль, выбирается нужная степень прожарки. После нагрева до нужной температуры издается звуковой сигнал.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Открываем крышку, размещаем стейк и закрываем крышку. При достижении нужной степени прожарки издается звуковой сигнал, сигнализирующий о необходимости снятия его с панелей.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Перемещаем на тарелку, накрываем фольгой и даем мясу дойти. После этого солим и перчим по вкусу.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

В ходе эксплуатации готовили несколько раз стейк-рибай. При выборе прожарки Medium Rare, итоговый результат всегда соответствовал ожидаемому.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Овощи

Понравилась готовка овощей на гриле. Без масла готовили кукурузу, перец, помидоры, лук, баклажаны. В последующем можно использовать их в качестве гарнира или приготовления вкуснейшего горячего салата.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Купаты

С Polaris PGP 3003 Optimal Temp готовили купаты. Для них есть отдельный режим. Все также просто как со стейком.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Выбрали режим, включили, дождались звукового сигнала и распределили купаты по нижней панели. Закрыли крышку и уже в течение 3-4 минут они были готовы, сохранив сочность.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Бургеры

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Понравилась готовка бургеров. Ее разделяли на два этапа. На первом приготовили котлеты.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

На втором подсушили срез булочек. Далее собираем по вкусу ингредиенты. Хорошо подходят детям, в отличие от тех которые предлагаются в сетях фастфуда здесь точный контроль качества ингредиентов.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Рыба

Готовили на нем как цельную рыбу, например, дорадо, так и стейки семги. Все также, достаточно выбрать автоматический режим, смазывать маслом и переворачивать в процессе готовки не нужно.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Сэндвичи

Использовали также для приготовления завтраков. На тостах собирали нужные ингредиенты, закрывали вторым тостом и с помощью отдельной автоматической программы получали горячие бутерброды к чашечке ароматного кофе приготовленного в Polaris PCM 1542E Adore Crema.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PGP 3003 Optimal Temp позволит легко и вкусно готовить различные блюда, выбирать четыре степени прожарки стейков, использовать автоматические программы для птицы, рыбы, сэндвичей, котлет и колбасок. Все это с минимальным вниманием, даже без кулинарного опыта и необходимости применения масла. Стильное и практичное внешнее исполнение, сенсорное и интуитивное управление, быстрый нагрев и вкусный результат.
Polaris PGP 3003 Optimal Temp получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Polaris PWK 1563CGL Water Way Pro. Удобный, простой и …
Чай — это традиционный напиток для большинства российских семей. Поэтому неудивительно, что чайник - это …
Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальн…
Изучаемый сегодня гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp поддерживает технологию автоматического опред…
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машинаОбзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина
Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопкиОбзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопки
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещениемОбзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещением
Обзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерным нагревомОбзор Hyundai HEO 6648 WG. Духовой шкаф с быстрым и равномерным нагревом
Обзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программамиОбзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor