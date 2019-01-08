Обзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраном

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой планшет Prestigio Wize PMT3096 3G с предустановленной операционной системой Android 8.1. Помимо этого установлены IPS-дисплей, модуль 3G с голосовыми вызовами и текстовыми сообщениями, а также батарейка с емкостью 5000 мАч. Его средняя стоимость составляет 6190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Prestigio Wize PMT3096 3G обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Prestigio Wize PMT3096 3G в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает USB-кабель, адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Исполнение классическое, доступен планшет только в черном варианте исполнения. Общие габариты составляют 225 x 163 x 9.9 мм.

Рамки вокруг экрана широкие. На нижней расположен логотип производителя, сверху объектив фронтальной камеры.

На правом торце кнопка включения и кнопка регулировки громкости. Есть аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники.

Зарядка и передача данных проводится через microUSB разъем на верхнем торце.

Корпус у Prestigio Wize PMT3096 3G неразборный. Снимается только небольшой участок в верхнем углу, скрывающий отсек под SIM и слот для карты памяти microSD. Прилегает крышка плотно.

По центру объектив основной камеры. Снизу выведен парный основной динамик, он не перекрывается при расположении планшета на ровной поверхности.

Экран

Собран корпус аккуратно, отсутствуют зазоры и люфт отдельных элементов. Крышка не продавливается под давлением пальцев.Установлен 9.6-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 пикселей. Это IPS матрица с широкими углами обзора. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно работать под прямыми солнечными лучами.

Начинка

В помещении же проблем не возникает, подойдет как под просмотр мультимедийного контента, так и чтения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.За обработку данных отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT8321, работающий на частоте 1.3 ГГц. Ядра Cortex-A7 и графика Mali-400. Доступны 1 Гбайт и 8 Гбайт памяти. Базовая аппаратная платформа с ограниченным местом под хранение данных, все это ограничивает возможности запуска ресурсоемких игр. С обычными приложениями, клиентами социальных сетей и браузером проблем не возникало.

Связь

Аккумулятор

Prestigio Wize PMT3096 3G может получать доступ в сеть, как с помощью Wi-Fi 2.4 ГГц, так и независимо при условии установленной SIM-карты. 3G-модуль работает стабильно, связь уверенная. Владелец сможет совершать голосовые вызовы и отправлять текстовые сообщения. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP.Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает примерно на 4 часа работы. График разрядки равномерный. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет около 3 часов.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 Go Edition. Есть ограниченное число предустановленных приложений Яндекса и партнеров. Часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.

Итоги по Prestigio Wize PMT3096 3G

Prestigio Wize PMT3096 3G – недорогой планшет со встроенным 3G-модулем и IPS-дисплеем. Как и у любого устройства у него есть и свои слабые стороны, к ним тут можно отнести малый объем памяти и невысокий уровень быстродействия.