Обзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игр

Осенью компания RAZER анонсировала выпуск новой серии игровых гарнитур NARI и не так давно в России стартовали продажи беспроводных наушников RAZER NARI. Новинка поддерживает технологию пространственного звука THX Spatial Audio, обеспечивающего виртуальный объемный звук нового поколения. У нас появилась возможность изучить её в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

RAZER NARI обзор

Она уже стала доступна в официальном магазине RAZERSTORE с доставкой по России за 11990 рублей - https://www.razer.ru/product/gameaudio/razer-nari

Комплектация

Поставляются наушники в коробке с традиционным оформлением. На гранях приведены снимки наушников в нескольких ракурсах и данные по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, наклейку с логотипом и техническую документацию.

Внешний вид

Конструкция RAZER NARI состоит из металлического оголовья и круглых массивных чашек. Прослеживаются знакомые черты оформления с ранее выпущенных серий наушников.

Дуга, удерживающая чаши, состоит из двух металлических пластин, обеспечивающих общую жесткость конструкции. Минимальное количество пластика в местах стыка, может говорить о надежности и долговечности.

Внутренняя мягкая вставка, закрепленная проволочным подвесом, дает оптимальный прижим к голове. На внешней стороне выбит логотип производителя.

Амбушюры из экокожи и тканевой вставки. Внутри находится из охлаждающий гелевый наполнитель. Такие материалы дают оптимальное сочетание звукоизоляции и комфорта. Уши в таких чашках не запотевают.

На внешней стороне чашек по периметру вставка в виде решетки. По центру площадка с логотипом RAZER. Этот элемент оснащен многоцветной подсветкой CHROMA.

Справа на нижнем торце расположен скрытый пенал под беспроводной адаптер подключения. Здесь же барабан регулировки громкости.

Слева у RAZER NARI кнопка включения, механическая кнопка выключения микрофона, светодиодный индикатор. Доступен регулятор режимов GAME/CHAT.

Пользователю доступны microUSB, используемый для восстановления заряда, а также аудиоразъем для проводной передачи звука.

В левой чашке выдвижной микрофон с гибкой штангой. По периметру микрофона подсвечиваемая окантовка, отображающая текущий режим работы. Удобный контроль активности передачи голоса.

Софт

Наушники поддерживают центр SYNAPSE 3.0. Определяются автоматически при подключении USB-адаптера, дополнительная синхронизация не требуется. В главном окне отображается подключенная периферия и установленные модули.

«ЗВУК» - выводятся подсказки по работе барабана балансировки режимов «ИГРА» и «ЧАТ». Здесь же рекомендация по стартовой настройке.

«МИКШЕР» - активируется технология объемного звучания THX SPARTIAL AUDIO. Пользователь сможет провести калибровку и выбрать приложения в которых должна работать эта технология.

«УЛУЧШЕНИЕ» - задается уровни усиления басов, нормализации звука и четкости речи.

«ЭКВАЛАЙЗЕР» - выбор готовых предустановок и корректировка каждого из режимов.

«МИКРОФОН» - усиление микрофона. Активация нормализации громкости, устранения внешнего шума и четкости речи.

«ПОДСВЕТКА» - уровень яркости подсветки, синхронизация с остальными компонентами. Отдельное окно с расширенными эффектами.

Настройка RAZER NARI

«ПИТАНИЕ» - активируется энергосбережение с автоматическим переходом в сон при бездействии.

Тесты

В каждой из вкладок в верхней зоне отображается уровень заряда аккумулятора.RAZER NARI поддерживает технологию пространственного звука THX Spatial Audio. Высокий уровень детализации и ощущение глубины сцены. По восприятию, она лучше, чем в распространённых вариантах реализации виртуального звука 5.1/7.1. В шутерах создается полный эффект присутствия и погружения в происходящее на экране. Есть в этом и практичная польза, в сетевых шутерах наушники дают преимущество в виде четкого позиционирования расположения противников. В деталях передается направление движения и выстрелов.

Хорошо эта технология себя показала не только в играх. Фильмы с динамичными сценами, любимые сериалы и музыкальные композиции. Звук хорошо сбалансирован на всем диапазоне частот. Чистые басы, проработанная середина и верхи. При увеличении уровня басов, создается легкий эффект дрожания. Кстати, вышла еще модификация Ultimate с поддержкой Razer HyperSense. В таких наушниках вибрация будет адаптироваться под звучащий в данный момент звук.

Есть запас по максимальному уровню громкости. Использование беспроводной связи на частоте 2.4 ГГц, обеспечивает передачу сигнала без задержек. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. На устройствах не оснащенных USB, можно будет воспользоваться аудиокабелем. Это могут быть смартфоны, планшеты и консоли. Как итог получаем наушники с универсальным подключением.

Тест в прямом эфире микрофон RAZER NARI

Микрофон чувствительный. Звук передает без искажений. Он подойдет для записи подкастов, звуковых дорожек к видеороликам, общения в играх и проведения стримов. Оценить его можно на наглядном примере ниже, в нем же представлен пример работы дополнительных технологий.

Несмотря на кажущуюся громоздкую конструкцию, наушники хорошо сидят на голове. Не давят, уши при длительном ношении не запотевают. Крупные амбушюры полностью обхватывают уши, обеспечивая хороший уровень звукоизоляции. Подойдут наушники под разный объем головы. При резких движениях не смещаются. Поворотные чашки сами обеспечивают оптимальный обхват.

Итоги по RAZER NARI

Встроенного аккумулятор хватает на 13.5-14 часов беспрерывной передачи звука с активированной подсветкой CHROMA. Отключение подсветки продлит время работы еще на несколько часов.RAZER NARI – лучшие беспроводные наушники флагманского уровня. Эффектный внешний вид, выверенная эргономика, сбалансированный звук, поддержка THX Spatial Audio, подсвечиваемые чашки, стабильное беспроводное подключение, качественный микрофон, детализированные настройки, длительное время автономной работы, гелевые амбушюры, удобное управление, металлическое оголовье, несколько вариантов подключения. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но и возможности наушники эти предлагают далеко не рядовые.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".