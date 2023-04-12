Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01

Одним из преимуществ которые дало новое поколение оперативной памяти, является возросшие рабочие частоты на фоне снижения энергопотребления. Как пример изучаемый сегодня комплект из двух планок T-CREATE EXPERT DDR5 объемом по 16 Гбайт каждая работает на частоте 6000 МГц и все это из коробки, без необходимости подбора удачных процессоров и оверклокерских материнских плат.
Комплектация
Коробка из плотного картона с изображением модулей, отметками по особенностям исполнения радиаторов охлаждения, рабочим частотам и таймингам. Внутри дополнительная пластиковая коробка с жесткой фиксацией. Сопровождаются пожизненной гарантией.
T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB обзор
Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Внешний вид
Строгое внешнее исполнение алюминиевых радиаторов из стали с общим небольшим профилем. Окрашены они в черный цвет.
На боковую сторону золотистым цветом нанесен логотип линейки T-CREATE, направленной на креаторов.
Здесь отсутствуют элементы подсветки и выступающие блоки. Подойдут под любой сеттинг.
В основе печатная плата черного цвета. Собраны T-CREATE EXPERT DDR5 с использованием чипов памяти HYNIX A-DIE.
Тесты
Объем каждого модуля составляет 16 Гбайт, также доступна версия на 32 Гбайт. Помимо изучаемых нами с частотой 6000 МГц, представлены с частотами 5200, 5600, 6400 и 7200МГц.
В изучаемых нами модулях в XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 38-38-38-78. Напряжение 1.25V.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600 и материнской платой MSI MEG Z690i Unify. Проблем со стабильностью работы в режиме длительных нагрузок замечено не было.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
PCMark
Разгон
Подняв напряжение до 1.5V получили стабильную работу на частоте 8000 МГц с таймингами 36-48-48.
AIDA64
Cinebench
3DMark11
GeekBench
FireStrike Extreme
TimeSpy
Тесты в играх
Проверили производительность в играх на заводских и разогнанных частотах. Тесты велись с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti.
CyberPunk 2077 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB
FarCry 6 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB
Rise of the Tomb Raider - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB
Итоги
T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB – модули оперативной памяти с высоким уровнем быстродействия, оснащенные компактным и стильным алюминиевым радиатором без подсветки. Отличный потенциал для ручного разгона, совместимость с башенными системами охлаждения и пожизненная гарантия.T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".