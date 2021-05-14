Обзор SberPortal. Умный дисплей с голосовым управлением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование первого умного устройства – медиа приставки SberBox , позволяющей сделать любой телевизор или монитор умным. Тогда же упоминали про уже готовящееся расширение этой экосистемы и не так давно стартовали умные лампочки с распространенными типами цоколей и розетка. В это же время прошел запуск SberPortal, который предлагает целый ряд сценариев использования, и на конец весны 2021 года является единственным смарт-дисплеем с русскоговорящим помощником.

SberPortal обзор

Комплектация

К моменту публикации его можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Сегодня мы поделимся опытом месяца его активной эксплуатации.Комплект включает адаптер питания, двухсторонний USB-С кабель, руководство пользователя, наклейку с фирменной символикой, гарантийный талон.

Внешний вид

Внутренняя часть выполнена в форме раскрывающегося бокса. Внутри надежно зафиксирован и защищен от тряски во время перевозки.В конструкции корпуса можно выделить две ключевые части: панель с сенсорным дисплеем и опорная ножка с динамиком.

Для него предлагается размещение на любой ровной поверхности. Современный и технологичный внешний вид.

Для удобства взаимодействия и просмотра мультимедийного контента экран расположен под углом.

По центру верхней рамки расположен выступающий блок с камерой. Она используется для управления жестами и видеозвонков, а также идентификации пользователей. Камера сопровождается крышкой обеспечения приватности.

Камера с разрешением 8 Мп. Она широкоугольная. Есть функция компьютерного зрения, которая позволяет делать смартфокус.

Группа из шести микрофонов с высокой чувствительностью. Как показала практика, микрофонная матрица четко реагирует на команды даже при воспроизведении музыки.

На обратной стороне у SberPortal блок акустической сферической формы. Тут установлены 84-мм пассивный излучатель и 70-мм широкополосный динамик. За счет такой формы и акустического конуса в основании звук распространяется вокруг равномерно.

Оснащение

Питание подается через USB-С разъем. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой, устойчив к запутыванию и излому.Изображение выводится на 10.1-дюймовый дисплей. Разрешение HD. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время. Сенсорное управление.

За обработку данных и Al-технологии отвечает однокристальная система Amlogic A311D. На борту 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Беспроводную связь обеспечивает Wi-Fi 802.11ac с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0+.

Софт

Отдельный процессор для обработки звука и отдельный нейро со-процессор NPU для обработки нейросетей.Первоначальная настройка проводится через приложение Сбер Салют. С главного экрана можно сменить персонажа, выбрать игры или запустить контент.

Вкладка с выводом доступных устройств в рамках умного дома. Отсюда можно включить или выключить розетки, лампочки.

Для добавления выводятся текущие устройства в линейке.

Тесты

Есть пульт для дистанционного управления SberPortal или медиаприставкой.Предлагается три голосовых ассистента на выбор. Они отличаются интонацией. Устройство умеет определять того, кто дает команду или задает вопрос, выдавая персонализированный ответ. В будущем при попадании в поле видимости камеры ребенка переводится в детский режим с блокировкой нежелательного контента и невозможности совершения покупок.

Для детей умеет воспроизводить детские сказки, ставить музыку. Также можно использовать как интерактивный экран с ответами на вопросы, выводом справочной информации. Хорошо себя показал в качестве помощника в обучении. В свободное время можно будет поиграть в интерактивные игры.

С экрана можно просматривать видеоролики с Youtube. Поиск как с помощью встроенной клавиатуры, так и отправкой голосовых запросов. Работает потоковое отображение корректно. За время тестирования мы использовали его в качестве прикроватного экрана для просмотра роликов, на кухне с выводом наглядных рецептов.

Для фильмов и сериалов сервис Оkko. Искать контент можно как прямыми запросами, так и наводящими. Выбор хороший. Насыщенный и живой звук с хорошей отработкой спецэффектов.

Это же касается музыки. СберЗвук. Громадная библиотека музыкальных файлов. Есть поддержка FLAC .

Управление голосом SberPortal

Тест звука SberPortal

Итоги

SberPortal выступает центром умного дома, позволяя включать и выключать освещение, менять цвета, выключать бытовые приборы, подключенные к розетке. На момент тестирования это устройства в рамках экосистемы Сбер, в будущем можно ожидать расширение с появлением интеграции с API сторонних решений.Устройство умеет использовать камеру для видеозвонков. Для базы контактов используется Telegram. После проведения авторизации можно будет просить набрать контакты с базы. Удобно позвонить детям с работы или родителям. Картинку и звук передает в высоком качестве.SberPortal – умный дисплей, выступающий центром умного дома и выполняющий функции воспроизведения мультимедиа контента, видеозвонков, голосового управления техникой и освещения, вывода справочной информации. Насыщенный и живой звук, дисплей с сенсорным управлением, камера со следящим фокусом, поддержка жестов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".