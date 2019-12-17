Обзор Razer Nari Ultimate for Xbox One (RZ04-02910100-R3M1). Наушники с тактильной отдачей

2019-12-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Nari Ultimate for Xbox One; [220]
В прошлом году мы проводили тестирование Razer Nari, полноразмерных игровых наушников с шикарным звучанием. Не так давно компания выпустила специализированную версию под консоль XBOX One с упрощенным подключением к ней и, конечно же, технологией HyperSense, ранее доступной только в Nari Ultimate.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Рекомендованная стоимость наушников составляет 16 990 рублей.

Razer Nari Ultimate for Xbox One обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с изображением наушников и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Важно отметить, что для использования с ПК нужно будет приобрести адаптер XBOX. Обойдется он примерно в 1500 рублей, также позволит подключать другую совместимую периферию, включая геймпады.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Внешний вид

Дизайн гарнитуры хорошо узнаваем, он унаследован от оригинальной Nari Ultimate. Полноразмерная конструкция с широким металлическим оголовьем.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Но есть и свои уникальные изменения. Самое заметное это окраска внутренних подкладок в ярко-зеленый, фирменный цвет Xbox. Теперь тут нет подсветки.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Также в Razer Nari Ultimate for Xbox One отказались от собственного адаптера подключения, упростив процесс подключения к консоли. Проводится первая синхронизация простым нажатием на кнопку.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

С учетом позиционирования в качестве гарнитуры под игровую консоль, это позволит не занимать USB-порт, но для ПК теперь потребуется самостоятельная установка Xbox адаптера.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Оголовье наушников металлическое. Это две пластины, обеспечивающие хорошую жесткость и надежность конструкции.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Внутри мягкая подкладка на подвесах. Ручной регулировки по длине оголовья не требуется, оптимальный прижим без излишнего давления под разный объем головы.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Чашки поворотные, упрощающие процесс хранения и сам обхват ушей. Это массивные круглые чашки с решеткой на внешней стороне и зоной с логотипом по центру.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

На левой стороне расположена выдвижная ножка микрофона. Здесь же переключатель режимов: чат или игра. Рядом индикатор активности и кнопка включения.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Справа переключатель эффекта HyperSense, регулятор громкости воспроизведения. Нажатием на него можно активировать беззвучный режим.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Зарядка проводится через microUSB-разъем. В комплекте есть кабель без тканевой оплетки. Проводной режим подключения гарнитура не поддерживает.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Амбушюры глубокие. Внешний периметр из кожзама, с рабочей стороны приятная по текстуре пена. Наполнены они гелиевым уплотнителем, уменьшающим накопление тепла.

Тесты

Программное обеспечение Razer Nari Ultimate for Xbox One не поддерживают, работают сразу после подключения. Режим HyperSense включается при помощи переключателя. Вибрирующие чашки с решением от немецкой компании Lofelt. Внутри расположен привод с датчиком. Срабатывает он на события в игре. Принцип работы схож с геймпадами DualShock, дополняя эффекты выстрелов, взрывов и спецэффектов. Эффект потрясающий, ощущение присутствия. Сама игра раскрывается в новых красках. При прослушивании ее можно будет выключить.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Встроенного аккумулятора в наушниках хватает примерно на 9-10 часов автономной работы. При ежедневных играх это пара сеансов зарядки в неделю. Для подключения к источнику питания используется распространённый тип кабеля.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

В звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты. Наиболее удачно звучат динамичные композиции. Есть эффект объемной сцены. Большой запас по уровню максимальной яркости. В играх наушники дают возможность определять направление выстрелов и движения противников. Сам звук детализированный.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Микрофон с эффектом шумоподавления. Пригодится для общения в онлайн играх. Голос передает без искажений.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

В плане эргономики нареканий нет. Несмотря на массивную конструкцию, на голову не давят. Отсутствие проводов и свободные движения головой. Подойдут наушники под разновозрастную аудиторию.

Razer Nari Ultimate for Xbox One

Итоги по Razer Nari Ultimate for Xbox One

Золото. Выбор редакции MegaObzorКачество исполнения, технология Hypersense, простота подключения, длительное время автономной работы, насыщенное звучание, чувствительный микрофон, гелевые амбушюры и эффектный внешний вид делает Razer Nari Ultimate for Xbox One лучшей беспроводной гарнитурой для консоли Xbox One. Из особенностей отметим совместимость с настольными ПК.
Razer Nari Ultimate for Xbox One получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Nari Ultimate for Xbox One
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