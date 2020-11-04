Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы

В рамках линейки твердотельных накопителей T-FORCE CARDEA ZERO Z340 были представлены решения с объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Оснащены они интерфейсом PCIe Gen3 x4, поддерживают протокол NVMe 1.3. Отличительной особенностью стала установка запатентованного модуля охлаждения, состоящего из медной фольги и графена. Ориентированы они на игровые ПК, как настольные, так и ноутбуки.

T-FORCE CARDEA ZERO Z340 обзор

Мы будем изучать на примере старшей версии. К моменту публикации найти эти накопители в российской рознице нам не удалось.

Комплектация

Упакован накопитель в блистер с агрессивным оформлением. На лицевой стороне приведены данные по объему и основным особенностям. Они сопровождаются пятилетней гарантией от производителя.

Внешний вид

Выполнен накопитель в традиционном форм-факторе М.2 2280. Интерфейс PCIe Gen3 x4. С обновленным PCI 4.0 у производителя уже вышла линейка T-FORCE CARDEA ZERO Z440, которую можно рекомендовать для рассмотрения владельцу AMD процессоров.

На лицевую сторону нанесен радиатор с толщиной 0.2 мм. Состоит он из медной фольги и нескольких слоев графена.

Такой способ исполнения не увеличивает заметно толщину корпуса T-FORCE CARDEA ZERO Z340, позволяя рассматривать его для установки в ультрабуки.

Сам производитель отмечает эффективность сочетания таких материалов, позволяя даже в таком компактном размере получить высокую эффективность теплоотвода. За счет него снижается температура примерно на 5 градусов.

Также это охлаждение можно комбинировать с теми радиаторами, которыми дополняются современные материнские платы.

На обратной стороне накопителя нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером.

В рамках тестирования мы не будем снимать установленный радиатор из-за невозможности его последующего восстановления на накопителе. Используется тут 8-канальный контроллер SMI 2262EN. Распаяны TLC NAND чипы с маркировкой TeamGroup.

Тесты T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ

HD Tune Pro:

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ

T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ станет хорошим выбором в качестве основного или дополнительного накопителя в систему, рассчитанную на игры или работу. Радиатор охлаждения с небольшим профилем позволяет комбинировать с дополнительными модулями на материнской плате или установить в ограниченном пространстве ноутбука. Высокие скорости обмена данными при продолжительной нагрузке и пятилетняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".