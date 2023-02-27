Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360

Несмотря на то, что сейчас получили активное распространение материнские платы с поддержкой DDR5, память DDR4 остается актуально и при этом позволяет собрать игровую и рабочую систему дешевле, при этом заметного ухудшения при оценке быстродействия не будет и сэкономленные средства можно будет направить на увеличения объема модулей. Как пример изучаемые сегодня Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600, общим объемом в 32 Гбайт можно приобрести за 7390 рублей.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Комплектация

Поставляются в пластиковом блистере с декоративной подложкой. Данные модули сопровождаются 5-летней гарантией.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 обзор

Внешний вид

Установлен металлический радиатор, окрашенный в синий цвет. На боковой грани нанесена декоративная наклейка.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Верхняя грани радиатора с рядами вырезов. Высота в самой высокой точке составляет 38.5 мм. Проблем с подбором системы охлаждения процессора они не создают.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Исполнение лаконичное, здесь нет подсветки. Подходит под сеттинг с материнскими платами разного ценового сегмента и исполнения.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Радиатор у Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 выполняет важную задачу отвода тепла. Термопрокладки нанесены на две стороны печатной платы.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

В модулях используются чипы памяти Samsung D-DIE. В XMP 2.0 записана частота 3600 МГц с таймингами 18-22-22-42.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Тесты

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Тестирование оперативной памяти велось на материнской плате Gigabyte B760M Gaming X AX и процессором Intel Core i5-13400. Запуск прошел штатно, проблем с работой на XMP-профиле ожидаемо не было.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

AIDA64

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Cinebench

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

3DMark11

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

GeekBench

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

PCMark

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Разгон

Провели изучение потенциала разгона этих модулей. Для Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 получили стабильную работу на частоте 4000 МГц с таймингами 19-22-22-43.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

AIDA64

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Cinebench

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

3DMark11

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

GeekBench

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600

Сравнение в играх

Для примера приведем мониторинг в Rise of the Tomb Raider на XMP-профиле и в режиме разгона.

Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 vs DDR4-4000 OC: Rise of the Tomb Raider

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSilicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 – оперативная память с высоким уровнем быстродействия и стабильностью работы. Низкопрофильный алюминиевый радиатор, 5-летняя гарантия, аккуратное внешнее исполнение и возможность ручного разгона.
Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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