Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01

Одним из преимуществ которые дало новое поколение оперативной памяти, является возросшие рабочие частоты на фоне снижения энергопотребления. Как пример изучаемый сегодня комплект из двух планок T-CREATE EXPERT DDR5 объемом по 16 Гбайт каждая работает на частоте 6000 МГц и все это из коробки, без необходимости подбора удачных процессоров и оверклокерских материнских плат.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Комплектация

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Коробка из плотного картона с изображением модулей, отметками по особенностям исполнения радиаторов охлаждения, рабочим частотам и таймингам. Внутри дополнительная пластиковая коробка с жесткой фиксацией. Сопровождаются пожизненной гарантией.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение алюминиевых радиаторов из стали с общим небольшим профилем. Окрашены они в черный цвет.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

На боковую сторону золотистым цветом нанесен логотип линейки T-CREATE, направленной на креаторов.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Здесь отсутствуют элементы подсветки и выступающие блоки. Подойдут под любой сеттинг.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

В основе печатная плата черного цвета. Собраны T-CREATE EXPERT DDR5 с использованием чипов памяти HYNIX A-DIE.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Тесты

Объем каждого модуля составляет 16 Гбайт, также доступна версия на 32 Гбайт. Помимо изучаемых нами с частотой 6000 МГц, представлены с частотами 5200, 5600, 6400 и 7200МГц.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

В изучаемых нами модулях в XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 38-38-38-78. Напряжение 1.25V.

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600 и материнской платой MSI MEG Z690i Unify. Проблем со стабильностью работы в режиме длительных нагрузок замечено не было.

AIDA64

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Cinebench

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

3DMark11

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

GeekBench

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

PCMark

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Разгон

Подняв напряжение до 1.5V получили стабильную работу на частоте 8000 МГц с таймингами 36-48-48.

AIDA64

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Cinebench

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

3DMark11

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

GeekBench

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

FireStrike Extreme

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

TimeSpy

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB

Тесты в играх

Проверили производительность в играх на заводских и разогнанных частотах. Тесты велись с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti.

CyberPunk 2077 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

FarCry 6 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

Rise of the Tomb Raider - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB – модули оперативной памяти с высоким уровнем быстродействия, оснащенные компактным и стильным алюминиевым радиатором без подсветки. Отличный потенциал для ручного разгона, совместимость с башенными системами охлаждения и пожизненная гарантия.
T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
G.Skill представила оперативную память Zeta R5…
Сегодня компания G.Skill, которая является одним из лидеров на рынке оперативной памяти, официально предс…
SK Hynix работает над самой быстрой мобильной памятью в мире…
SK Hynix начала разработку мобильной памяти LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo), которая должна …
Corsair представила новую память DDR5…
Вчера компания Corsair официально представила миру свои новейшие комплекты планок оперативной памяти, кот…
G.Skill представила память Trident Z5 DDR5-8000 на 48 ГБ…
Буквально на прошлой неделе компания Corsair представила свою новую оперативную память, открыв пользовате…
SK Hynix представила самую быструю память в мире…
Несколько дней назад компания SK Hynix, которая занимается проектированием, разработкой и производством ч…
Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты опе…
Вчера мы проводили тестирование материнской платы B760 GAMIN…
Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон операти…
Одним из преимуществ которые дало новое поколение оперативной памяти, является возросшие рабочие частоты …
Corsair представила комплект DDR5-памяти на 192 ГБ…
На протяжении многих лет геймерам с головой хватало даже 8 ГБ оперативной памяти, но технологии не стоят …
Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01
Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)
Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360
Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памятиОбзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памяти
Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor