Обзор T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB. Тесты и разгон оперативной памяти CTCED532G6000HC38ADC01

Одним из преимуществ которые дало новое поколение оперативной памяти, является возросшие рабочие частоты на фоне снижения энергопотребления. Как пример изучаемый сегодня комплект из двух планок T-CREATE EXPERT DDR5 объемом по 16 Гбайт каждая работает на частоте 6000 МГц и все это из коробки, без необходимости подбора удачных процессоров и оверклокерских материнских плат.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением модулей, отметками по особенностям исполнения радиаторов охлаждения, рабочим частотам и таймингам. Внутри дополнительная пластиковая коробка с жесткой фиксацией. Сопровождаются пожизненной гарантией.

T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Строгое внешнее исполнение алюминиевых радиаторов из стали с общим небольшим профилем. Окрашены они в черный цвет.

На боковую сторону золотистым цветом нанесен логотип линейки T-CREATE, направленной на креаторов.

Здесь отсутствуют элементы подсветки и выступающие блоки. Подойдут под любой сеттинг.

В основе печатная плата черного цвета. Собраны T-CREATE EXPERT DDR5 с использованием чипов памяти HYNIX A-DIE.

Тесты

Объем каждого модуля составляет 16 Гбайт, также доступна версия на 32 Гбайт. Помимо изучаемых нами с частотой 6000 МГц, представлены с частотами 5200, 5600, 6400 и 7200МГц.

AIDA64

В изучаемых нами модулях в XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 38-38-38-78. Напряжение 1.25V.Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600 и материнской платой MSI MEG Z690i Unify. Проблем со стабильностью работы в режиме длительных нагрузок замечено не было.

Cinebench

3DMark11

GeekBench

PCMark

Разгон

AIDA64

Подняв напряжение до 1.5V получили стабильную работу на частоте 8000 МГц с таймингами 36-48-48.

Cinebench

3DMark11

GeekBench

FireStrike Extreme

TimeSpy

Тесты в играх

CyberPunk 2077 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

FarCry 6 - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

Rise of the Tomb Raider - T-CREATE EXPERT DDR5-6000 vs DDR4-8000 (OC) 32GB

Итоги

Проверили производительность в играх на заводских и разогнанных частотах. Тесты велись с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti.T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB – модули оперативной памяти с высоким уровнем быстродействия, оснащенные компактным и стильным алюминиевым радиатором без подсветки. Отличный потенциал для ручного разгона, совместимость с башенными системами охлаждения и пожизненная гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".