Обзор ReadySkin neoSkin. Ультразвуковой аппарат с функцией LED-терапии и EMS-стимуляции

Не так давно мы изучали ReadySkin ZY8300 , ультразвуковой аппарат для чистки лица, сегодня продолжая рассмотрение темы ухода за кожей лица, в центре внимания ReadySkin neoSkin. Этот аппарат выполнен в формате 6-в-1: LED-терапия, электростимуляция мышц, глубокое очищение кожи, эффективное введение косметических препаратов, формирование овала лица, тонизирующий вибромассаж и лифтинг.

Комплектация

Аппарат можно свободно приобрести в российских магазинах.Комплект включает сам аппарат, USB-кабель, адаптер питания, подробную инструкцию на русском языке.

Собрано все в коробке с симпатичным оформлением. Внутри зафиксированы в подложку и дополнительную транспортировочную пленку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке.

На обратной стороне приведено описание ключевых функций и особенностей.

Внешний вид

Выполнен аппарат в компактном и легком корпусе из прочного ABS-пластика. Он износоустойчив, не подвержен загрязнению следами пальцев.

Управляется при помощи 2 клавиш: верхняя включение/выключение, выбор мощности и нижняя для переключения режимов.

Контролировать активный в данный момент режим можно при помощи отдельных светодиодных индикаторов. Тут их шесть.

Электрод у ReadySkin neoSkin выполнен из медицинской стали. По периметру LED-панель с красными и синими светодиодами.

Оснащен аккумулятором с емкостью 800 мАч. Хватает его на 1-2 часа работы в зависимости от выбранного режима.

В основании разъем microUSB, используемый для проведения сеанса зарядки. Использование распространенного типа кабеля позволит не брать с собой в поездки дополнительный адаптер питания.

Нареканий по качеству сборки и исполнения за время длительных тестов нет.

Тесты

Перед началом процедуры нужно обязательно провести дезинфекционную обработку поверхности электрода любым дез. средством. Далее очищаем кожу лица с помощью очищающего средства. Распарить поры, например, воспользовавшись специальными гелями или распаривающими масками. После этого кожа готова к процедурам.

Подходит для кожи разного типа, включая нормальную, сухую, жирную, комбинированную и чувствительную. Это ультразвуковой аппарат с частотой ультразвука 3 мГц. Поддерживается «умная» звуковая индикация при необходимости смены участка воздействия. Отключается автоматически без контакта с кожей.

Режим C

ReadySkin neoSkin поддерживает шесть функций и три режима мощности для каждой. Рассмотрим каждый из них в отдельности.Ионное очищение/Дезинкрустация – в этом режиме нужно использовать гель-дезинкрустант. Гель при воздействии вибрации и инфракрасного нагрева способствует омылению жирных кислот, кожного сала, и в итоге происходит очищение.

Режим N

Ионофорез – на кожу необходимо нанести косметическое средство и поверх него гель-проводник. Под воздействием ультразвука, вибрации, гальванического тока и ИК-нагрева улучшается проникновение косметического средства в кожу.

Режим L

Лифтинг – в этом режиме идет одновременное воздействие ультразвукового и микротокового массажа, ИК-нагрева и вибрации. Происходит усиление выработки коллагена, подтягивание и укрепление кожи. Тут также необходимо наносить на кожу гель-проводник.

Режим P

Световое воздействие – терапия красным и синим светом, а также вибромассаж. Синий свет оказывает антибактериальный эффект, а красный уменьшает поры и борется с морщинами. Требуется нанесение геля.

Режим M

Тонизирующий вибромассаж – используется сочетание красного света, ИК-прогрев, вибромассаж. Происходит выработка коллагена с разглаживанием морщин. Также наносим гель-проводник.

Режим S

Успокаивающий вибромассаж – совместное воздействие синего света, ИК-прогрева, вибромассажа оказывает успокаивающее воздействие на кожу. Не забываем предварительно нанести гель-проводник.

Итоги

Ультразвуковой аппарат ReadySkin neoSkin позволяет самостоятельно ухаживать за кожей лица без серьезных трат на обращение к специалистам. Эффективный уход и выбор из шести процедур, три уровня мощности, фиксирующее кольцо, автоматическое напоминание о необходимости смены участка и отключение при отсутствии контакта с кожей.