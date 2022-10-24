Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памяти

Линейка производительной памяти DELTA RGB типа DDR5 включает модули с рабочими частотами от 5200 до 7200 МГц. Их отличает RGB-подсветка с интеллектуальным контроллером, поддерживающим программное обеспечение разных производителей, а также усиленную конструкцию радиаторов, обеспечивающих пассивный отвод тепла, высококачественные интегральные схемы, повышающие надежность и стабильность работы. Изучать мы будем на примере T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01).

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Комплектация

Поставляются в коробке с изображением планок в двух вариантах окраски радиаторов, а также данными по объему и частотным характеристикам. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке, комплект включает краткое руководство пользователя. Сопровождаются пожизненной гарантией.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

T-FORCE TDZFD416G4000HC16CDC01 обзор

Внешний вид

Как и отмечали есть выбор между цветовой окраской радиаторов, это белые и черные планки.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

У радиатора сложная геометрия верхней грани. Ее же повторяет вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

На боковые его стороны нанесена фирменная символика и название бренда, один из этих элементов подсвечиваемый. В целом выглядят интересно.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Но такое исполнение заметно повышает высоту модулей. Тут она составляет 47 мм. Нужно учитывать этот параметр при подборе системы охлаждения процессора.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

При включении T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 подсвечиваются подсветкой с заполняющим эффектом. По умолчанию она RGB.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Управлять можно с помощью программного обеспечения используемой материнской платы. Так она может синхронизироваться с остальными компонентами.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Тесты

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Тестирование оперативной памяти шло с процессором Intel Core i5-12600K, материнской платой MSI MPG Z690 Force Wi-Fi. В XMP профиль записана частота 5600 МГц с напряжением 1.2В. Тайминги 36-36-36.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Разгон

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

В T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 установлены чипы памяти HYNIX. Мы со своей стороны проверили потенциал для ручного разгона и для них получена стабильная работа на частоте 6200 МГц с таймингами 30-37-37 и повышением напряжения 1.4В.

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Сравнение в бенчмарках

AIDA64

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Geekbench

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Cinebench

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

CPU Profile

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

FireStrike Extreme

T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600

Сравнение в играх

CyberPunk 2077: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Far Cry 6: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Red Dead Redemption 2: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 – оперативная память с пожизненной гарантией, которая сочетает привлекательный внешний вид и высокую производительность, а также позволяющую проводить эксперименты с ручным разгоном. Отметим удачно подобранные тайминги, напряжение и частоты в XMP, относительно невысокую стоимость в сравнение с конкурентами и управляемую подсветку. К условным минусам отнесем увеличенную высоту модулей.
T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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