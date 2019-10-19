Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса

Не так давно компания RUBETEK пополнила линейку «умных» видеокамер выпуском сразу нескольких моделей. Одну из новинок в лице Rubetek RV-3411 сегодня мы детально рассмотрим в рамках «Лаборатории». Как и ранее, камеры выступают составляющими общей концепции умного дома, предлагая мониторинг с экрана смартфона, хранение видео в архиве, двустороннюю аудиосвязь и PUSH-уведомления.

Rubetek RV-3411 обзор

На официальном сайте камера доступна с рекомендованной стоимостью в 4990 рублей. Две камеры обойдутся в 8982 рубля.

Комплектация

В комплекте покупатель получает блок питания, USB-кабель, карту памяти объемом 16 Гбайт, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена камера в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Есть варианты с черным и белым исполнением. Можно будет подобрать в зависимости от интерьера, не привлекая к себе повышенного внимания.

Несъемное основание с гибкой ножкой, позволяющей менять угол и направление съемки. Установить можно только в горизонтальном положении.

По центру блока Rubetek RV-3411 выведен объектив с инфракрасной подсветкой. Ниже расположен яркий светодиодный индикатор активности.

На тыльной стороне решетка динамика. Он используется для двухсторонней связи. Здесь же скрывается кнопка сброса настроек.

Выведен слот для карты памяти формата microSD. Изначально установлен накопитель объемом 16 Гбайт, избавляющий от дополнительных трат после покупки.

В основании расположен microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер DC 5V, 1A. Длина кабеля 2 метра.

Софт

Используется общий центр RUBETEK. С момента тестирования Rubetek RV-3404 более 2 лет назад, процесс добавления заметно упростился. Каждый шаг сопровождается подробными подсказками. Камера подключается к домашней Wi-Fi сети.

После успешного добавления она отображается в общем списке. Камеры могут быть распределены по комнатам.

При выборе камеры Rubetek RV-3411 выводится потоковое изображение с камеры. Оно доступно как с локальной сети, так и из любой точки мира удаленно. Здесь же кнопка для громкой связи. Запускается видеозапись и совершается снимок.

В разделе настроек задается название камеры. Выбирается комната. Проводятся основные настройки, обновляется прошивка, настраивается датчик движения. Доступен режим ОХРАНА и запись видео в облако (Google и Яндекс).

Проводится форматирование карты памяти. Для экономии места запись можно вести только по срабатыванию датчика движения. Есть и постоянная запись.

Настраивается цветовой профиль. Переворачивается изображение. Задается громкость динамика.

Тесты

Тест камеры Rubetek RV-3411

Записи можно просмотреть в виде архива с выбором даты и времени. Нужные файлы переносятся в память смартфона.Rubetek RV-3411 поддерживает съемку в Full HD разрешении. Установлен сенсор 2 Мпикс, 1/3 F23 CMOS. Угол обзора 110 градусов. Мы провели запись, в которой также можно оценить скорость перехода между ночным и дневным режимом съемки.

Итоги по Rubetek RV-3411

Для просмотра файлов с экрана компьютера или ноутбука не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Расширение AVI.Rubetek RV-3411 станет правильным выбором при организации видеонаблюдения в условиях квартиры или дома, позволяя вести постоянный мониторинг в высоком разрешении с экрана смартфона, сохраняя архив на карте памяти или в одном из популярных облачных сервисов. К весомым плюсам отнесем интеграцию в общую систему умного дома с постоянно пополняющимся выбором датчиков и систем.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".