Обзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраном

2019-01-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Prestigio Wize PMT3096 3G; [176]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой планшет Prestigio Wize PMT3096 3G с предустановленной операционной системой Android 8.1. Помимо этого установлены IPS-дисплей, модуль 3G с голосовыми вызовами и текстовыми сообщениями, а также батарейка с емкостью 5000 мАч. Его средняя стоимость составляет 6190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Prestigio Wize PMT3096 3G

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Prestigio Wize PMT3096 3G обзор

Комплектация

Покупатель получает Prestigio Wize PMT3096 3G в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает USB-кабель, адаптер питания и документацию.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Внешний вид

Исполнение классическое, доступен планшет только в черном варианте исполнения. Общие габариты составляют 225 x 163 x 9.9 мм.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Рамки вокруг экрана широкие. На нижней расположен логотип производителя, сверху объектив фронтальной камеры.

Prestigio Wize PMT3096 3G

На правом торце кнопка включения и кнопка регулировки громкости. Есть аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Зарядка и передача данных проводится через microUSB разъем на верхнем торце.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Корпус у Prestigio Wize PMT3096 3G неразборный. Снимается только небольшой участок в верхнем углу, скрывающий отсек под SIM и слот для карты памяти microSD. Прилегает крышка плотно.

Prestigio Wize PMT3096 3G

По центру объектив основной камеры. Снизу выведен парный основной динамик, он не перекрывается при расположении планшета на ровной поверхности.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Собран корпус аккуратно, отсутствуют зазоры и люфт отдельных элементов. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

Экран

Установлен 9.6-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 пикселей. Это IPS матрица с широкими углами обзора. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно работать под прямыми солнечными лучами.

Prestigio Wize PMT3096 3G

В помещении же проблем не возникает, подойдет как под просмотр мультимедийного контента, так и чтения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

За обработку данных отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT8321, работающий на частоте 1.3 ГГц. Ядра Cortex-A7 и графика Mali-400. Доступны 1 Гбайт и 8 Гбайт памяти. Базовая аппаратная платформа с ограниченным местом под хранение данных, все это ограничивает возможности запуска ресурсоемких игр. С обычными приложениями, клиентами социальных сетей и браузером проблем не возникало.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Связь

Prestigio Wize PMT3096 3G может получать доступ в сеть, как с помощью Wi-Fi 2.4 ГГц, так и независимо при условии установленной SIM-карты. 3G-модуль работает стабильно, связь уверенная. Владелец сможет совершать голосовые вызовы и отправлять текстовые сообщения. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает примерно на 4 часа работы. График разрядки равномерный. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет около 3 часов.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 Go Edition. Есть ограниченное число предустановленных приложений Яндекса и партнеров. Часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.

Prestigio Wize PMT3096 3G

Итоги по Prestigio Wize PMT3096 3G

Prestigio Wize PMT3096 3G – недорогой планшет со встроенным 3G-модулем и IPS-дисплеем. Как и у любого устройства у него есть и свои слабые стороны, к ним тут можно отнести малый объем памяти и невысокий уровень быстродействия.

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