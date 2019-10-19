Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса

2019-10-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RV-3411; [42]
Не так давно компания RUBETEK пополнила линейку «умных» видеокамер выпуском сразу нескольких моделей. Одну из новинок в лице Rubetek RV-3411 сегодня мы детально рассмотрим в рамках «Лаборатории». Как и ранее, камеры выступают составляющими общей концепции умного дома, предлагая мониторинг с экрана смартфона, хранение видео в архиве, двустороннюю аудиосвязь и PUSH-уведомления.

Rubetek RV-3411

На официальном сайте камера доступна с рекомендованной стоимостью в 4990 рублей. Две камеры обойдутся в 8982 рубля.

Rubetek RV-3411 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает блок питания, USB-кабель, карту памяти объемом 16 Гбайт, инструкцию и гарантийный талон.

Rubetek RV-3411

Внешний вид

Выполнена камера в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Есть варианты с черным и белым исполнением. Можно будет подобрать в зависимости от интерьера, не привлекая к себе повышенного внимания.

Rubetek RV-3411

Несъемное основание с гибкой ножкой, позволяющей менять угол и направление съемки. Установить можно только в горизонтальном положении.

Rubetek RV-3411

По центру блока Rubetek RV-3411 выведен объектив с инфракрасной подсветкой. Ниже расположен яркий светодиодный индикатор активности.

Rubetek RV-3411

На тыльной стороне решетка динамика. Он используется для двухсторонней связи. Здесь же скрывается кнопка сброса настроек.

Rubetek RV-3411

Выведен слот для карты памяти формата microSD. Изначально установлен накопитель объемом 16 Гбайт, избавляющий от дополнительных трат после покупки.

Rubetek RV-3411

В основании расположен microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер DC 5V, 1A. Длина кабеля 2 метра.

Rubetek RV-3411

Софт

Используется общий центр RUBETEK. С момента тестирования Rubetek RV-3404 более 2 лет назад, процесс добавления заметно упростился. Каждый шаг сопровождается подробными подсказками. Камера подключается к домашней Wi-Fi сети.

Rubetek RV-3411

После успешного добавления она отображается в общем списке. Камеры могут быть распределены по комнатам.

Rubetek RV-3411

При выборе камеры Rubetek RV-3411 выводится потоковое изображение с камеры. Оно доступно как с локальной сети, так и из любой точки мира удаленно. Здесь же кнопка для громкой связи. Запускается видеозапись и совершается снимок.

Rubetek RV-3411

В разделе настроек задается название камеры. Выбирается комната. Проводятся основные настройки, обновляется прошивка, настраивается датчик движения. Доступен режим ОХРАНА и запись видео в облако (Google и Яндекс).

Rubetek RV-3411''></p> Поддерживается вывод сирены при срабатывании датчика движения. В это же время отправляется PUSH уведомление на смартфон. <p class=Rubetek RV-3411

Проводится форматирование карты памяти. Для экономии места запись можно вести только по срабатыванию датчика движения. Есть и постоянная запись.

Rubetek RV-3411

Настраивается цветовой профиль. Переворачивается изображение. Задается громкость динамика.

Rubetek RV-3411

Записи можно просмотреть в виде архива с выбором даты и времени. Нужные файлы переносятся в память смартфона.

Тесты

Rubetek RV-3411 поддерживает съемку в Full HD разрешении. Установлен сенсор 2 Мпикс, 1/3 F23 CMOS. Угол обзора 110 градусов. Мы провели запись, в которой также можно оценить скорость перехода между ночным и дневным режимом съемки.

Тест камеры Rubetek RV-3411

Для просмотра файлов с экрана компьютера или ноутбука не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Расширение AVI.

Итоги по Rubetek RV-3411

Золото. Выбор редакции MegaObzorRubetek RV-3411 станет правильным выбором при организации видеонаблюдения в условиях квартиры или дома, позволяя вести постоянный мониторинг в высоком разрешении с экрана смартфона, сохраняя архив на карте памяти или в одном из популярных облачных сервисов. К весомым плюсам отнесем интеграцию в общую систему умного дома с постоянно пополняющимся выбором датчиков и систем.
Rubetek RV-3411 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Rubetek RV-3411
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