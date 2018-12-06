Обзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игр

2018-12-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RAZER NARI; [73]
Осенью компания RAZER анонсировала выпуск новой серии игровых гарнитур NARI и не так давно в России стартовали продажи беспроводных наушников RAZER NARI. Новинка поддерживает технологию пространственного звука THX Spatial Audio, обеспечивающего виртуальный объемный звук нового поколения. У нас появилась возможность изучить её в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

RAZER NARI

Она уже стала доступна в официальном магазине RAZERSTORE с доставкой по России за 11990 рублей - https://www.razer.ru/product/gameaudio/razer-nari.

RAZER NARI обзор

Комплектация

Поставляются наушники в коробке с традиционным оформлением. На гранях приведены снимки наушников в нескольких ракурсах и данные по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, наклейку с логотипом и техническую документацию.

RAZER NARI

Внешний вид

RAZER NARI

Конструкция RAZER NARI состоит из металлического оголовья и круглых массивных чашек. Прослеживаются знакомые черты оформления с ранее выпущенных серий наушников.

RAZER NARI

Дуга, удерживающая чаши, состоит из двух металлических пластин, обеспечивающих общую жесткость конструкции. Минимальное количество пластика в местах стыка, может говорить о надежности и долговечности.

RAZER NARI

Внутренняя мягкая вставка, закрепленная проволочным подвесом, дает оптимальный прижим к голове. На внешней стороне выбит логотип производителя.

RAZER NARI

Амбушюры из экокожи и тканевой вставки. Внутри находится из охлаждающий гелевый наполнитель. Такие материалы дают оптимальное сочетание звукоизоляции и комфорта. Уши в таких чашках не запотевают.

RAZER NARI

На внешней стороне чашек по периметру вставка в виде решетки. По центру площадка с логотипом RAZER. Этот элемент оснащен многоцветной подсветкой CHROMA.

RAZER NARI

Справа на нижнем торце расположен скрытый пенал под беспроводной адаптер подключения. Здесь же барабан регулировки громкости.

RAZER NARI

Слева у RAZER NARI кнопка включения, механическая кнопка выключения микрофона, светодиодный индикатор. Доступен регулятор режимов GAME/CHAT.

RAZER NARI

Пользователю доступны microUSB, используемый для восстановления заряда, а также аудиоразъем для проводной передачи звука.

RAZER NARI

В левой чашке выдвижной микрофон с гибкой штангой. По периметру микрофона подсвечиваемая окантовка, отображающая текущий режим работы. Удобный контроль активности передачи голоса.

RAZER NARI

Софт

RAZER NARI

Наушники поддерживают центр SYNAPSE 3.0. Определяются автоматически при подключении USB-адаптера, дополнительная синхронизация не требуется. В главном окне отображается подключенная периферия и установленные модули.

RAZER NARI

«ЗВУК» - выводятся подсказки по работе барабана балансировки режимов «ИГРА» и «ЧАТ». Здесь же рекомендация по стартовой настройке.

RAZER NARI

«МИКШЕР» - активируется технология объемного звучания THX SPARTIAL AUDIO. Пользователь сможет провести калибровку и выбрать приложения в которых должна работать эта технология.

RAZER NARI

«УЛУЧШЕНИЕ» - задается уровни усиления басов, нормализации звука и четкости речи.

RAZER NARI

«ЭКВАЛАЙЗЕР» - выбор готовых предустановок и корректировка каждого из режимов.

RAZER NARI

«МИКРОФОН» - усиление микрофона. Активация нормализации громкости, устранения внешнего шума и четкости речи.

RAZER NARI

«ПОДСВЕТКА» - уровень яркости подсветки, синхронизация с остальными компонентами. Отдельное окно с расширенными эффектами.

RAZER NARI

«ПИТАНИЕ» - активируется энергосбережение с автоматическим переходом в сон при бездействии.

Настройка RAZER NARI

В каждой из вкладок в верхней зоне отображается уровень заряда аккумулятора.

Тесты

RAZER NARI поддерживает технологию пространственного звука THX Spatial Audio. Высокий уровень детализации и ощущение глубины сцены. По восприятию, она лучше, чем в распространённых вариантах реализации виртуального звука 5.1/7.1. В шутерах создается полный эффект присутствия и погружения в происходящее на экране. Есть в этом и практичная польза, в сетевых шутерах наушники дают преимущество в виде четкого позиционирования расположения противников. В деталях передается направление движения и выстрелов.

RAZER NARI

Хорошо эта технология себя показала не только в играх. Фильмы с динамичными сценами, любимые сериалы и музыкальные композиции. Звук хорошо сбалансирован на всем диапазоне частот. Чистые басы, проработанная середина и верхи. При увеличении уровня басов, создается легкий эффект дрожания. Кстати, вышла еще модификация Ultimate с поддержкой Razer HyperSense. В таких наушниках вибрация будет адаптироваться под звучащий в данный момент звук.

RAZER NARI

Есть запас по максимальному уровню громкости. Использование беспроводной связи на частоте 2.4 ГГц, обеспечивает передачу сигнала без задержек. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. На устройствах не оснащенных USB, можно будет воспользоваться аудиокабелем. Это могут быть смартфоны, планшеты и консоли. Как итог получаем наушники с универсальным подключением.

RAZER NARI

Микрофон чувствительный. Звук передает без искажений. Он подойдет для записи подкастов, звуковых дорожек к видеороликам, общения в играх и проведения стримов. Оценить его можно на наглядном примере ниже, в нем же представлен пример работы дополнительных технологий.

Тест в прямом эфире микрофон RAZER NARI

Несмотря на кажущуюся громоздкую конструкцию, наушники хорошо сидят на голове. Не давят, уши при длительном ношении не запотевают. Крупные амбушюры полностью обхватывают уши, обеспечивая хороший уровень звукоизоляции. Подойдут наушники под разный объем головы. При резких движениях не смещаются. Поворотные чашки сами обеспечивают оптимальный обхват.

RAZER NARI

Встроенного аккумулятор хватает на 13.5-14 часов беспрерывной передачи звука с активированной подсветкой CHROMA. Отключение подсветки продлит время работы еще на несколько часов.

Итоги по RAZER NARI

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER NARI – лучшие беспроводные наушники флагманского уровня. Эффектный внешний вид, выверенная эргономика, сбалансированный звук, поддержка THX Spatial Audio, подсвечиваемые чашки, стабильное беспроводное подключение, качественный микрофон, детализированные настройки, длительное время автономной работы, гелевые амбушюры, удобное управление, металлическое оголовье, несколько вариантов подключения. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но и возможности наушники эти предлагают далеко не рядовые.
RAZER NARI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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