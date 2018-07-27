Обзор памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 (TLRD416G2666HC18FDC-S01). Апгрейд ноутбука Alienware 17 R4

2018-07-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Team Group TLRD416G2666HC18FDC-S01; [146]
Мы уже не раз затрагивали тему апгрейда ноутбуков и неттопов с заменой или добавлением установленного в них накопителя. SSD заметно оживляют работу даже недорогих систем. Но есть еще один способ повысить быстродействие таких систем, касается он увеличения объема оперативной памяти. Для примера мы возьмем игровой ноутбук Alienware 17 R4, в нем изначально задействовано оба доступных слота, это позволит нам в рамках теста проверить производительность в комплексе синтетических тестов и играх.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Для проведения апгрейда взят новый набор оперативной памяти Teamgroup T-Force Vulcan TLRD416G2666HC18FDC-S01 объемом 16 Гбайт, работающей на тактовой частоте 2666 МГц.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 обзор

Комплектация

Поставляется память T-Force Vulcan в прозрачном блистере в подложке которого зафиксированы две планки и декоративная основа. Приведены общие данные и спецификации. Предоставляется пожизненная гарантия.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Внешний вид

Помимо тестируемого нами набора, есть в этой линейке наборы с двумя планками по 16 Гбайт каждый, позволяя получить в сумме 32 Гбайт памяти. При выборе не забудьте изучить спецификации ноутбука или неттопа, обратив внимание на максимально поддерживаемый объем.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Также есть отдельные модели по 4 или 8 Гбайт. T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 можно выбрать с тактовой частотой 2400 или 2666 МГц.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Особенностью компактных систем является ограниченное пространство, усложняющее организацию эффективного охлаждения. Одно дело если речь идет про базовый уровень производительности и другое если это игровой ноутбук или система, рассчитанная под выполнение профессиональных задач.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Инженеры Teamgroup смогли, сохранив совместимость с обычными разъемами SO-DIMM DDR4 повысить эффективность пассивного отвода тепла. Здесь сложностей с апгрейдом возникнуть не должно, снимаем крышку, демонтируем установленные планки и ставим T-FORCE VULCAN.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Выполнена оперативная память на текстолите черного цвета. Чипы SK Hynix расположены с двух сторон платы.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Радиатор очень тонкий. Состоит он из медной фольги и графена. Обеспечивается эффективный отвод тепла от чипов памяти.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

В оформлении используется сочетание красного и черного цвета. Вторая сторона печатной платы без радиатора. По габаритам T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 полностью идентична обычным планкам.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Тесты

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Работает T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 на частоте 2666 МГц. С учетом того, что Alienware 17 R4 работает на базе процессора Intel Core i7-6700HQ, максимально нам удалось получить частоту 2400 МГц с таймингами 16-16-16, напряжение 1.2V. На 8-поколении Intel этот набор продемонстрирует результаты превышающие, полученные в ходе этих тестов.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Вторым шагом мы снимаем память и возвращаем, установленную изначально в этом ноутбуке. Планка объемом 8 Гбайт работает на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Для сравнения также возьмем производительность с двумя планками, работающими на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17.

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Как и ожидалось, рассматривать вариант апгрейда ноутбука или неттопа стоит впервую очередь в вопросе повышения изначально доступного объема памяти. С 8 Гбайт до 16 Гбайт или 32 Гбайт, с 4 Гбайт до 8 Гбайт или 16 Гбайт. В таких сценариях установка будет максимально эффективна, апгрейд без повышения общего объема памяти даже с учетом повышения частоты или уменьшения таймингов экономически нецелесообразен.

AIDA64

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

WinRar

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

7Zip

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

3DMark 11

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

FireStrike Extreme

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

FireStrike Ultra

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

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T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

PCMARK 10

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Cinebench 15

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

TimeSpy

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Batman AK

T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Сам факт наличия радиатора здесь скорее дополнительный бонус, работа с напряжением 1.2V и ограниченное пространство не дают заметной разницы в температурном режиме при продолжительной нагрузке.

Итоги по T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4

Золото. Выбор редакции MegaObzorМы можем рекомендовать T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 для установки в игровые ноутбуки, рабочие станции и неттопы. Подобрав необходимый объем и поддерживаемую тактовую частоту, будет получено повышение стабильности работы и производительности. Сама процедура апгрейда не затруднительна и не требует специальных знаний. К плюсам отнесем совместимость этих планок со стандартными слотами памяти, пожизненную гарантию, наличие радиатора из графена и меди.
T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 (TLRD416G2666HC18FDC-S01). Апгрейд ноутбука Alienware 17 R4Обзор памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 (TLRD416G2666HC18FDC-S01). Апгрейд ноутбука Alienware 17 R4
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