Обзор Polaris PGP 3003 Optimal Temp. Гриль-пресс для идеальных стейков нажатием одной кнопки

Изучаемый сегодня гриль-пресс Polaris PGP 3003 Optimal Temp поддерживает технологию автоматического определения толщины продукта, позволяя приготовить идеальный стейк нажатием одной кнопки. Он же помимо стейков поддерживает 6 автоматических программ, оснащен высокоточным датчиком температуры на двух панелях и имеет прочное двухслойное антипригарное покрытие.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией. Его уже можно приобрести в официальном интернет-магазине и на маркетплейсах.Поставляется в коробке из матового картона с изображением гриля, данными по его ключевым особенностям и характеристикам.

Также в комплекте иллюстрированная книга с рецептами для грилей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PGP 3003 Optimal Temp обзор

Внешний вид

Корпус внушительный. В конструкции используется сочетание пластика, стекла и металла. Производит впечатление продукта премиального уровня.

При этом он максимально практичный. Внешние поверхности легко обслуживаются, не царапаются.

Спереди панель из закаленного стекла вдоль всей длины, с набором сенсорных кнопок со светодиодной подсветкой белого цвета. С помощью них выбираются 6 автоматических режимов жарки: птица, котлета, колбаски, сэндвич, рыба и стейки. Дополнительно для стейков можно выбрать один из 4 желаемых уровней прожарки.

Также доступно включение ручного режима с выбором температуры для верхней и нижней панели по отдельности. Есть дисплей, отображающий температуру нагрева.

Крышка Polaris PGP 3003 Optimal Temp открывается с помощью ручки, загнутой вверх. Она не нагревается, сам хват удобный.

Обе панели у пресс-гриля рифлёные. Двойное антипригарное покрытие, обеспечивающее длительную эксплуатацию.

Снимаются панели просто. Достаточно нажать на кнопку на лицевой стороне и вынуть панель из пазов.

Нагревательные тены зафиксированы на внутренней стороне панелей. Так обеспечивается равномерное распределение тепла и прямой контакт.

На правой грани механический фиксатор, позволяющий отрегулировать степень закрытия гриля или зафиксировать крышку.

На обратной стороне съемный пластиковый лоток для сбора жира. Стоит гриль на прорезиненных ножках.

Тесты

Подключается при помощи короткого кабеля с широким сечением и вилкой с заземлением.Мощность Polaris PGP 3003 Optimal Temp составляет 2000 Вт. Температура нагрева может определяться автоматически или настраиваться вручную от 150 до 240 °С. С закрытой крышкой вручную выставляется только общая температура для гриля, с открытием на 180 градусов можно выставить температуры для верхней и нижней панели в отдельности. С открытой крышкой выбор автоматических режимов блокируется.

Стейк

Перед тем, как рассмотреть опыт готовки, предлагаем затронуть важный вопрос – очистки панелей и корпуса. Исполнение панелей тут позволяет мыть их как вручную без применения абразивных средств, так и в посудомоечной машине.Технология Optimal Temp, которая поддерживается этой моделью, позволяет выбирать между четырьмя степенями прожарки стейков: rare, medium rare, medium, well-done. Работает это так, включается пресс-гриль, выбирается нужная степень прожарки. После нагрева до нужной температуры издается звуковой сигнал.

Открываем крышку, размещаем стейк и закрываем крышку. При достижении нужной степени прожарки издается звуковой сигнал, сигнализирующий о необходимости снятия его с панелей.

Перемещаем на тарелку, накрываем фольгой и даем мясу дойти. После этого солим и перчим по вкусу.

В ходе эксплуатации готовили несколько раз стейк-рибай. При выборе прожарки Medium Rare, итоговый результат всегда соответствовал ожидаемому.

Овощи

Понравилась готовка овощей на гриле. Без масла готовили кукурузу, перец, помидоры, лук, баклажаны. В последующем можно использовать их в качестве гарнира или приготовления вкуснейшего горячего салата.

Купаты

С Polaris PGP 3003 Optimal Temp готовили купаты. Для них есть отдельный режим. Все также просто как со стейком.

Выбрали режим, включили, дождались звукового сигнала и распределили купаты по нижней панели. Закрыли крышку и уже в течение 3-4 минут они были готовы, сохранив сочность.

Бургеры

Понравилась готовка бургеров. Ее разделяли на два этапа. На первом приготовили котлеты.

На втором подсушили срез булочек. Далее собираем по вкусу ингредиенты. Хорошо подходят детям, в отличие от тех которые предлагаются в сетях фастфуда здесь точный контроль качества ингредиентов.

Рыба

Готовили на нем как цельную рыбу, например, дорадо, так и стейки семги. Все также, достаточно выбрать автоматический режим, смазывать маслом и переворачивать в процессе готовки не нужно.

Сэндвичи

Использовали также для приготовления завтраков. На тостах собирали нужные ингредиенты, закрывали вторым тостом и с помощью отдельной автоматической программы получали горячие бутерброды к чашечке ароматного кофе приготовленного в Polaris PCM 1542E Adore Crema

Итоги

Polaris PGP 3003 Optimal Temp позволит легко и вкусно готовить различные блюда, выбирать четыре степени прожарки стейков, использовать автоматические программы для птицы, рыбы, сэндвичей, котлет и колбасок. Все это с минимальным вниманием, даже без кулинарного опыта и необходимости применения масла. Стильное и практичное внешнее исполнение, сенсорное и интуитивное управление, быстрый нагрев и вкусный результат.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".