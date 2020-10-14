Обзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo Switcher

Марио – один из самых популярных персонажей в мире, олицетворяющий видеоигры как часть массовой культуры. Во многом, именно благодаря ему Nintendo уже столько лет держится на гребне волны. Не удивительно, что компания решила с размахом отметить 35-летие знаменитого итальянского водопроводчика: Game&Watch с оригинальной игрой, Mario Kart в реальности, кооперативный Super Mario Bros. 35, обновленный Super Mario 3D World, множество двухмерных платформеров в Nintendo Switch Online, но самым важным событием, безусловно, стал выпуск коллекции Super Mario 3D All Stars на Nintendo Switch.

Сборник включает три игры, выходившие на разных консолях и ставшие настоящим вехами в развитии жанра трехмерного платформинга, а также саундтреки из них. Впрочем, не все так радужно: в Nintendo решили обойтись малой кровью, и не стали переписывать код игр, а лишь ограничились встроенными эмуляторами, да добавили косметических улучшений. Если для Sunshine и Galaxy этого оказалось достаточным, то Mario 64 явно требовал большего внимания со стороны разработчиков. Систему сохранений также решили оставить оригинальную: «сейвы» доступны в фиксированных местах и при достижении определённых условий, а не в любой момент времени. Самое печальное, что все три игры остались без русского перевода, хотя Nintendo и обещала делать локализацию для всех основных частей Марио.

Super Mario 64 вышла на платформе Nintendo 64 в далеком 1996 году, став первым достойным платформером с 3D-графикой. Основы, заложенные в то время, до сих пор активно эксплуатируются как в самой серии, так и за ее пределами. Странно, что к портированию такой легендарной игры подошли весьма небрежно. Дело в том, что по интернету уже давно гуляют фанатские переделки в высоком разрешении, с детализированными моделями и прочими «вкусностями».

Здесь же, не смотря на наличие исходного кода, не стали менять даже базовое соотношение сторон: игра запускается с черными полосами по бокам. Спасибо хоть, за то, что разрешение подняли до 960x720 (как в портативном, так и ТВ-режиме). Из улучшений также стоит отметить перерисованный интерфейс, которому добавили немного размытия, чтобы «лесенки» не так выделялись, а также исправление самых очевидных багов. Здесь даже отсутствует возможность играть за разных персонажей, как было на Nintendo DS.

По сюжету, Марио придется путешествовать по картинам в замке Пич, каждая из которых является порталом в собственный мир, полный разнообразных приключений, чтобы в очередной раз спасти принцессу из загребущих лап драконочерепахи Боузера. Данный платформер впервые предложил свободную камеру и большой набор новых движений, включая элементы акробатики: сальто, прыжки вбок, подкаты, карабканье по деревьям и даже стойка на руках с плаванием. Часто бывает так, что случайное выполнение какого-то кульбита приводит тебя в тайник.

Появились разнообразные секреты и головоломки. А вот камера здесь, как и во всех первых трехмерных аркадах, не самая дружелюбная. Впрочем, если пересилить себя и начать играть, то вскоре перестаешь обращать внимание на устаревшую графику, с головой погружаясь в геймплей.

Вторая игра сборника – Super Mario Sunshine, изданная в 2002 году для Game Cube. Если в первом случае получился слабый порт отличной игры, то здесь наоборот – хорошая адаптация весьма спорной игры. Сюжет, неожиданно, закручивается не вокруг очередного похищения многострадальной принцессы, а на фоне отпуска главных героев, которые решают провести время на тропическом острове Дельфино.

Гуляя по столице острова, игрок может получать небольшие квесты у местных, выбирать порядок посещения следующих уровней и даже наблюдать эти самые локации на горизонте, что создает ощущение открытого мира. Главной механикой тут является полив всего и вся из специального ранца с водяной пушкой, чтобы оглушать противников потоками воды и смывать мерзкую, напоминающую краску субстанцию, которой загажен весь остров, а также направлять воду вниз, для передвижения на реактивной тяге. И вот как раз эта механика, по мнению многих геймеров, оказалась не совсем удачной и быстро надоедающей. Впрочем, это дело вкуса, например, меня игра быстро затянула.

Модели оставили оригинальными, но соотношение сторон и разрешение поменяли: в портативном режиме здесь честные 720p, а на телике так и вовсе FullHD. В общем выглядит все это не хуже, чем современные аркады. Единственное, что может не всем понравиться – сильное размытие некоторых текстур и дрожание воздуха. Впрочем, это сделано специально, чтобы показать жару на острове.

Поскольку Gamу Cube не получила широкого распространения, вряд ли у кого-то игра вызовет ностальгическую слезу, однако, выход сборника – это отличная возможность попробовать Sunshine впервые, тем более что остальные аспекты здесь не сильно отличаются от современных частей франшизы.

Венцом коллекции, безусловно, является Super Mario Galaxy – космическое путешествие для приставки Wii 2007 года. Ее графика и так была вполне достойная, а увеличение разрешения до 720p (в портативе) и до FullHD (на ТВ) сделало ее не отличимой от современной. В оригинале, в управлении был активно задействован контроллер Wii Remote. На Switch нашли достойную альтернативу: гироскоп (в стационарном режиме) и сенсорный экран в портативном (странно, что последняя возможность используется разработчиками игр очень редко). Конечно, это иногда заставляет менять хват, чтобы провести пальцем экрану, но назвать такое управление неудобным нельзя.

Вместо привычной плоскости, Марио в очередных поисках Пич, бегает по планетоидам и прочим объектам со своей гравитацией, что кардинально меняет представление о платформерах: когда нужно побежать вперед, иногда проще двигаться назад, а если необходимо найти секрет, то часто достаточно просто зайти за край платформы.

Конечно, множество врагов, тайников и веселья идет в комплекте. Только ради этой игры можно покупать сборник. А вот ее продолжение, Super Mario Galaxy 2, считающееся многими игроками лучшей игрой в серии, в сборник отчего-то не включили: не иначе как готовится отдельное переиздание.

Видно, что Nintendo не сильно напрягалась при портировании, тем не менее, продавая сборник за полный прайс. Здесь стоит вспомнить трилогии Spyro или Crash, где игры мало того, что были значительно переработаны, так еще и продавались за полцены. Еще одна странность – приобрести Super Mario 3D All Stars можно будет лишь до 31 марта 2021 года даже в электронном виде, так что поклонникам итальянского водопроводчика стоит поторопиться.

Несмотря на все это Super Mario 3D All Stars – настоящий подарок для тех, кто хочет ознакомиться с классикой: все три игры легендарные и большая удача, что их, наконец, официально издали на Switch. Хорошей способ, чтобы скоротать время на очередной самоизоляции.

Автор: Артем Костенко