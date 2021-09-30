Обзор SberBox Top. ТВ-медиацентр со встроенной камерой

В рамках «Лаборатории» ранее мы проводили детальное тестирование умной медиаприставки SberBox с виртуальными ассистентами Салют (их трое с разными голосами и характерами). Напомним, она позволяла выводить на телевизор или монитор изображение с интерфейсом и различным мультимедийным контентом. Позже было проведено расширение модельной линейки, выпуском SberBox Top с целым рядом особенностей технического оснащения и поддерживаемых технологий, выделяющих этот ТВ-медиацентр на фоне платформ от конкурентов.

SberBox Top

Стоимость ее составляет 14 990 рублей или 699 рублей в течение двух лет с подпиской ОККО.

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением и описанием процесса взаимодействия с интерфейсом. Комплект помимо медиацентра включает HDMI-кабель с защитной нейлоновой оплеткой, пульт ДУ с батарейками, стики для экрана смартфона и контейнер для хранения, адаптер питания, руководство пользователя.

SberBox Top

Внешний вид

Выполнено устройство в формате камеры. Для него предполагается размещение под экраном или на верхней рамке телевизора.

SberBox Top

Ножка является общей частью конструкции. Она раскладывается, нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающие смещение при размещении и повреждение поверхности дисплея.

SberBox Top

На боковый грани выведен динамик с декоративной решеткой. Несмотря на компактные габариты качество звука у нее хорошее, есть эффект объемной сцены.

SberBox Top

С тыльной стороны панель портов ввода/вывода, состоящая из HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении, USB-C и гнездо питания.

SberBox Top

На верхней грани у SberBox Top механическая кнопка, отвечающая за физическое выключение микрофона. В отключенном режиме горит красный индикатор.

SberBox Top

По центру лицевой стороны объектив. Для него также предусмотрели режим обеспечения приватности, его можно закрыть шторкой, которая также на аппаратном уровне отключит камеру.

SberBox Top

На фронтальную панель выведена группа из 6 микрофонов. Они за время тестов продемонстрировали хорошую чувствительность и точность определения голоса.

SberBox Top

Пульт ДУ

В комплекте с ТВ-медиацентром идет пульт управления. На нем также есть микрофон, используемый для голосового управления в тех сценариях, когда виртуальные ассистенты активируются с пульта.

SberBox Top

Помимо этого, клавиши для навигации, изменения громкости, возврата, выключения звука и перехода на главный экран. Пульт компактный.

SberBox Top

Есть два портативных стика, фиксируемых на экран смартфона. Они устанавливаются и дополняют интерфейс, используемый для управления в играх в приложении Сбер Салют.

Тесты и интерфейс

Как и отмечали, SberBox Top в отличие от SberPortal, в котором дисплей является частью устройства, для вывода интерфейса требует подключение к телевизору или монитору. Используется HDMI, наиболее распространённый тип разъема. Тесты мы вели с телевизором.

SberBox Top

Для добавления нужно будет установить бесплатное приложение Сбер Салют на смартфон (iOS или Android). В нем проводится авторизация и подключение к дополнительным сервисам, например ОККО. Процесс проходит в виде наглядных подсказок. С ним легко разберется и тот, кто впервые знакомится с настройкой СМАРТ ТВ.

SberBox Top

На одном из начальных этапов этот ТВ-медиацентр проводит запись голоса и сканирование внешности. В дальнейшем эти данные могут использоваться для подтверждения оплаты с привязангой карты. Можно добавить несколько человек.

SberBox Top

Главный экран состоит из набора плиток с различным типом контента, включающий быстрый просмотр актуальных новостей, данных по погоде и траффику на дороге, запуск приложений и совместимых стриминговых сервисов.

SberBox Top

Доступна вкладка с набором ТВ-каналов. Просмотр идет без подключения к кабельному провайдеру. Качество цифровой картинки высокое, выводится без видимых задержек.

SberBox Top

Просмотр фильмов, сериалов с популярных сервисов. Напомним, ключевым выступает ОККО.

SberBox Top

Есть каталог приложений, отсортированный для удобства по типу выполняемых действий.

SberBox Top

С экрана телевизора ведется управление совместимыми элементами умного дома. Не так давно, помимо устройств от самого производителя была добавлена интеграция со сторонними решениями. Уже есть свет Philips Hue и ряд других крупных брендов.

SberBox Top

Прослушивание музыки и радио через сервис СберЗвук.

SberBox Top

Раздел с играми, помимо тех, что для управления используют геймпад, смартфон со стиками или пульт ДУ, есть использующие камеру.

SberBox Top

Среди них игра, в которой движения персонажа осуществляются перемещением рук в пространстве и тела.

SberBox Top

Есть детские сказки с дополненной реальностью – на экране можно «примерить» костюмы героев и как бы поучаствовать в представлении. На момент сентября, доступны две сказки на русском языке с качественной озвучкой и прорисовкой.

SberBox Top

Опция доступа к облачным играм – SberPlay. Так обработка игр со сложной графикой идет в облаке, а на экран телевизора выводится уже готовое изображение с минимальными задержками. Этот сервис стал актуальным на фоне сильного роста цен на видеокарты и игровые консоли.

SberBox Top

Системой можно управлять жестами: позвать ассистента, остановить воспроизведение, поставить лайк или дизлайк.

SberBox Top

Через SberBox Top владелец сможет осуществлять и принимать голосовые и видео- звонки с помощью мессенджера Telegram, а еще проводить видеоконференции в сервисе Jazz by Sber. Система ведет слежение за объектом в кадре и автоматически проводить фокусировку.

SberBox Top

Встроенный браузер для открытия сайтов и страниц.

SberBox Top

Интерфейс работал плавно и при воспроизведении потокового видео в высоком разрешении и в играх. За время длительных тестов сбоев и проблем замечено не было.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSberBox Top – ТВ-медиацентр со встроенной камерой и группой высокочувствительных микрофонов, поддерживающий как уже традиционные для СМАРТ ТВ опции и возможности, так и те, что еще недоступны у конкурентов. Компактные размеры, простое подключение, поддержка актуального набора сервисов, встроенные динамики, элементы корпуса для обеспечения приватности с отключением камеры и микрофонов, управление элементами умного дома, игры и приложения с дополненной реальностью, вывод эфирной сетки ТВ-каналов. А с учетом того, что ее можно приобрести с оплатой подписки в 699 рублей (ежемесячный платеж на 2 года), в которую помимо медиацентра входит ОККО «Оптимум», смотрится она интересно.
SberBox Top получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы SberBox Top
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