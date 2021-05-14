Обзор SberPortal. Умный дисплей с голосовым управлением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование первого умного устройства – медиа приставки SberBox, позволяющей сделать любой телевизор или монитор умным. Тогда же упоминали про уже готовящееся расширение этой экосистемы и не так давно стартовали умные лампочки с распространенными типами цоколей и розетка. В это же время прошел запуск SberPortal, который предлагает целый ряд сценариев использования, и на конец весны 2021 года является единственным смарт-дисплеем с русскоговорящим помощником.

SberPortal

К моменту публикации его можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Сегодня мы поделимся опытом месяца его активной эксплуатации.

SberPortal обзор

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, двухсторонний USB-С кабель, руководство пользователя, наклейку с фирменной символикой, гарантийный талон.

SberPortal

Внутренняя часть выполнена в форме раскрывающегося бокса. Внутри надежно зафиксирован и защищен от тряски во время перевозки.

Внешний вид

В конструкции корпуса можно выделить две ключевые части: панель с сенсорным дисплеем и опорная ножка с динамиком.

SberPortal

Для него предлагается размещение на любой ровной поверхности. Современный и технологичный внешний вид.

SberPortal

Для удобства взаимодействия и просмотра мультимедийного контента экран расположен под углом.

SberPortal

По центру верхней рамки расположен выступающий блок с камерой. Она используется для управления жестами и видеозвонков, а также идентификации пользователей. Камера сопровождается крышкой обеспечения приватности.

SberPortal

Камера с разрешением 8 Мп. Она широкоугольная. Есть функция компьютерного зрения, которая позволяет делать смартфокус.

SberPortal

Группа из шести микрофонов с высокой чувствительностью. Как показала практика, микрофонная матрица четко реагирует на команды даже при воспроизведении музыки.

SberPortal

На обратной стороне у SberPortal блок акустической сферической формы. Тут установлены 84-мм пассивный излучатель и 70-мм широкополосный динамик. За счет такой формы и акустического конуса в основании звук распространяется вокруг равномерно.

SberPortal

Питание подается через USB-С разъем. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой, устойчив к запутыванию и излому.

Оснащение

Изображение выводится на 10.1-дюймовый дисплей. Разрешение HD. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время. Сенсорное управление.

SberPortal

За обработку данных и Al-технологии отвечает однокристальная система Amlogic A311D. На борту 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Беспроводную связь обеспечивает Wi-Fi 802.11ac с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0+.

SberPortal

Отдельный процессор для обработки звука и отдельный нейро со-процессор NPU для обработки нейросетей.

Софт

Первоначальная настройка проводится через приложение Сбер Салют. С главного экрана можно сменить персонажа, выбрать игры или запустить контент.

SberPortal

Вкладка с выводом доступных устройств в рамках умного дома. Отсюда можно включить или выключить розетки, лампочки.

SberPortal

Для добавления выводятся текущие устройства в линейке.

SberPortal

Есть пульт для дистанционного управления SberPortal или медиаприставкой.

Тесты

Предлагается три голосовых ассистента на выбор. Они отличаются интонацией. Устройство умеет определять того, кто дает команду или задает вопрос, выдавая персонализированный ответ. В будущем при попадании в поле видимости камеры ребенка переводится в детский режим с блокировкой нежелательного контента и невозможности совершения покупок.

SberPortal

Для детей умеет воспроизводить детские сказки, ставить музыку. Также можно использовать как интерактивный экран с ответами на вопросы, выводом справочной информации. Хорошо себя показал в качестве помощника в обучении. В свободное время можно будет поиграть в интерактивные игры.

SberPortal

С экрана можно просматривать видеоролики с Youtube. Поиск как с помощью встроенной клавиатуры, так и отправкой голосовых запросов. Работает потоковое отображение корректно. За время тестирования мы использовали его в качестве прикроватного экрана для просмотра роликов, на кухне с выводом наглядных рецептов.

SberPortal

Для фильмов и сериалов сервис Оkko. Искать контент можно как прямыми запросами, так и наводящими. Выбор хороший. Насыщенный и живой звук с хорошей отработкой спецэффектов.

SberPortal

Это же касается музыки. СберЗвук. Громадная библиотека музыкальных файлов. Есть поддержка FLAC .

SberPortal

SberPortal выступает центром умного дома, позволяя включать и выключать освещение, менять цвета, выключать бытовые приборы, подключенные к розетке. На момент тестирования это устройства в рамках экосистемы Сбер, в будущем можно ожидать расширение с появлением интеграции с API сторонних решений.

Управление голосом SberPortal

Устройство умеет использовать камеру для видеозвонков. Для базы контактов используется Telegram. После проведения авторизации можно будет просить набрать контакты с базы. Удобно позвонить детям с работы или родителям. Картинку и звук передает в высоком качестве.

Тест звука SberPortal

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSberPortal – умный дисплей, выступающий центром умного дома и выполняющий функции воспроизведения мультимедиа контента, видеозвонков, голосового управления техникой и освещения, вывода справочной информации. Насыщенный и живой звук, дисплей с сенсорным управлением, камера со следящим фокусом, поддержка жестов.
SberPortal получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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