Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа

Изучая доступную информацию по игре Spider-Man: Miles Morales можно было составить четкое мнение о том, что игра станет первым эксклюзивом для некстген консоли Sony PlayStation 5, которую мы рассчитываем забрать по предзаказу уже на следующей неделе. Именно ее называли одной из весомых причин взять консоль в числе первых. Но издатель Sony ее сделали в итоге ее кроссген проектом, позволив пройти и насладиться проектом на Sony PlayStation 4.

Решение отчасти неожиданное. В нашем материале по Ghost of Tsushima отмечали то, что одна из последних ААА игр на этом поколении консолей. Но как оказалось отправлять в архив их еще рано, будущие проекты вероятнее всего будут доступны и на ней. Мы же в свою очередь планируем на следующей неделе добавить в этот обзор отдельный блок со сравнением графики на PS4 Pro и PS5. Сейчас же готовы поделиться своими впечатлениями по прохождению сюжетной кампании.

В свое время игра, которая была взята за основу разошлась большим тиражом, став одним из самых привлеткальных эсклюзивов Sony. Не удивительно, что ответвление истории и герой Miles Morales становятся первым громким релизом. Если по какой-то причине вы пропустили предыдущую часть вначале будет выводиться ролик с ее событиями. Там же можно будет обратить внимание на один из элементов сюжета, который касался смерти отца Майлза во время теракта, а сам Майлз был укушен и обрел супергеройские способности.

На старте он выступает помощником Человека Паука, обучаясь особенностям управления и применения на противниках. Вникнуть будет несложно, тем более уже через короткое время будет возможность опробовать их в деле. Да и «учитель» вскором времени оставит весь город под присмотр игрока на время своей той самой поездки в Европу из фильма Marvel. Тут не стали дублировать оригинал, предложив новые оригинальные умение, да и сама история не повторяет. Это не банальное повторение кампании или уже набившие оскомину ремейки и ремастеры.

Противостоять нужно будет планам синдиката «Подполье» и корпорации «Роксон». Крупные суммы денег, неуемные амбиции и жажда власти. Набор противников же в целом схож, это бандиты с разными видами оружия и элитные бойцы, которые потребуют больше сноровки. Проходить задания можно как в режиме массовых сражений и большой заварушки, так и в режиме стелс.

Новые боссы и механика сражений с ними. Далеко не каждого из них получится пройти с первого раза. Самому Майлзу добавили новые способности, основные из которых касаются применения электрических ударов. Шкала накопления по мере проведения серии ударов по противников. Да и визуально они выглядят свежо. Часть умений открываются за очки, а часть нужно будет получить в ходе тренировок на виртуальных противниках в специальных зонах.

В ходе прохождения сюжетной линии раскрывается история персонажа. Он развивается. Хотя и сама кампания тут короткая. На быстрое ее прохождение уйдет примерно 8-9 часов. Разнообразить ее призваны мелкие задания от жителей города. Суть их заключается в том, чтобы найти, принести, поймать или сразиться. С ними время прохождения увеличивается в 3-4 раза.

В целом игра оставила самые приятные впечатления. Работала на Sony PlyaStation 4 Pro без видимых проблем и зависаний. Сюжетная линия захватывает. Новые навыки, улучшенная механика, новые боссы и все это в знакомом сеттинге Человека Паука.