Обзор T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тест и разгон памяти

Линейка производительной памяти DELTA RGB типа DDR5 включает модули с рабочими частотами от 5200 до 7200 МГц. Их отличает RGB-подсветка с интеллектуальным контроллером, поддерживающим программное обеспечение разных производителей, а также усиленную конструкцию радиаторов, обеспечивающих пассивный отвод тепла, высококачественные интегральные схемы, повышающие надежность и стабильность работы. Изучать мы будем на примере T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 (TDZFD416G4000HC16CDC01).
Комплектация
Поставляются в коробке с изображением планок в двух вариантах окраски радиаторов, а также данными по объему и частотным характеристикам. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке, комплект включает краткое руководство пользователя. Сопровождаются пожизненной гарантией.
T-FORCE TDZFD416G4000HC16CDC01 обзор
Внешний вид
Как и отмечали есть выбор между цветовой окраской радиаторов, это белые и черные планки.
У радиатора сложная геометрия верхней грани. Ее же повторяет вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы.
На боковые его стороны нанесена фирменная символика и название бренда, один из этих элементов подсвечиваемый. В целом выглядят интересно.
Но такое исполнение заметно повышает высоту модулей. Тут она составляет 47 мм. Нужно учитывать этот параметр при подборе системы охлаждения процессора.
При включении T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 подсвечиваются подсветкой с заполняющим эффектом. По умолчанию она RGB.
Управлять можно с помощью программного обеспечения используемой материнской платы. Так она может синхронизироваться с остальными компонентами.
Тесты
Тестирование оперативной памяти шло с процессором Intel Core i5-12600K, материнской платой MSI MPG Z690 Force Wi-Fi. В XMP профиль записана частота 5600 МГц с напряжением 1.2В. Тайминги 36-36-36.
Разгон
В T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 установлены чипы памяти HYNIX. Мы со своей стороны проверили потенциал для ручного разгона и для них получена стабильная работа на частоте 6200 МГц с таймингами 30-37-37 и повышением напряжения 1.4В.
Сравнение в бенчмарках
AIDA64
Geekbench
Cinebench
CPU Profile
FireStrike Extreme
Сравнение в играх
CyberPunk 2077: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz
Far Cry 6: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz
Red Dead Redemption 2: Core i5-12600K 4500 MHz vs 5000 MHz, DDR5 5600MHz vs DDR5 6200 MHz
Итоги
T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600 – оперативная память с пожизненной гарантией, которая сочетает привлекательный внешний вид и высокую производительность, а также позволяющую проводить эксперименты с ручным разгоном. Отметим удачно подобранные тайминги, напряжение и частоты в XMP, относительно невысокую стоимость в сравнение с конкурентами и управляемую подсветку. К условным минусам отнесем увеличенную высоту модулей.T-FORCE DELTA RGB DDR5-5600
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".