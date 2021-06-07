Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица

Не так давно мы изучили ультразвуковые аппараты ReadySkin neoSkin ReadySkin ZY8300 . Они позволяют в домашних условиях самостоятельно проводить косметические процедуры без оплаты помощи дорогостоящих специалистов. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки этого производителя, поделимся опытом эксплуатации ReadySkin Glory, ультразвукового аппарата, предназначенного для ухода за кожей лица в домашних условиях.

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.Упакован в коробку с аккуратным и привлекательным оформлением. Приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам. При первом открытии коробки отсутствовали посторонние запахи.

Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство по эксплуатации на русском языке.

Внешний вид

Выполнен аппарат в компактном корпусе из белоснежного ABS-пластика. Габариты позволяют брать с собой в дамской сумке.

На лицевой стороне хромированная кнопка управления, отвечающая за включение и переключение режимов.

Четыре режима работы и каждому из них соответствует свой индикатор. Наглядно и информативно.

С обратной стороны нанесены технические данные и здесь же стилизованные контакты в виде символа «S».

Лопатка из медицинской стали шириной 24 мм. Она защищена съемным колпачком, предотвращающим повреждения во время хранения и переноски.

Разъем USB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора у ReadySkin Glory защищен резиновой заглушкой, что исключит риск попадания пыли и влаги. Кабель и адаптер питания идет в комплекте.

Полного заряда хватает на проведение 20 процедур. Поддерживается автоматическое отключение через 3 минуты с начала работы, предостерегая повреждение кожи.

Тесты

В комплектной инструкции подробно описаны рекомендации и особенности проведения процедур. Разобраться будет несложно. Перед началом процедуры важно продезинфицировать лопатку с помощью дез. средства. Провести очистку кожи лица очищающим средством, раскрыть поры, распарив ее гелями или масками.

Ультразвуковой аппарат использует частоту ультразвука 25 кГц. Поддерживается четыре режима и пять функций, рассмотрим их в отдельности.

Ультразвук

В этом режиме проводится процедура ежедневного очищения. Под действием ультразвука удаляются поверхностные загрязнения, ороговевшие клетки и кожные выделения. Для проведения процедуры нужно использовать мицеллярную воду, тоник, специальный гель или лосьон.

Воздействие положительными ионами

Дезинкрустация или глубокое очищение. В этом режиме используется гель-дезинкрустант. Через этот гель микроток действует на кожу, открывая поры и способствуя глубокому очищению кожи.

Воздействие отрицательными ионами

Ионофорез или питание и увлажнение. Для этой процедуры нужно использовать косметические средства и поверх них нанести гель. Он выступает проводником полезных веществ в глубину кожи лица.

EMS+ультразвук

Итоги

Микромассаж и лифтинг. Используются омолаживающие сыворотки, активные гели. Под воздействием ультразвука питательные компоненты доставляются к клеткам, запуская процессы омоложения и естественного увлажнения.ReadySkin Glory идеально подходит для самостоятельного использования в домашних условиях, экономя на походах к косметологу. Компактный и аккуратный корпус, интуитивное управление, длительное время автономной работы и простая зарядка, четыре режима и пять функций.