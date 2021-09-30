Обзор SberBox Top. ТВ-медиацентр со встроенной камерой

Стоимость ее составляет 14 990 рублей или 699 рублей в течение двух лет с подпиской ОККО.
Ножка является общей частью конструкции. Она раскладывается, нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающие смещение при размещении и повреждение поверхности дисплея.
На боковый грани выведен динамик с декоративной решеткой. Несмотря на компактные габариты качество звука у нее хорошее, есть эффект объемной сцены.
С тыльной стороны панель портов ввода/вывода, состоящая из HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении, USB-C и гнездо питания.
На верхней грани у SberBox Top механическая кнопка, отвечающая за физическое выключение микрофона. В отключенном режиме горит красный индикатор.
По центру лицевой стороны объектив. Для него также предусмотрели режим обеспечения приватности, его можно закрыть шторкой, которая также на аппаратном уровне отключит камеру.
На фронтальную панель выведена группа из 6 микрофонов. Они за время тестов продемонстрировали хорошую чувствительность и точность определения голоса.
Помимо этого, клавиши для навигации, изменения громкости, возврата, выключения звука и перехода на главный экран. Пульт компактный.
Есть два портативных стика, фиксируемых на экран смартфона. Они устанавливаются и дополняют интерфейс, используемый для управления в играх в приложении Сбер Салют.
Для добавления нужно будет установить бесплатное приложение Сбер Салют на смартфон (iOS или Android). В нем проводится авторизация и подключение к дополнительным сервисам, например ОККО. Процесс проходит в виде наглядных подсказок. С ним легко разберется и тот, кто впервые знакомится с настройкой СМАРТ ТВ.
На одном из начальных этапов этот ТВ-медиацентр проводит запись голоса и сканирование внешности. В дальнейшем эти данные могут использоваться для подтверждения оплаты с привязангой карты. Можно добавить несколько человек.
Главный экран состоит из набора плиток с различным типом контента, включающий быстрый просмотр актуальных новостей, данных по погоде и траффику на дороге, запуск приложений и совместимых стриминговых сервисов.
Доступна вкладка с набором ТВ-каналов. Просмотр идет без подключения к кабельному провайдеру. Качество цифровой картинки высокое, выводится без видимых задержек.
Просмотр фильмов, сериалов с популярных сервисов. Напомним, ключевым выступает ОККО.
Есть каталог приложений, отсортированный для удобства по типу выполняемых действий.
С экрана телевизора ведется управление совместимыми элементами умного дома. Не так давно, помимо устройств от самого производителя была добавлена интеграция со сторонними решениями. Уже есть свет Philips Hue и ряд других крупных брендов.
Прослушивание музыки и радио через сервис СберЗвук.
Раздел с играми, помимо тех, что для управления используют геймпад, смартфон со стиками или пульт ДУ, есть использующие камеру.
Среди них игра, в которой движения персонажа осуществляются перемещением рук в пространстве и тела.
Есть детские сказки с дополненной реальностью – на экране можно «примерить» костюмы героев и как бы поучаствовать в представлении. На момент сентября, доступны две сказки на русском языке с качественной озвучкой и прорисовкой.
Опция доступа к облачным играм – SberPlay. Так обработка игр со сложной графикой идет в облаке, а на экран телевизора выводится уже готовое изображение с минимальными задержками. Этот сервис стал актуальным на фоне сильного роста цен на видеокарты и игровые консоли.
Системой можно управлять жестами: позвать ассистента, остановить воспроизведение, поставить лайк или дизлайк.
Через SberBox Top владелец сможет осуществлять и принимать голосовые и видео- звонки с помощью мессенджера Telegram, а еще проводить видеоконференции в сервисе Jazz by Sber. Система ведет слежение за объектом в кадре и автоматически проводить фокусировку.
Встроенный браузер для открытия сайтов и страниц.
Интерфейс работал плавно и при воспроизведении потокового видео в высоком разрешении и в играх. За время длительных тестов сбоев и проблем замечено не было.