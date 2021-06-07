Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица

Не так давно мы изучили ультразвуковые аппараты ReadySkin neoSkin и ReadySkin ZY8300. Они позволяют в домашних условиях самостоятельно проводить косметические процедуры без оплаты помощи дорогостоящих специалистов. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки этого производителя, поделимся опытом эксплуатации ReadySkin Glory, ультразвукового аппарата, предназначенного для ухода за кожей лица в домашних условиях.

ReadySkin Glory

Его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку с аккуратным и привлекательным оформлением. Приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам. При первом открытии коробки отсутствовали посторонние запахи.

ReadySkin Glory

Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство по эксплуатации на русском языке.

ReadySkin Glory

Внешний вид

Выполнен аппарат в компактном корпусе из белоснежного ABS-пластика. Габариты позволяют брать с собой в дамской сумке.

ReadySkin Glory

На лицевой стороне хромированная кнопка управления, отвечающая за включение и переключение режимов.

ReadySkin Glory

Четыре режима работы и каждому из них соответствует свой индикатор. Наглядно и информативно.

ReadySkin Glory

С обратной стороны нанесены технические данные и здесь же стилизованные контакты в виде символа «S».

ReadySkin Glory

Лопатка из медицинской стали шириной 24 мм. Она защищена съемным колпачком, предотвращающим повреждения во время хранения и переноски.

ReadySkin Glory

Разъем USB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора у ReadySkin Glory защищен резиновой заглушкой, что исключит риск попадания пыли и влаги. Кабель и адаптер питания идет в комплекте.

ReadySkin Glory

Полного заряда хватает на проведение 20 процедур. Поддерживается автоматическое отключение через 3 минуты с начала работы, предостерегая повреждение кожи.

ReadySkin Glory

Тесты

В комплектной инструкции подробно описаны рекомендации и особенности проведения процедур. Разобраться будет несложно. Перед началом процедуры важно продезинфицировать лопатку с помощью дез. средства. Провести очистку кожи лица очищающим средством, раскрыть поры, распарив ее гелями или масками.

ReadySkin Glory

Ультразвуковой аппарат использует частоту ультразвука 25 кГц. Поддерживается четыре режима и пять функций, рассмотрим их в отдельности.

ReadySkin Glory

Ультразвук

В этом режиме проводится процедура ежедневного очищения. Под действием ультразвука удаляются поверхностные загрязнения, ороговевшие клетки и кожные выделения. Для проведения процедуры нужно использовать мицеллярную воду, тоник, специальный гель или лосьон.

ReadySkin Glory

Воздействие положительными ионами

Дезинкрустация или глубокое очищение. В этом режиме используется гель-дезинкрустант. Через этот гель микроток действует на кожу, открывая поры и способствуя глубокому очищению кожи.

ReadySkin Glory

Воздействие отрицательными ионами

Ионофорез или питание и увлажнение. Для этой процедуры нужно использовать косметические средства и поверх них нанести гель. Он выступает проводником полезных веществ в глубину кожи лица.

ReadySkin Glory

EMS+ультразвук

Микромассаж и лифтинг. Используются омолаживающие сыворотки, активные гели. Под воздействием ультразвука питательные компоненты доставляются к клеткам, запуская процессы омоложения и естественного увлажнения.

Итоги

ReadySkin Glory идеально подходит для самостоятельного использования в домашних условиях, экономя на походах к косметологу. Компактный и аккуратный корпус, интуитивное управление, длительное время автономной работы и простая зарядка, четыре режима и пять функций.
Комментарии и отзывы ReadySkin Glory
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