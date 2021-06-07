Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.
КомплектацияУпакован в коробку с аккуратным и привлекательным оформлением. Приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам. При первом открытии коробки отсутствовали посторонние запахи.
Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство по эксплуатации на русском языке.
Внешний видВыполнен аппарат в компактном корпусе из белоснежного ABS-пластика. Габариты позволяют брать с собой в дамской сумке.
На лицевой стороне хромированная кнопка управления, отвечающая за включение и переключение режимов.
Четыре режима работы и каждому из них соответствует свой индикатор. Наглядно и информативно.
С обратной стороны нанесены технические данные и здесь же стилизованные контакты в виде символа «S».
Лопатка из медицинской стали шириной 24 мм. Она защищена съемным колпачком, предотвращающим повреждения во время хранения и переноски.
Разъем USB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора у ReadySkin Glory защищен резиновой заглушкой, что исключит риск попадания пыли и влаги. Кабель и адаптер питания идет в комплекте.
Полного заряда хватает на проведение 20 процедур. Поддерживается автоматическое отключение через 3 минуты с начала работы, предостерегая повреждение кожи.
ТестыВ комплектной инструкции подробно описаны рекомендации и особенности проведения процедур. Разобраться будет несложно. Перед началом процедуры важно продезинфицировать лопатку с помощью дез. средства. Провести очистку кожи лица очищающим средством, раскрыть поры, распарив ее гелями или масками.
Ультразвуковой аппарат использует частоту ультразвука 25 кГц. Поддерживается четыре режима и пять функций, рассмотрим их в отдельности.
УльтразвукВ этом режиме проводится процедура ежедневного очищения. Под действием ультразвука удаляются поверхностные загрязнения, ороговевшие клетки и кожные выделения. Для проведения процедуры нужно использовать мицеллярную воду, тоник, специальный гель или лосьон.
Воздействие положительными ионамиДезинкрустация или глубокое очищение. В этом режиме используется гель-дезинкрустант. Через этот гель микроток действует на кожу, открывая поры и способствуя глубокому очищению кожи.
Воздействие отрицательными ионамиИонофорез или питание и увлажнение. Для этой процедуры нужно использовать косметические средства и поверх них нанести гель. Он выступает проводником полезных веществ в глубину кожи лица.