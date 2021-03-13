Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате

Mini-ITX сборки ПК начали набирать все большую популярность за счет своего аккуратного внешнего вида и особой эстетики. К нам на тест попал блок питания Seasonic FOCUS SGX-650, который обладает полупассивной системой охлаждения и достаточным запасном мощности для прожорливых видеокарт.

Комплектация

Seasonic FOCUS SGX-650 поставляется в транспортировочной коробке с фирменным дизайном компании. Комплект поставки более чем внушительный: сам блок питания, пластина-переходник под ATX формат, 8 болтиков для крепления, 12 хомутов, 4 нейлоновые стяжки, тестер для проверки работоспособности и различные типы всех кабелей в виде ATX 20+4 пин, x2 СPU 4+4 пин, x2 PCI-E 6+2 пин, а также x2 под SATA.

Внешний вид

Seasonic FOCUS SGX-650 относится к блокам питания формата SFX-L, поэтому он имеет увеличенную длину до 12,5 см вместо стандартных 10 см. Это стоит учитывать при выборе корпуса под вашу сборку, а также о том, что с подлюченными проводами данное значение увеличивается минимум до 15 см. Толщина БП составляет 6,35 см.

В линейку блоков питания Seasonic Focus SGX входят две модели мощностью на 450 Вт и 650 Вт. Первая подойдет для средненьких сборок, а вторая уже осилит серьезные видеокарты по типу NVIDIA GeForce RTX 3080.

В комплект поставки заботливо положили пластину-переходник под стандартный тип корпуса с блоком питания ATX. Пригодится она далеко не всем, но ее наличие сильно радует.

На верхней крышке нанесена крупная перфорация для большего забора воздуха. Из-за толстого металла корпуса БП она не прогибается даже при крайне сильном нажатии.

На внутренней панели находятся гнезда подключения кабелей. Ее система является полностью модульной.

Все разъемы подписаны. Питание ATX разделено на два гнезда. Из остальных имеются x3 PCI и х3 SATA.

Сами кабели достаточно тонкие и гибкие, что упрощает задачу аккуратной укладки в небольших корпусах.

Снизу блока питания нанесена небольшая таблица с основными техническими данными модели. Присвоен сертификат класса Gold.

Начинка

За охлаждение всей системы в Seasonic FOCUS SGX-650 отвечает вентилятор от Globe Fan, сделанный на основе гидродинамического подшипника. Его толщина составляет всего 120 мм. Максимальная скорость вращения — 2200 об/мин.

Все внутренние элементы расположены вдоль корпуса таким образом, чтобы ничего не препятствовало прохождению потока воздуха. В целом, компоненты БП собраны крайне плотно благодаря использованию преимущественно перемычек.

Схемотехника основна на резонансном преобразователе LLC, DC-DC стабилизаторами и синхронными выпрямителями.

По одной линии 12 В доступна вся нагрузка в 54А и мощностью до 650 Вт.

Касательно линий 5 и 3.3V по 20A, то они имеют распространенную суммарную мощность в 100 Вт. Предусмотрена защита от низкого и высокого напряжения, короткого замыкания и перегрева системы.

В качестве основного конденсатора выступает Nichicon на 400 В с емкостью 470 µF, работающий в температурном диапазоне до 105 градусов. Все остальные конденсаторы, как и этот произведены в Японии.

Тесты

Уровень шума

Данные
Простой29
Нагрузка41
Кпд

Данные
150W87
250W91
350W91
500W92
650W90
Уровень напряжения на линиях

150W350W500W
1212,0212,0111,94
55.15.085.01
3,333.353.343.33

Итоги

Seasonic FOCUS SGX-650 в своей нише является одним из самых качественных блоков питания. Он идеально подойдет для серьёзных сборок в корпусах Mini-ITX формата. Благодаря полупассивной системе охлаждения о его работе можно будет вспомнить только во время запуска высокопроизводительного проекта или игры AAA-класса. Из прочих плюсов стоит выделить высокую степень надежности, 10 лет гарантии, японские конденсаторы и богатую комплектацию. Из минусов можно отнести только немаленький ценник, но хороший продукт, как известно, и стоить должен соответствующе.
Комментарии и отзывы Seasonic FOCUS SGX-650
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